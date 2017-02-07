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07.02.2017 Компетентно «Недавно купила лимоны и бананы, и на некоторых плодах были небольшие наклейки с логотипом производителя. Но на них еще были какие-то цифры. Что они обозначают?»

Виктория Н.

Винница.

ЭТИ цифры являются PLU (Price-Look Up) кодом, служащим для идентификации свежих фруктов, овощей и зелени. Главным образом он используется при продаже в розничных супермаркетах. Код имеет существенное значение, поскольку содержит необходимую для потребителя информацию о продукте.

Пока такие этикетки с PLU-кодом можно увидеть в основном на импортных фруктах. Причем не только на экзотических, которые не растут в Украине, но и на традиционных для нас яблоках и грушах. И надо понимать, что с каждым годом поток импортной продукции будет увеличиваться. Так, в 2016 году в Украину было ввезено агропродукции почти на

4,2 миллиарда долларов, что на 4,5 процента больше, чем в 2015 году.

Как правило, код состоит из четырех цифр. Если на фрукте или овоще вы видите PLU-код, который начинается с цифры 3 или 4, значит, они произведены с использованием современных методов ведения сельского хозяйства, в том числе большого количества удобрений и пестицидов.

В последнее время появился и пяти­значный код.

Если он начинается с цифры 8, плоды были генетически модифицированы в процессе роста. Такая продукция вызывает много споров, причем мнения полярные. В большинстве стран ГМО-продукция законодательно запрещена. ведь поскольку маркирование PLU-дело добровольное. Но следует знать, что, согласно проведенным исследованиям, дыни, бананы, папайя, как правило, модифицированные продукты.

Если пятизначный код начинается с 9, можно брать товар не задумываясь. Девятка означает, что плод был выращен с использованием старых методов – сво­ими руками и без использования химических веществ.

Но нередко даже на импортных продуктах (об отечественных и речи быть не может) вы не увидите наклеек с кодом PLU. Знайте: фрукты из-за рубежа всегда должны быть помечены таким образом. Отсутствие наклейки означает, что производитель по каким-то своим причинам пытается скрыть информацию.

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