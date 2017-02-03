03.02.2017

Круглый стол с острыми углами

В Национальном информационном агентстве «Укринформ» состоялся круглый стол-дискуссия на тему: «Как сохранить свободу слова в Украине в нынешних условиях».

Куча проблем

УЧАСТНИКИ круглого стола, модератором которой по иронии судьбы выступила журналистка по фамилии Тиран (впрочем, очень милая дама), говорили каждый о своем видении ситуации. Среди них – нынешние и бывшие госчиновники, журналисты, руководители общественных организаций. На мой взгляд, повестка дня была сформулирована не совсем корректно. Ведь сохранять можно то, что имеет место быть. А можно ли с полной уверенностью утверждать, что свобода слова у нас место имеет?

Куча проблем, вскрытых спикерами в процессе обсуждения, говорит скорее об обратном. Информационная политика государства ущербна. Из других серьезных моментов – засилье «джинсы» (заказных материалов) и давление на политику изданий со стороны властных структур, непонятные законодательные инициативы, регулирующих работу СМИ (например, законопроект о языке), незащищенность журналиста.

О свободе и ответственности

В УКРАИНЕ, считают многие из экспертов, следует говорить не только о проблеме свободы слова, но и об ответственности работников СМИ.

«С моей точки зрения, – отметил, например, народный депутат Григорий Шверк, – между словами «свобода слова» должно быть еще одно важное слово «ответственность». Вот с этим, я считаю, у нас большая проблема, нежели с возможностью сказать что-нибудь в украинском эфире. Достаточно включить любой канал – и вы услышите все что угодно».

Говоря об ответственности журналиста, можно привести массу примеров. Я приведу один: вместо того, чтобы говорить о причинах конфликта на востоке страны и искать пути его преодоления, многие медиа делают упор на разжигание межнациональной вражды.

Блоггер, журналист Евгений Ихельзон, подчеркнул, что доверие медиа сегодня подорвано по причине заангажированности многих СМИ, отстаивающих официальные мнения. Журналисты перестают быть арбитрами. По этой причине теряется важная грань: мы отказываемся понимать людей с другой точкой зрения. Кто эти люди? Просто думающие иначе или враги Украины?

О вреде и пользе музыки на заказ

НЕ СЕКРЕТ, что многие медиа, в том числе крупные телеканалы и газеты, принадлежат у нас олигархам, которые реализуют через них свои потребности. При таком положении избежать «темников» и заказухи не представляется возможным. «Темники» приходят от собственников.

Телеведущий Роман Скрыпин в этой связи сказал о падении профессионализма журналистов, особенно на ТВ, где нам часто предлагают кучу информационного мусора. Молодые журналисты часто спрашивают: что можно, а что нельзя?

А вот уже упомянутый Евгений Ихельзон считает, что наличие в стране медиа, которые принадлежат разным владельцам, является скорее плюсом. Это, по его мнению, обеспечивает определенный плюрализм мнений.

Просто и, на мой взгляд, правильно оценил опасность внесенного в ВР закона о языке редактор одного из электронных сайтов Сергей Гармаш. Он, по его словам, сократит русскоязычную аудиторию, которая переключится на чуждые и не всегда объективные источники информации. Поэтому принятие этого законопроекта – угроза не только свободе слова, но и госбезопасности государства Украина.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.