Акценты дня

В Китае профессия учителя считается престижной. Например, в Шанхае на одно место учителя претендуют 120 кандидатов. Из них получит работу лишь тот, кто победит в конкурсе претендентов.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Густая кровь – предвестница инсульта

07.02.2017 Ваше здоровье «Густая кровь может стать причиной гипертонической болезни, сердечной недостаточности, атеросклероза, тромбоза, инфаркта, инсульта», – предостерегает терапевт София ВАЙСБЕРГ.

– СОФИЯ Аркадиевна, наша черниговская читательница Тамара Ивановна Овчаренко пишет: «У меня часто бывают депрессии. Знакомая посоветовала мне съедать в день по одному банану, объясняя, что этот продукт способствует повышению настроения. Я каждый день ела по банану, но депрессия не проходила. Недавно я обследовалась у терапевта, и выяснилось, что у меня повышенная вязкость крови. А при густой крови бананы употреблять не рекомендуется. Может, у меня и кровь вязкая из-за бананов?»

– Трудно давать рекомендации вашей читательнице, не видя историю ее болезни. Чтобы выяснить, не густая ли у вас кровь, надо сделать ее анализы, общий и специальные. При густой крови рекомендуется соблюдать диету, в число запрещенных продуктов входят и бананы. Но я не думаю, что именно из-за них у Тамары Ивановны вязкая кровь – один банан в день не может существенно повлиять на процессы в организме. Повышенная вязкость крови возникает по целому ряду причин: из-за болезней печени, селезенки, сахарного диабета, повреждения стенок сосудов, закисления организма, радиационного облучения, дефицита витаминов и минералов, наличия в организме паразитов, недостатка воды в организме, приема алкоголя, курения, переохлаждения, стресса.

– Тамара Ивановна пишет, что у нее постоянные депрессии. Не может ли это быть из-за густой крови?

– Вероятно, так оно и есть. Повышенная вязкость крови проявляется общей слабостью, сонливостью, головной болью, ухудшением памяти, рассеянностью, быстрой утомляемостью, депрессией, сухостью во рту, высоким артериальным давлением, венозными узелками на ногах, ощущением холода в руках и ногах.

– Чем опасна густая кровь?

– При сгущении крови затрудняется ее транспортная функция, кровь не может своевременно доставлять кислород клеткам и выводить углекислый газ, нарушаются окислительно-восстановительные процессы во всем организме, в том числе в сердце, головном мозге, печени, почках, создается предпосылки для целого ряда заболеваний, прежде всего для инсульта…

– Игорь Рысин из Одессы спрашивает, правда ли, что у тех, кто имеет густую кровь, в несколько раз выше риск заболеть раком?

– Это правда. Из-за густой крови клетки страдают от недостатка кислорода, а немецкий биохимик Отто Варбург и японские ученые Хермана Аихары и Кеиичи Моришита доказали, что, когда блокирован доступ кислорода к клеткам, они перерождаются в раковые. Так что вязкая кровь – помощница не только инсульта, но и рака…

– Вы сказали, что одна из причин густой крови – закисление организма. Что это за процесс и с чем он связан?

– Прежде всего с нерациональным питанием. Если в рационе избыточное количество животного белка и животных жиров, при их расщеплении образуются сильные кислоты, которые медленно выводятся и закисляют кровь, повышая ее вязкость. Диетологи рекомендуют так питаться, чтобы 80 процентов рациона составляли свежие фрукты, овощи и каши, относящиеся к щелочным продуктам, а из продуктов животного происхождения предпочтение надо отдавать рыбе, яйцам и нежирным молочным продуктам.

– Любовь Варчук из Сум спрашивает, какие продукты питания повышают вязкость крови, а какие разжижают ее?

– Сгущают кровь мясные бульоны, жирное мясо, колбасы, холодец, бананы, манго, капуста, сливки, белый хлеб, черноплодная рябина, калина, чечевица, виноградный сок, шиповник, гречка, поваренная соль, а разжижают чеснок, свекла, морепродукты, особенно морская капуста, имбирь, черника, малина, земляника, яблоки, вишня, слива, лимон, апельсин, грейпфрут, гранат, огурцы, кабачки, помидоры, красный болгарский перец, пророщенные зерна пшеницы, какао, горький шоколад, семечки подсолнуха, льняное и оливковое масло.

– Петру Фаддеевичу Торбохвату из Киева кто-то посоветовал для разжижения крови ежедневно принимать таблетку аспирина. Не повредит ли такое лечение?

– В США 30 миллионов американцев для предотвращения инсульта ежедневно принимают аспирин. Я настороженно отношусь к этому методу. Прием аспирина имеет много побочных эффектов, поэтому лучше разжижать кровь более безопасными методами: выпивая достаточное количество жидкости, употребляя много свежих фруктов и овощей, борясь с малоподвижным образом жизни.

– Ольга Артамонова из Полтавы интересуется, действительно ли избыток сладостей в рационе вызывает загущение крови?

– Да, это так. У сладкоежек часто кровь бывает вязкой также, как у курильщиков и любителей выпить.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия