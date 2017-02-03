03.02.2017

Журналистское расследование

В течение последних двух лет украинские налоговики неоднократно заявляли об изобличении ряда крупных производителей «левых» нефтепродуктов. Ныне ряд этих предприятий, являющихся фигурантами нескольких уголовных дел, успешно банкротится через Хозяйственный суд Львовской области.

Как «накрывают» организаторов поддельного топлива

САМЫЕ крупные производители поддельного топлива в последнее время, как правило, разоблачались налоговыми органами в рамках операций «Нефтепродукт» и «Акциз». В конце 2015 года в результате этих операций масштабная схема незаконного изготовления нефтепродуктов обнаружена на территории Ровенской и Полтавской областей. Из незаконного оборота во время обысков на нефтебазах «Дубно» и «Карловка» было изъято около 90 тысяч тонн бензина различных марок, десятки тонн сырья (химических компонентов), финансово-хозяйственная документация, компьютерная техника. Ориентировочная стоимость товарно-материальных ценностей составляла примерно 210 миллионов гривен.

Весной 2016 года в рамках операции «Акциз» налоговики «накрыли» нефтебазу в Мироновке Киевской области, на территории которой было обнаружено и изъято более 655 тысяч литров нефтепродуктов, а также оборудование для нелегального производства. Общая сто­имость изъятого составляла более 10 миллионов гривен.

По фактам незаконного изготовления нефтепродуктов на территории Ровенской, Полтавской и Киевской областей было открыто несколько уголовных производств – в основном по статье 204 УК Украины (незаконное изготовление подакцизных товаров) и по части 3 статьи 212 (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). Фигурантами этих дел стали должностные лица ряда коммерческих структур, в частности киевских компаний «Нефтетрейд ЛТД», «Таузар», «Эксимол», «Крокус К» и «Лот-Инвест».

Мошенничество на высоком уровне

В НАСТОЯЩЕЕ время, судя по материалам Единого государственного реестра судебных решений, досудебное расследование в отношении киевских компаний «Нефтетрейд ЛТД», «Таузар», «Эксимол», «Крокус К» и «Лот-Инвест» продолжается. В частности, в рамках объединенного уголовного производства, которое ведет следственное управление финансовых расследований Межреги­онального главного управления ГФС – Центрального офиса по обслуживанию крупных плательщиков.

Между тем эти же коммерческие структуры успешно банкротятся через Хозяйственный суд Львовской области, что явно свидетельствует о попытке замести следы совершения налоговых преступлений, уклониться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Как такое может быть? Оказывается, все дело в хорошо продуманной схеме…

В то время когда следователи «заваливали» суды ходатайствами об изъятии документов у фигурантов уголовных дел, дабы ускорить досудебное расследование, эти самые фигуранты – компании «Нефтетрейд ЛТД», «Таузар», «Эксимол», «Крокус К» и «Лот-Инвест» начали между собой судебные разбирательства. В одно и то же время – в марте-апреле 2016 года через Хозяйственные суды Киева и Киевской области заявили «друг к другу» исковые требования о взыскании «друг с друга» задолженности.

Самое интересное, что судебные решения по данным искам были вынесены в максимально короткие сроки – в течение двух-трех недель. К примеру, исковое заявление ООО «Нефтетрейд ЛТД» к ООО «Таузар» о взыскании задолженности в размере 968,31 тысячи гривен в Хозяйственный суд Киевской области было подано 21 марта 2016 года. На втором же судебном заседании, состоявшемся 7 апреля 2016 года, суд данный иск удовлетворил.

Для чего ООО «Нефтетрейд ЛТД» нужна была такая спешка? Как оказалось, для того, чтобы как можно быстрее подать в суд заявление о банкротстве ООО «Таузар», не имеющего финансовой возможности оплатить отсуженную задолженность. По такой же схеме действовали и другие фирмы – фигуранты уголовных дел.

В итоге в Хозяйственный суд Львовской области от изобличенных производителей «левых» нефтепродуктов практически одновременно было подано пять заявлений о банкротстве пяти изобличенных производителей «левых» нефтепродуктов. Причем часть компаний к этому моменту успела свои названия изменить. ООО «Галнефтетрейд ЛТД» (старое название ООО «Нефтетрейд ЛТД») подало в заявление о банкротстве ООО «Гал Бизнес Ритейл» (старое название ООО «Таузар»), ООО «Крокус К» и ООО «Лот-Инвест». ООО «ОйлГалТрейд» (старое название ООО «Эксимол») подало заявление о банкротстве ООО «Галнефтетрейд ЛТД». ООО «Лот-Инвест» – о банкротстве ООО «ОйлГалТрейд».

Вместо эпилога

ЕСЛИ данная схема будет реализована до конца, все вышеперечисленные компании через Хозяйственный суд Львовской области, скорее всего, будут ликвидированы уже в ближайшие месяцы, а следы совершения налоговых преступлений – надежно уничтожены.

Можно ли этому помешать? Ответ на вопрос – в материалах других решений о банкротстве предприятий через Хозяйственных суд Львовской области, размещенных в Едином госреестре судебных решений. Они свидетельствуют о том, что искусственные (криминальные) банкротства в настоящее время – норма.



Львов.