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Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo. Замыкает десятку Будапешт. При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.





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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Подряд на парад

03.02.2017 Памфлетон Я ЕЖЕДНЕВНО просматриваю основные украинские теле-каналы и прочитываю украинские новостные сайты в силу своих профессиональных обязанностей уже не первый год, поэтому имел ложное убеждение, что у меня выработался иммунитет против лжи и кретинизма. Одно из проявлений иммунитета, как мне казалось, атрофия чувства изумления, удивления и прочих сильных чувств. Ан нет!

Смотрел и слушал недавно на канале «112 Украина» члена фракции «Народного фронта» Верховной Рады Украины Андрея Тетерука. Поначалу мне показалось, что я ослышался. Вот что депутат сказал: «Наши украинцы являются сильными воинами. Я искренне считаю, что мы еще проведем парад на Красной площади. Это будет уместным».

Психиатрический фон данного заявления заключается в следующем. Это говорит народный депутат майданного разлива, воинские доблести которого заключаются в том, что он однажды шарахнул бутылкой по голове женщину – депутата Кужель. И ему за это ничего не было.

А фактические основания для такого смелого заявления следующие: разгром ВСУ в Донбассе в 2014, 2015 и 2016 годах, идущие сейчас там же бои с предсказуемым результатом. И приплюсуйте к этому, соотечественники, что современная российская армия вполне заслуженно считается чуть ли не самой сильной в мире. Даже в НАТО так считают.

Что же это за пассаж? Комплекс моськи, лающей на слона, или забористый табачок с коноплей? Нет, кажется, тут намного круче, нечто еще неизвестное психиатрии, но нуждающееся в изучении. На фоне чтения Тетерука память подсказала, что «тетеруков» в современной Украине больше, чем лягушек в пруду.

Вот совсем свежачок от 4 января 2017 года. Бывший депутат Верховной Рады Ирина Фарион в эфире регионального (на центральные ее уже не пускают из-за хронической истерии) украинского телеканала заявила, что солдатам украинской армии всегда не хватало умения добивать раненых москалей. Кстати, именно этому учил на заре «украинства» эрцгерцог Австрии Вильгельм Габсбург, несомненный авторитет для Фарион.

Вспомнились многие... Кое-кто (не буду поименно, ибо имя им легион) обещал дойти до Кубани, где его радостно встретят восставшие кубанцы. Кто-то объявлял Воронежскую область исконно украинской территорией. Кто-то, войдя в раж, вообще хотел дойти с боями до Владивостока. Причем чем хуже становилось в Украине просто выживать, тем больше становилось хотелок.

Но больше всего в ненаписанной пока истории болезни упоминаний о парадах. Юрий Береза: «Дайте нам лучшее оружие. Посмотрим. Мы же до Москвы дойдем». Зампред СБУ Андрей Левус: «Через несколько лет с этими самыми солнечными (очевидно, «жовто-блакитними». – Авт.) флагами мы вместе пройдем по Красной площади, потому что без разрушения путинского режима в Украине никогда не будет покоя. Пока он существует, пока есть эта орда на востоке, мы должны держаться друг за друга. Вместе и до конца, но в этот раз до конца Путина». Министр обороны Украины (в 2014 году) Валерий Гелетей: «Я уверен, что Украина победит. И поверьте мне, парад в Крыму обязательно будет в украинском Севастополе». Ему было поверили, но после этого был котел под Иловайском, а Гелетея стали называть Гелетей-Иловайский. И совершенно напрасно, так как Иловайские – древнейший донской казачий род.

Не был оригиналом и бывший руководитель департамента противодействия наркоприступности МВД Украины Илья Кива. Как только его сняли с этой хлебной должности, так он на правах не отягощенного должностью патриота уже в 2017 году уверил окружающих: «Я верю и знаю, что придет время, и украинские добровольцы будут победным маршем шагать по Красной площади Московии». Вот это – не только верю, но и знаю! – невольно ставит его в один ряд с многочисленными Вольфами Мессингами из психиатрических лечебниц. А относительно «Московии» – это оттуда же, из психиатрического заведения под аббревиатурой ВР. Во время особо сильного обострения одна депутатша потребовала переименовать «страну-агрессора» в Московию, поскольку использование нынешнего названия не что иное, как очередная попытка «злобных москалей» присвоить себе наше историческое название с целью посильнее обидеть «неньку».

Иногда, впрочем, бывают срывы. Мне вспомнилось высказывание тогда еще премьера Яценюка, который на голубом глазу и с присущим ему ораторским напором обвинил Россию в развале армии Украины.

Следуя логике развития темы, меня не удивит, если где-то на тайных «краивках» под Львовом лежит заготовленная заранее форма для парада в Москве и отчеканенные уже медали «За победу над Россией».

Но, соотечественники, не пугайтесь и не думайте о «сбыче мечт» «хероев». Это всего лишь параллельный мир, область классической психиатрии. Сами посудите: война с Россией при сохранении дипломатических отношений и торговли; обнищание граждан при сказочных прибылях президента и премьеров; свобода слова в условиях цензуры; «долой олигархов» при президенте-олигархе; «рост экономики» при ее абсолютном развале; процветание при тотальном разрушении. И т.д., и т.п. и пр. Все это лишь химеры воспаленного сознания.

Мощная армия, великая нация, великие планы топтать брусчатку Красной площади победными сапогами…

Пожалеем их, убогих.

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