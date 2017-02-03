03.02.2017

УКРАИНА

• Доходы государственного бюджета Украины в январе 2017 года составили 59,44 млрд гривен, что на 38,7 процента (или 16,59 млрд гривен) превышает показатели временного плана. Правда, судя по данным Государственной казначейской службы, одной из основных причин таких успехов является практически полное отсутствие возмещения налога на добавленную стоимость в первом месяце этого года.

• Министерство юстиции Украины сообщило о выигранном в Нью-Йорке украинской стороной судебном иске на сумму 36,8 млн долларов. Речь идет о споре между компанией SI Group Consort LTD и Ивано-Франковской ОГА по поводу задолженности за оказание услуг по сбору и утилизации опасных отходов гексахлорбензола с территории города Калуша.

• По фактам домашнего насилия в Нацполицию Украины в 2016 году поступило 127 478 обращений, 982 из них – от детей. И только в 5303 случаях начато досудебное расследование, передает «Закон и Бизнес». Большинство таких заявлений завершается административными протоколами.

• Объем газа в подземных хранилищах Украины уменьшился и составлял на 2 февраля 9,976 млрд кубических метра, сообщали в ПАО «Укртрансгаз». Это значит, что украинские ПХГ заполнены на 32 процента. За последние сутки было отобрано 77,56 млн кубометров топлива. При этом, отмечает unn.com.ua, в Украину за сутки поступило из Словакии 40,79 млн кубов газа, из Польши – 3,10 млн, из Венгрии – 2,85 млн.

• Реализация правительственного постановления «О государственном регулировании цен на лекарственные средства» откладывается, поскольку представители фармацевтической индустрии выразили в этой связи серьезную обеспокоенность (?!). Они считают, что для выполнения указанного решения им нужен более длительный переходный период для реализации остатка лекарственных средств, на которые распространяется регулирование цен.

ЗА РУБЕЖОМ

• В Эстонии нескольким гимназиям разрешено полностью вернуть обучение на русском языке, отменив принцип, согласно которому 60 процентов предметов преподается на эстонском. Условие при этом только одно: выпускники этих школ должны сдать экзамен по эстонскому языку на высшую категорию.

• В Азербайджане правоохранители провели контртеррористическую операцию, в ходе которой были ликвидированы четыре члена бандитской группировки. Один взят живым. Из сообщения пресс-службы СГБ, которое приводится на сайте «Вести.аз» известно, что бандгруппа имела контакты с террористами за пределами республики и получила указания по подготовке терактов в нескольких районах страны.

• Германия в 2016 году заняла первое место в мире по внешнеторговому профициту, вытеснив с этой позиции Китай. Как сообщает Deutsche Welle, показатель активного сальдо торгового баланса составил 268 млрд евро.

• Иностранные инвесторы проявляют наибольший интерес к фондам, ориентированным на российский рынок, считает эксперт Forbes Кеннет Рапоза. Она заявила: «Стабильный курс рубля и низкая инфляция также делают Москву привлекательным партнером. Если позабыть о политике, станет очевиден прогресс, достигнутый на экономическом фронте. Именно это сделало Россию магнитом для денег в этом месяце».

• Куба продолжит настаивать на возможности возмещения ущерба, причиненного стране политикой США, заявили в министерстве иностранных дел Острова свободы, передает newsland.com. По мнению кубинской стороны, для решения вопроса «важно учитывать требования кубинского народа о возмещении морального и материального ущерба, зафиксированные в постановлениях Народного суда провинции Гавана в 1999 и 2000 годах».

• Китай намерен стать мировым лидером в выработке атомной энергии, резко сократив «угольную» зависимость. В 2016 году здесь введено в строй 20 новых атомных объектов, сейчас рассматриваются 176 инвестиционных проектов в сфере атомной энергетики, отмечают аналитики бизнес-мониторинговой группы BMI Research.