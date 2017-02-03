Главная / НОВОСТИ ОБЩЕСТВА / Невидимый враг совсем рядом

03.02.2017 Планетарные проблемы Стремление выделиться в среде обитания, преодолеть преграды и происки врагов, стать сверхчеловеком свойственно не только Homo sapiens (человеку разумному). Невидимые микроскопические живые существа тоже ведут жестокую ежедневную борьбу, чтобы, в конечном счете, стать «супербактериями». МЕДИКИ разных стран бьют тревогу, они обнаружили бактерию, невосприимчивую к современным антибиотикам. Такие организмы были найдены в Рио-де-Жанейро и Индии, итогом чему послужила смерть американской женщины. В США врачи установили, что эта пациентка заразилась инфекцией Klebsiella pneumoniae (палочка Фридлендера) – бактерией, обычно живущей в кишечнике, коже и полости рта, которая оказалась устойчивой к 26 самым сильным антибиотикам. Изменилась также картина протекания этого инфекционного заражения. Теперь смерть от сепсиса наступает через считанные часы, тогда как 70 лет назад больной умирал спустя несколько суток.

По мнению медицинских экспертов, возникновение «супербактерии» вызвано безответственной деятельностью фармацевтических гигантов Индии и Китая, которые сбрасывают в местные водные системы активные ингредиенты, используемые в производстве антибиотиков. В результате большинство бактерий, обитающих в этих водоемах, становятся устойчивыми к противомикробным препаратам.

Известный экономист Джим О’Нил, который провел качественный анализ устойчивости инфекций к противомикробным препаратам, сделал вывод, что в 2050 году «супербактерии» будут убивать людей больше, чем рак, несмотря на то, что число онкологических заболеваний возрастет, как минимум, в несколько раз. То есть речь идет о десятках миллионов потенциальных жертв. Это нанесет огромный финансовый ущерб мировой экономике, который, согласно подсчетам, к середине этого века достигнет 100 триллионов долларов.

Доказано: человечество в последнее время проигрывает битву с инфекциями, а распространение устойчивых к лекарствам бактерий называют не менее серьезной угрозой, чем терроризм.

Между тем разработка новых типов антибиотиков тормозится. Если в США в период с 1980 по 2000 годы было разработано 30 новых антибиотиков, то начиная с 2001 и до настоящего времени – только пять. Из них с 2010 года – всего один.

Практически человечество находится в смертельной опасности, и национальным системам здравоохранения необходимо принимать экстренные меры.

Всемирная организация здравоохранения призывает не сидеть сложа руки, а кардинальным образом изменить подход к применению антибиотиков и начать массовую просветительскую кампанию среди населения нашей планеты. Также предлагается создать Всемирный фонд инноваций в размере двух миллиардов долларов, необходимых на начальной стадии исследований; повысить доступ людей к чистой воде, санитарии и больницам с более высоким уровнем гигиены для предотвращения распространения инфекций; сократить излишнее использование антибиотиков в агропромышленном секторе и запретить применение в сельском хозяйстве антибиотиков, способных влиять на здоровье людей.

И если мы не решим эту проблему сегодня, завтра будем отброшены в средневековье, а люди будут массово умирать.

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