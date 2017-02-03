03.02.2017

Чем дальше, тем дороже



РАСХОДЫ на производство сельскохозяйственной продукции в Укра­ине в 2016 году возросли на 13,5 процента по сравнению с 2015 годом, сообщает The DairyNews со ссылкой на Госстат.

В частности, совокупные расходы на производство растениеводческой продукции выросли на 10,6 процента, животноводческой – на 20,9. Объем затрат на материально-технические ресурсы промышленного происхождения, используемые в сельскохозяйственном производстве, в прошлом году увеличился на 4,2 процента.

В декабре по сравнению с ноябрем затраты на агропроизводство выросли на 2,3 процента. Расходы на производство продукции растительного происхождения в декабре увеличились на 2,4 процента, животного – на 1,9 процента. Также сельхозпроизводители на 1,8 процента увеличили затраты на материально-технические ресурсы промышленного происхождения.



АЧС шагает по стране



ДЕСЯТЬ дней назад мы сообщали о критической ситуации в украинском животноводстве из-за африканской чумы свиней (АЧС). Ущерб, наносимый ею агрокомплексу, уже исчисляется более чем миллиардом гривен прямых и косвенных потерь. При этом от украинской продукции отворачиваются зарубежные рынки.

Увы, ситуация за это время только усугубилась. Специалисты ветеринарной медицины зарегистрировали очередные случаи в Полтавской, Киевской и Херсонской областях.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей (Госпродпотребслужба).

Ветеринары зафиксировали гибель от АЧС свиней в подсобных хозяйствах в пгт Котельва и селе Климовка (Котелевский и Карловский районы Полтавской области), в селах Косяковка (Таращанский район Киевской области) и Саги (Алешковский район Херсонской области). Диагноз АЧС подтвержден лабораторными исследованиями. При этом Госпродпотребслужба не уточняет количества зараженных животных.

«С целью координации действий по локализации и ликвидации вспышек АЧС государственные чрезвычайные противоэпизоотические комиссии на местах провели заседания и утвердили планы действий по ликвидации АЧС, определили границы эпизоотических очагов, зон защиты и надзора. В очагах заболевания проводятся мероприятия по локализации и недопущению распространения возбудителя АЧС», – говорится в сообщении Госпродпотребслужбы.

Этим и ограничивается государство в борьбе с АЧС. А ведь можно было бы приложить усилия по разработке вакцины или лекарственных препаратов. Но об отношении властей к отечественной науке уже написано немало – из года в год финансирование снижается.

Денег хватает только на фиксацию очагов заражения и подсчет убытков.



Не только грипп опасен курам



ЕЩЕ опасней – господа в теплых креслах, которые на беды страны смотрят сквозь долларовые очки.

Просто ужасающая ситуация возникла на птицефабрике в селе Виривка Херсонской области, о которой сообщило агентство УНН.

На фабрике нет света и воды. Кур последний раз кормили 31 декабря. За последние несколько недель от голода умерло более 80 тысяч птиц.

«У нас подохли куры из-за того, что за неуплату отключили свет, и кур не кормят. Мы ходим на работу только для того, чтобы вынести мертвую птицу», – рассказала работница птицефабрики Наталья Ковальчук. А ведь еще летом на фабрике насчитывалось около 100 тысяч кур, часть из которых начали отдавать сотрудникам вместо зарплаты.

Сейчас мертвую птицу сбрасывают в яму на территории птицефабрики. Естественно, люди переживают, что запах с наступлением тепла будет распространяться на всю деревню.

А во властных кабинетах спокойны, уверены в надежности своих систем очистки воздуха. Это ж как надо ненавидеть сограждан, чтобы месяц взирать на творящийся беспредел, не принимая никаких мер.