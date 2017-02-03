03.02.2017

Письма обвиняют

«Але ми, люди старшого покоління, міцного гарту, – пишет бывший школьный учитель истории Владимир Андреевич Григоренко из Шостки Сумской области. – Радянська влада дбала про наше здоров`я не так, як нинішні правителі. Але ми сподіваємося, що настануть світліші часи». Такой уверенностью наполнена сегодня почта редакции.

«Міцно тримаюся за життя»

«МЕНІ 95 років, – продолжает Владимир Андреевич, – з божої ласки, як кажуть, ще самостійно пересуваюся. Доля склалася так, що я залишився сам у добротній двокімнатній квартирі, одержаній ще від радянської влади. На подив багатьох своїх ровесників, хочу заявити, що у свій вік я щасливий – хоча б тому, що ще живу на білому світі. Мене не забувають три сини, семеро онуків і п’ять правнуків. Тепер переді мною постала остання проблема: кому заповісти у спадщину житло, завершаючи свій земний шлях?

І я вдячний вашій газеті, яку читаю понад 40 років, за слушну і добру пораду – надруковану 1липня 2015 року статтю «Дарю квартиру». Вирізку з публікацією зберігаю досі. Підготовлений мною заповіт не посварив нікого з близьких та родичів. До моєї поради прислухаються ті, кому даю прочитати газетну вирізку. Правда, дехто з чиновників намагався взяти квартиру на баланс місцевої влади, а потім за копійки продати комусь із своїх. Але ця оборудка їм не вдалася. Серед моїх знайомих багато віруючих, і в різдвяні дні я нагадую їм одне з повчань Ісуса Христа: дбати про добрий слід на землі після себе. Я атеїст, але Біблію читаю і постійно гортаю, аби дещо нагадати собі та розтлумачити іншим. Лжебогослови постійно стверджують, що Ісуса розіп’яли «за наші гріхи». Не богохульствуючи, заявляю: це – неправда. Христа розіп’яли владодержці за проповідь вчення про всезагальну рівність. Христос казав багачам: «Якщо хочеш бути досконалим, продай свій маєток, роздай бідним і йди за мною». А ще Спаситель стверджував, що жоден багач не потрапить до Царства Божого. Такого вельможі пробачити Христу не могли».

В рождественские дни получили мы еще одно письмо с Сумщины. Виктор Мойсеевич Скляренко из села Вильшана Недригайловского района анализирует рождественскую историю в аспекте сегодняшних проблем.

«Родившись в бедной семье Иосифа и Марии, – пишет Виктор Мойсеевич, – Иисус сызмальства испытал гонения богачей. Когда он был маленьким, царь Ирод (имя его в последующие века стало составной частью ругани и проклятия) хотел Его убить, чтобы Он не отобрал у него престол. С тех пор Иисус не раз спасался бегством. Но, мужая, не сдавался и снова возвращался в народные массы, поднимая их на борьбу. «Горе вам, богатые, – обращался Христос к вельможам, – ибо вы уже получили свое утешение. Да падет на вас кровь праведная, пролитая на земле».

Читая Священное писание, нахожу слова, созвучные с сегодняшним настроением людей. Так, «спаситель второй раз придет, чтобы возглавить людей доброй воли и разбить войска антихриста»; «судить богачей-мироедов за преступления перед Богом и человечеством»; «разрушить все агрессивные царства в мире» и «построить справедливое (без деления на тиранов и рабов) общество на Земле».

Ваши рассуждения, уважаемый Виктор Мойсеевич, принимаем к сведению без комментариев.

«Скандал (не)районного масштабу»

ПОД таким заголовком прислал в «Рабочую газету» «нелицеприятный диагноз» критического состояния дел «по месту своего жительства» наш подписчик Михаил Иванович Кобзарь из Новой Одессы Николаевской области. Адресован «диагноз» народным депутатам, правительству, депутатам областного и районного советов, а также главе райгосадминистрации. И хотя «диагностируются» факты районного масштаба, досадные выводы касаются всей страны.

«Скандальні ситуації нашого району спричинені самою капіталістичною системою влади, – пишет Михаил Иванович. – В Україні відносно здоровою вважається п’ята частина населення. Тривалість життя в нас украй низька. В Новоодеському районі, наприклад, смертність у півтора рази перевищує народжуваність. Тобто котимося похилою вниз. Що­дня в райцентрі проходять дві-три похоронні процесії. Прикро, що працівників у сільському господарстві району зменшилося з 11 тисяч до тисячі. Через це виробництво молока, порівняно з 90-ми роками, упало з 42 тисяч тонн до двох тисяч тонн, м’яса з дев’яти тисяч тонн до тисячі. Корови є тільки в трьох господарствах району.

Вражає, що з боку місцевих владних структур і трудових колективів не чути тривоги.

Торік на нараді з питань охорони здоров’я прем’єр-міністр Гройсман назвав стан здоров’я наших людей і медицини катастрофічними. Він звернувся до депутатів усіх рівнів, керівників, усіх людей взяти участь у розробці програми «Здоров’я», поставити проблему під № 1 і змінити стан справ. Правильні слова казав, та вони розтанули у повітрі, не діставши підтвердження в держбюджеті на цей рік. Виходить, влада укотре вводить нас в оману.

Отруївшись продуктами з ринку, я потрапив в районну лікарню. Досвідчені лікарі В. Г. Журавель та О.О. Баєв допомогли мені одужати. Але вразили умови роботи в лікарні. Немає ліків, хворих масово відправляють в обласну лікарню».

Вихід з безвихідності

«З ОБЛАСНОГО бюджету Новій Одесі, – продолжает Михаил Иванович, – було виділено 240 тисяч гривень на пуск відбудованого лікарняного корпусу. Але ці кошти ра­йонні керівники вкрали. І зараз будівля запущена, знято вікна, двері, вирізано батареї. Ні голову РДА Вербіна, ні народного депутата з нашого округу Вадатурського це не турбує.

Сьогодні в лікарні не одержують питної води, бо міська система водопостачання розкрадена. Незадовільне харчування. Вражають проблеми діагностики і профілактики. Під час розтину померлих з’ясовується, що в них було декілька хвороб. Проте в обласній лікарні ставлять інші діагнози. Про такі скандальні історії, які стали нормою у нашому районі, можна писати багато. Шкода, що владі до них байдуже.

У життя увірвався тероризм. На вулицях і майданах – масові побоїща. Знущання над жінками і дітьми проникло в родини, що розпадаються. Масовими стали самогубства. Як за таких обставин зберегти цілісність України?

Вихід з нашого безвихідного становища, на мій погляд, один – міняти систему. Вивчити і впровадити досвід Білорусі, де протягом останніх 25 років виробництво зросло вдвоє, народжуваність удвоє перевищує смертність. Доярка одержує 500 доларів на місяць, керівник підприємства – 2500 доларів.

Президентом Лукашенко обирається з 1993 року. Перед виборами розробляється план соціально-економічного розвитку країни, на управління колективами висуваються кандидатури, здатні організувати виконання цих планів. На вибори приходять понад 80 відсотків виборців, які голосують за Лукашенка. Оце довір’я владі! Ось приклад для наслідування!»