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Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo. Замыкает десятку Будапешт. При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.





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Главная / НОВОСТИ ВЛАСТИ / «Успехи» Украины на западном направлении…

03.02.2017 Реакция на провокацию Коллективный Запад всерьез озадачился неконтролируемым поведением киевских властей. Можно сказать, что там уже завыли «полицейские сирены», но на Печерских холмах гнут свою линию. ЕСТЬ в Канаде такое серьезное аналитическое издание – «Global Research». Его эксперты, основываясь на ежедневных отчетах наблюдателей миссии ОБСЕ, доказали, что операция ВСУ по нападению на Донбасс готовилась в Киеве заранее. А силы, настроенные против Дональда Трампа в США, подтолкнули Петра Порошенко начать ее вскоре после инаугурации американского президента. «Двадцать шестого января наблюдатели заметили исчезновение с места постоянной дислокации двенадцати танков (Т-64) и четырех минометов (2Б9 «Василек», 82 мм) и подготовку войск к атаке. Украинская власть после инаугурации Трампа теряет поддержку США и НАТО, а потому окажется политическим банкротом; также она теряет поддержку населения, и ей рано или поздно придется вернуться в сферу естественного для нее притяжения России. Чтобы не допустить этого, Порошенко и начал отчаянное наступление», – говорится в публикации.



ОДИН из самых авторитетных американских аналитических центров Stratfor пришел к практически аналогичным выводам. «По мере того как геополитические ветры меняют свое направление, Киеву приходится делать все больше движений, чтобы приспособиться к новой ситуации. После телефонного разговора Трампа с Путиным 28 января, когда США с Россией договорились о начале диалога по наиболее острым вопросам, Порошенко стал обхаживать европейских союзников, отправившись в дипломатическое турне по Европе. Ведь Европу, раздираемую противоречиями, по большому счету, проблемы Украины не волнуют. Другим инструментом возбуждения антироссийской риторики Украина пытается представить эскалацию конфликта в Донбассе. И хотя эта мера вряд ли удержит Трампа от сближения с Россией, однако ситуацию на востоке Украины сделает крайне неустойчивой», – с максимальной осторожностью высказали свое мнение аналитики.

«Первые шаги Трампа свидетельствуют о том, что он намерен выполнить все предвыборные обещания, – продолжают эксперты Stratfor. Сегодня происходит пересмотр отношений США с Россией. И хоть в телефонном разговоре с Путиным тема санкций не была затронута, Трамп считает этот вопрос хоть и преждевременным, но все же обсуждаемым. Такая позиция американского президента, в свою очередь, вызывает разброд и шатания в европейском стане. Тем более, что Трамп поставил под сомнение политику НАТО в отношении пограничных государств – стран Балтии, Украины и т. д.».

«Для Украины это очень сложная ситуация. Как раз подстрекание конфликта в Донбассе и может быть способом, который позволит привлечь к себе внимание европейских союзников и организовать их против России» – раскрывает мотивы происходящего Stratfor.



НАШ доморощенный эксперт, которого никак не заподозришь в симпатиях к Москве, политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала «112» заявил, что обострение ситуации в Донбассе невыгодно России. «Когда говорят, что это выгодно России, например, то вы знаете: Россию можно подозревать в чем угодно. Ее можно подозревать в агрессивности, беспринципности и так далее. Но в том, что там сидят идиоты, ее подозревать невозможно. В то время когда речь идет о том, чтобы снять с России санкции, она что, будет обострять ситуацию?» – пояснил Бондаренко.

Оценку отечественного политолога дополняет еще одна ремарка от Global Research: «Украина будет и в дальнейшем предпринимать попытки создавать препятствия сближению США и России. Это в ее интересах произошло наращивание натовских войск на границах с Россией, ставшее частью имперского плана, разработанного Обамой и являющегося чрезвычайно опасным. Можно только надеяться, что Трамп обратит эти планы вспять».



ТЕМ временем стало известно, что президент США Дональд Трамп регулярно получает доклады о ситуации в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: «Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит в Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста, «чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет». При этом Спайсер никак не прокомментировал посыл журналиста, что «Россия и поддерживаемые ею повстанцы продвигаются вперед».



В СЕТИ появилось видео, доказывающее, что, вопреки заверениям представителей украинских Вооруженных Сил об отсутствии военной техники в жилой застройке, танки все-таки размещены во дворах многоэтажных домов Авдеевки. Характерно, что командование ВСУ постоянно упрекает противников в Донецке, что те используют жилые районы для размещения своей боевой техники. Чрезвычайно интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.

Боевые действия, несмотря на все «усилия международного сообщества» и многочисленные призывы, так и не остановились. Попытка временно прекратить бои в районе Авдеевки для починки поврежденной инфраструктуры также особого результата не дела – стрельба с обеих сторон продолжилась, после чего стороны уже традиционно обвинили друг друга в том, что они не дают отладить энергоснабжение города, где продолжается частичная эвакуация. Вследствие разрушения систем жизнеобеспечения и продолжающихся боев о нормализации жизни в Авдеевке говорить не приходится.



По сообщениям информагентств.

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