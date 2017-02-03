03.02.2017

По своим депутатским делам Виктор Карпович приехал в райцентр Пологи. Встретившись, разговорились о сегодняшних проблемах мелкого бизнеса, о жизни на селе.

Люди чувствуют «заботу»

– ВЫЖИТЬ сегодня, особенно на селе, непросто, – говорит Гавриленко. – Со стороны власти практически помощи никакой. Больше того, с каждым годом только увеличивается давление на людей – непомерными тарифами, ценами, так называемыми реформами соцобеспечения, здравоохранения. Все эти «прелести» постоянно чувствуют представители мелкого бизнеса. Если еще до недавних пор были хоть какие-то послабления для сельхозпроизводителей, то сегодня их вообще нет. Налоговый пресс не позволяет нормально «дышать» молодым людям, которые стараются удержаться на плаву. Поэтому редко кто из них остается в селе, большинство уехало на заработки в Россию, Беларусь или еще дальше.

– К сожалению, – говорит он, – наши правители ведут страну в никуда. У них-то цель есть – довести Украину до ручки, чтобы в стране осталось не более 30 миллионов населения, распродать землю, обогатиться. Это мое мнение. Очень обидно, что в нашей некогда благодатной стране народ в массе своей вынужден нищенствовать.

Так заявлять Виктор Карпович имеет полное право, ибо сам прошел достаточно насыщенный и интересный трудовой путь и может сравнить, как было и как стало.

Доверие оправдал

ВИКТОР родился в 1949 году в селе Пологи в многодетной семье рабочего. Отец Карп Иванович работал машинистом паровоза, заслужил звание почетного железнодорожника. А мама Фекла Никифоровна была домохозяйкой, воспитывала восьмерых детей – троих сыновей (самым младшим из которых был Виктор) и пятерых дочек. Дети сызмальства приучены к труду. Так, Виктор трудовую деятельность начал шестиклассником, летом подрабатывая подпаском у пастуха в колхозе. А после 8-го класса поступил в Ореховский сельхозтехникум, где получил специальность механика сельского хозяйства. До армии работал в родном колхозе помощником бригадира тракторной бригады. Гавриленко избрали секретарем комсомольской организации колхоза, членом исполкома сельсовета. Председатель Иван Федосеевич Мосейко говорил: «Я тебя, Виктор, готовлю в председатели колхоза!»

Из армии Виктор вернулся офицером и коммунистом 1 июля 1970-го. Как раз уборочная началась, вот сразу и вступил в должность помощника бригадира тракторной бригады. Председатель любил применять технические новинки, что-то модернизировать, к этому делу приобщал и Виктора. Вскоре он стал инженером по эксплуатации машинно-тракторного парка, а потом – управляющим отделением. По сути, это был мини-колхоз с 3200 гектарами земли, тракторной бригадой, фермой по откорму скота, двумя овчарнями. Словом, было где молодому специалисту показать свои организаторские способности.

– А в 1974-м райком партии направил меня секретарем парторганизации в колхоз имени Куйбышева (село Новофедоровка). Одновременно выполнял там обязанности зампредседателя колхоза, учась на заочном отделении Мелитопольского сельхозинститута, – рассказывает Гавриленко.

Добрый след в Конских Раздорах

– В 1984 году меня избрали председателем колхоза имени Жданова в селе Конские Раздоры, – вспоминает Виктор Карпович. – В этом статусе проработал 12 лет, многое сделано: построил 65 квартир для семей колхозников, чтобы решить проблему дефицита кадров. Построили свиноферму на 2,5 тысячи голов, три пункта технического обслуживания, автогараж на 30 боксов, благоустраивали село. Проложили водопровод, построили дороги, художественно-музыкальную школу, баню, восстановил церковь. Совместно с соседним колхозом имени Чапаева возвели участковую больницу. Люди были довольны...

Словом, оставил он добрый след в Конских Раздорах, людям не стыдно в глаза смотреть. Потом начался развал колхозов. Довелось Виктору Карповичу стать директором Магедовского хлебоприемного предприятия (ХПП). Когда новые «хозяева» ХПП узнали, что меня от КПУ выдвинули кандидатом в депутаты облсовета, ко мне явились ребята с автоматами и без церемоний заявили: «Ушивайся отсюда, ты коммунист и тут не нужен. Мы поставим своего человека». Начали меня терроризировать, угрожать, и я в конце концов стал обычным предпринимателем. Занимаюсь общественной работой – уже четвертый созыв подряд избираюсь депутатом райсовета. И если бы довелось все снова начать, я готов опять пройти этот путь, потому что вижу в том огромный смысл: кто бы что ни говорил, но при советской власти мы трудились на благо людей. И потому не стыдно ни перед детьми, ни перед внуками. А сегодня власть печется только о своем благе. И мы, люди старой закалки, стараемся всеми способами этому противостоять. Верю, что справедливость при нашем активном участии восторжествует.



Запорожская обл.