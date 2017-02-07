07.02.2017

Ситуация

Серьезным испытанием для коммунальных служб Харьковской области стала зима.

Снежные ловушки

В ОТЛИЧИЕ от прошлых лет, нынешняя сменщица осени выдалась на Слобожанщине очень снежной. Белые мухи закружили с первых дней зимы. В отдельные периоды снежный покров нарастал за сутки от 20 до 40 сантиметров, а местами больше полуметра. Бывало, что метелица так засыпала все вокруг, что было ни пройти, ни проехать.

Так случилось в прошлые выходные, когда шел обильный снег. Правда, он был поменьше январских осадков. Но все равно пороша сильно затруднила движение автомобильного транспорта по региону. Дорожная служба расчищала занесенные снегом трассы как государственного, так и местного значения. Да техники у нее мало, а главное – она очень изношена. Эти обстоятельства не позволяют дорожникам быстро приводить трассы в должное состояние.

Машины во многих местах попадали в снежные ловушки. Ежесуточно из снежных заносов освобождали до десятка транспортных средств, среди которых – школьные автобусы, кареты скорой медицинской помощи, фуры и легковые автомобили. А в ночь на понедельник отряд быстрого реагирования слобожанского управления Государственной службы по чрезвычайным ситуациям вытащил из снежного плена 14 автомобилей, застрявших на переходе украинско-российской границы. Заснеженные и плохо убранные дороги стали и причиной аварий транспортных средств, число которых резко возросло. Одновременно три легковых автомобиля и маршрутный автобус столкнулись на перекрестке в Салтовском жилом массиве областного центра Слобожанщины. Пострадали два водителя легковушек. Они были госпитализированы.

А в пригороде Харькова в результате дорожно-транспортного происшествия в течение полусуток оставался без электричества крупный поселок. Водитель большегрузного автомобиля для междугородных перевозок не справился с управлением на заснеженной трассе. Машину занесло на обочину, где она сбила две опоры высоковольтной линии электропередач.

Разрушают белые мухи

НЫНЕШНЯЯ очень снежная зима стала суровым экзаменатором не только дорожных служб региона, но и жилищно-коммунального хозяйства. Дворы и внутриквартальные магистрали, крыши зданий коммунальщики очищают от белой пелены с большими потугами, поскольку штат у них заполнен лишь на три четверти. Днем они сметут снег, а за ночь белые мухи вновь все облепят.

Снежище очень опасно для старых построек. Их перекрытия часто не выдерживают этой нагрузки и обрушаются. Такая беда случилась в поселке Горького Богодуховского района. К счастью, никто не пострадал. Кровля просела на железобетонные перекрытия двухэтажного дома, состоящего из 16 квартир. Его жильцов на время ремонта здания разместили в местном детском саду.

Нынешней зимой от большой снеговой нагрузки разрушились два дома в Харькове. Это были постройки еще позапрошлого века. К счастью, в результате ЧП никто не пострадал. В рухнувшей одноэтажке располагался спортклуб, где занятия зимой не проводились. А двух­этажное здание по соседству с главной магистралью Харькова – улицей Сумской – было частично отселено. В той аварийной части и не выдержала кровля.

Большая масса снега, скопившегося на крыше, стала причиной разрушения перекрытия и части стены котельной школы № 2 города Люботина. Инцидент произошел рано утром, когда в учебном заведении никого не было. На время восстановительных работ занятия в школе приостановлены.

Угрозу несут и крыши из каркасно-тентовых конструкций, массово применяемые торговыми предприятиями для накрытия сезонных павильонов. Они надежны лишь в теплое время года, зимой же не выдерживают снеговой нагрузки. Тентовые шатры не раз падали под весом белых мух в торговом центре «Барабашово», который является крупнейшей площадкой оптовой торговли на востоке Украины. Вот и в начале этой зимы на ряде хозяйственных рядов купол накрытия не выдержал большого снега и частично обрушился. Пострадавших не было.

Дабы в дальнейшем навесы для защиты от атмосферных осадков не приносили зимой «сюрпризов», администрация торгового центра решила периодически очищать их от снега и оледенения. При определении объемов этих работ верхолаз подрядной организации сорвался с легковозводимой конструкции крыши и разбился.

Вслед за снежным испытанием зима устроила Слобожанщине экзамен морозом. После относительно мягкой зимы резко наступило похолодание. В эти дни столбик термометра падает чуть ли не до отметки 20 градусов ниже нуля. Синоптики прогнозируют дальнейшее усиление морозов. Выдержат ли системы жизне­обеспечения области проверку стужей, покажет время.



Харьков.