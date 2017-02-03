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03.02.2017
Реакция на провокацию
Коллективный Запад всерьез озадачился неконтролируемым поведением киевских властей. Можно сказать, что там уже завыли «полицейские сирены», но на Печерских холмах гнут свою линию.
ЕСТЬ в Канаде такое серьезное аналитическое издание – «Global Research». Его эксперты, основываясь на ежедневных отчетах наблюдателей миссии ОБСЕ, доказали, что операция ВСУ по нападению на Донбасс готовилась в Киеве заранее. А силы, настроенные против Дональда Трампа в США, подтолкнули Петра Порошенко начать ее вскоре после инаугурации американского президента. «Двадцать шестого января наблюдатели заметили исчезновение с места постоянной дислокации двенадцати танков (Т-64) и четырех минометов (2Б9 «Василек», 82 мм) и подготовку войск к атаке. Украинская власть после инаугурации Трампа теряет поддержку США и НАТО, а потому окажется политическим банкротом; также она теряет поддержку населения, и ей рано или поздно придется вернуться в сферу естественного для нее притяжения России. Чтобы не допустить этого, Порошенко и начал отчаянное наступление», – говорится в публикации.
ОДИН из самых авторитетных американских аналитических центров Stratfor пришел к практически аналогичным выводам. «По мере того как геополитические ветры меняют свое направление, Киеву приходится делать все больше движений, чтобы приспособиться к новой ситуации. После телефонного разговора Трампа с Путиным 28 января, когда США с Россией договорились о начале диалога по наиболее острым вопросам, Порошенко стал обхаживать европейских союзников, отправившись в дипломатическое турне по Европе. Ведь Европу, раздираемую противоречиями, по большому счету, проблемы Украины не волнуют. Другим инструментом возбуждения антироссийской риторики Украина пытается представить эскалацию конфликта в Донбассе. И хотя эта мера вряд ли удержит Трампа от сближения с Россией, однако ситуацию на востоке Украины сделает крайне неустойчивой», – с максимальной осторожностью высказали свое мнение аналитики.
«Первые шаги Трампа свидетельствуют о том, что он намерен выполнить все предвыборные обещания, – продолжают эксперты Stratfor. Сегодня происходит пересмотр отношений США с Россией. И хоть в телефонном разговоре с Путиным тема санкций не была затронута, Трамп считает этот вопрос хоть и преждевременным, но все же обсуждаемым. Такая позиция американского президента, в свою очередь, вызывает разброд и шатания в европейском стане. Тем более, что Трамп поставил под сомнение политику НАТО в отношении пограничных государств – стран Балтии, Украины и т. д.».
«Для Украины это очень сложная ситуация. Как раз подстрекание конфликта в Донбассе и может быть способом, который позволит привлечь к себе внимание европейских союзников и организовать их против России» – раскрывает мотивы происходящего Stratfor.
НАШ доморощенный эксперт, которого никак не заподозришь в симпатиях к Москве, политолог Кость Бондаренко в эфире телеканала «112» заявил, что обострение ситуации в Донбассе невыгодно России. «Когда говорят, что это выгодно России, например, то вы знаете: Россию можно подозревать в чем угодно. Ее можно подозревать в агрессивности, беспринципности и так далее. Но в том, что там сидят идиоты, ее подозревать невозможно. В то время когда речь идет о том, чтобы снять с России санкции, она что, будет обострять ситуацию?» – пояснил Бондаренко.
Оценку отечественного политолога дополняет еще одна ремарка от Global Research: «Украина будет и в дальнейшем предпринимать попытки создавать препятствия сближению США и России. Это в ее интересах произошло наращивание натовских войск на границах с Россией, ставшее частью имперского плана, разработанного Обамой и являющегося чрезвычайно опасным. Можно только надеяться, что Трамп обратит эти планы вспять».
ТЕМ временем стало известно, что президент США Дональд Трамп регулярно получает доклады о ситуации в Донбассе. Об этом на брифинге сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер: «Президента информирует Совет национальной безопасности и его команда по национальной безопасности в целом о том, что происходит в Украине. У нас будет новая информация о том, что там происходит», – сказал он, отвечая на вопрос журналиста, «чувствует ли Трамп, что Россия его проверяет». При этом Спайсер никак не прокомментировал посыл журналиста, что «Россия и поддерживаемые ею повстанцы продвигаются вперед».
В СЕТИ появилось видео, доказывающее, что, вопреки заверениям представителей украинских Вооруженных Сил об отсутствии военной техники в жилой застройке, танки все-таки размещены во дворах многоэтажных домов Авдеевки. Характерно, что командование ВСУ постоянно упрекает противников в Донецке, что те используют жилые районы для размещения своей боевой техники. Чрезвычайно интересно и присутствие автомобиля ОБСЕ позади украинских танков.
Боевые действия, несмотря на все «усилия международного сообщества» и многочисленные призывы, так и не остановились. Попытка временно прекратить бои в районе Авдеевки для починки поврежденной инфраструктуры также особого результата не дела – стрельба с обеих сторон продолжилась, после чего стороны уже традиционно обвинили друг друга в том, что они не дают отладить энергоснабжение города, где продолжается частичная эвакуация. Вследствие разрушения систем жизнеобеспечения и продолжающихся боев о нормализации жизни в Авдеевке говорить не приходится.
По сообщениям информагентств.