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Главная / НОВОСТИ ЭКОНОМИКИ / Нацбанк «вышел на большую дорогу»

03.02.2017 «Одолжи деньги врагу – и ты приобретешь друга; одолжи деньги другу – и ты потеряешь его», наивно предполагал уроженец Британской Америки Бенджамин Франклин, впоследствии ставший одним из основателей Соединенных государств северной Америки.

С ТОЧКИ зрения демократов украинского разлива, появившихся на свет спустя почти триста лет, их американские предшественники были уж слишком честны! А вот другое высказывание незабвенного Франклина «Налоги неизбежны как смерть», они вообще то ли не знают, то ли не хотят вспоминать. Поистине, доморощенные охлократы скорее готовы умереть, чем заплатить в казну то, что положено по закону. Им куда ближе изречение польского баснописца Александра Фредро: «Если у должника озноб, кредитора трясет лихорадка». Вот это их излюбленный стиль – показать кредитору дулю!

Как по вашему должны вести себя кредиторы Украины после заявления нашего Нацбанка насчет того, что у него на возврат кредитов МВФ денег НЕТ?! Со свойственной ему скромностью член совета директоров НБУ Василий Фурман в эфире телеканала «Эспрессо TV» признался: «В 2019 году мы должны погасить около 18 миллиардов долларов иностранных займов. Возникает вопрос, где взять эти средства?» Обычно МВФ предоставляет Украине кредиты под крайне низкие проценты, и это очень положительный сигнал для других инвесторов, однако «сегодня никто из иностранных инвесторов не хочет завозить в Украину деньги».



ЕЩЕ 26 января глава НБУ Валерия Гонтарева заявляла, что Украина ожидает очередной транш в размере одного миллиарда долларов в начале февраля. На календаре уже 3 февраля, а в МВФ даже не определена дата заседания совета директоров по украинскому вопросу. НБУ в этом году рассчитывает получить траншей на шесть миллиардов(!) Хотя госпожа Гонтарева – дама уже давно не юных лет, но по сей день питается наивными надеждами.

Поводом для радужных надежд могло бы послужить последнее сообщение Минфина Украины о том, что госдолг нашей страны уменьшился. Но… «Это обычная ложь власти, которая привыкла перекручивать факты, – объясняет известный экономист Александр Охрименко. – И это подтверждается не только анализом группы Case Ukraine, но и статистикой, размещенной на самом сайте минфина Украины. По ее данным, на 1 декабря 2016 года внутренний госдолг страны составляет 560 миллиардов гривен (20,72 миллиарда долларов). До Майдана (на 31 декабря 2013 года) внутренний госдолг был в два раза меньше – 284 миллиарда гривен.

Внешний госдолг на 1 декабря составляет 45,7 миллиарда долларов, а до Майдана составлял всего 37,6 миллиарда».



РОСТ государственного внешнего долга означает рост кабальной зависимости от Запада. Недавно МВФ подсчитал, что Украине в ближайшие годы надо будет ежегодно находить от четырех до девяти миллиардов долларов на погашение только государственных внешних долгов.

Особую печаль вызывает то, что новые кредиты идут не на развитие реальной экономики, а по большей части на оплату старых долгов, пополнение золотовалютных резервов, войну в Донбассе и коррупцию. По сути, правительство берет деньги в долг, чтобы погасить предыдущие внешние долги. Погашать старые долги без новых кредитов просто не получается. Ведь доходы от экспорта и гастарбайтеров падают, а проценты и общая сумма долга тем временем возрастают!

Аналитики Bank of America Merrill Lynch Research пришли к не очень утешительным прогнозам: в ближайшие годы Украину ожидают большие проблемы с выплатами по внешнему долгу. А это чревато или дефолтом, или очередной реструктуризацией задолженности (перенос основных выплат на более дальний срок).



ТОЛЬКО во сне можно рассчитывать на приток зарубежных инвестиций. Внешняя торговля становится все более дефицитной, то есть требующей валюты. Все это ведет к катастрофическому сокращению золотовалютных резервов, что равносильно новой панике и хаосу в экономике страны.

Оракул от экономики, каковым считается пан Охрименко, всерьез полагает, что спасти Украину от этого могут только сами украинцы, а если конкретнее – гастарбайтеры. Дожились!!!…

Согласно данным НБУ, за 11 месяцев 2016 года регулятор скупил на межбанковском валютном рынке 2,3 миллиарда долларов, которые пошли частично (1,6 млрд) на увеличение золотовалютных резервов Украины, частично – на погашение внешних долгов и покрытие дефицита внешней торговли.

«На данный момент главным источником для формирования золотовалютных резервов является наличная валюта, которая обращается на территории Украины, и та валюта, которую привозят в страну гастарбайтеры, – уточняет Охрименко. – А поступает регулярно от этой братии около четырех-пяти миллиардов долларов».

По данным НБУ, в Украине обращается около 97 миллиардов долларовой наличности. За три последних года украинцы забрали из банков наличной валюты на сумму около 16 миллиардов долларов. Банкам перестали доверять, учитывая, как часто их ликвидирует НБУ. Благодаря тому, что курс гривны в этом году удалось более или менее стабилизировать, украинцы больше продавали свои доллары из заначки. Да и количество «черных дней», когда приходится тратить накопленное, возросло в разы. И вот за счет этих внутренних ресурсов Украина может решить все свои проблемы с вне­шними долгами, считает эксперт. Не слишком ли оптимистично?!

Если вспомнить изречение Франклина, то кто же нам друг, а кто враг? Получается, что злейший наш враг – мы сами. Разрушив все до основания, мы не желаем теперь и пальцем пошевелить ради своего будущего. Только безумец может рассчитывать выжить за счет долгов. Тут уместно вспомнить еще и русскую пословицу, хоть Россия и назначена нам властью во враги-агрессоры: «Труднее всего: Богу молиться, родителей почитать да долги отдавать».

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