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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Таблетки от импотенции

07.02.2017 Советы юриста Многим читателям приходилось сталкиваться с недобросовестной рекламой. Письма на эту тему комментирует юрист Иван ПШЕНИЧНЫЙ.

«КАК-ТО в почтовый ящик бросили бесплатную газетку, я прочел о таблетках, повышающих мужскую потенцию. Для меня эта проблема актуальна. Поверив газете, я на 2300 гривен купил в аптеке эти «чудо-таблетки». Принимал их полтора месяца, но положительных изменений не заметил. А вот побочные эффекты в виде запора и частого мочеиспускания проявились. Немало потратив средств, здоровье я отнюдь не поправил. Возмущенный, я пошел в редакцию газеты, которая разместила рекламу «чудо-таблеток», и потребовал объяснений, извинений, а также компенсации за причиненный ущерб. Но заместитель главного редактора мне ответила: «За содержание рекламы мы не отвечаем. Обращайтесь к фирме-производителю. Вот так дела! Печатают рекламу и за нее не отвечают! Разве такое возможно?».

Н. Н. Чернигов.



«ОТСЫЛАЮ вашего читателя к Закону Украины «О рекламе» и рекомендую внимательно его прочитать. Этот закон позволяет наказать виновных в распространении недостоверной рекламы. Но прежде чем предъявлять претензии, надо четко уяснить различия между понятиями «рекламодатель», «изготовитель рекламы», «распространитель рекламы». Уясним эти различия на примере. Допустим, что какая-то фирма закупила большую партию таблеток от кашля и хочет их выгодно продать. Чтобы продажи были успешными, фирма обращается в рекламное агентство и заказывает рекламу лекарства. Рекламное агентство нанимает двух актеров и сценариста, чтобы они придумали сценарий, озвучили и записали его. Затем рекламное агентство обратилось на радио и оплатило размещение своей рекламы в радиоэфире. Фирма, продающая таблетки от кашля, является рекламодателем, рекламное агентство и нанятые им сценарист и актеры – изготовители рекламы, а радиокомпания – распространитель рекламы. У каждого из этих субъектов свой уровень ответственности. За содержание рекламы, ее достоверность отвечает прежде всего рекламодатель. Ваш читатель из Чернигова имеет претензии к рекламодателю, но по незнанию предъявляет их распространителю рекламы – редакции газеты, разместившей рекламу. Доказать, что рекламируемое лекарство неэффективно, очень и очень сложно, если вообще возможно, потому что для этого нужны дорогостоящие исследования, в сотни раз превышающие стоимость самих лекарств. К тому же действие лекарств на организм индивидуально: одному помогает, другому – нет. Судя по тому, что ваш читатель купил таблетки без рецепта, по рекламе, можно предположить, что это была пищевая добавка. По большому счету, лекарствами они не считаются, а лечебное действие их под большим вопросом. Советую вашему читателю записаться на прием к сексопатологу и меньше доверять рекламным объявлениям».



«На одному з телеканалів рекламують клініку, де працює лікар З., який, я вважаю, має відповідати за смерть мого чоловіка. Завдяки круговій поруці цей горе-лікар уник відповідальності. Коли я чую, як у рекламі вихваляють клініку, де він працює, мені стає дуже прикро. Я не пошкодувала часу і відвідала цю «чудо-клініку». Ціни фантастично високі, на людей дивляться лише як на дійних корів. Я обурена рекламою ціього медичного закладу і вважаю її аморальною. Куди я можу звернутись, аби телебачення припинило рекламувати цю клініку?»

Алла Тимофіївна.

Сумська область.



«ВІДПОВІДНО до п. 2 ст. 27 Закону України «Про рекла­му» з метою захисту інтересів суспільства, держави, споживачів та учасників рекламного процесу, уповноважені державні органи (Міністерство у справах преси та інфор­мації, Державний комітет України у справах захисту прав споживачів, Антимонопольний комітет України, Націо­нальна рада України з питань телебачення і радіомовлен­ня) мають право заборонити рекламу, яка порушує вимоги за­конодавства про рекламу, та вимагати публічного спростування такої реклами».

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