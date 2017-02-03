Акценты дня

Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo. Замыкает десятку Будапешт. При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Преступник под видом полицейского

03.02.2017 Советы юриста Многие наши читатели, напуганные разгулом преступности в стране, никого не пускают в свою квартиру, даже полицейских. Имеют ли граждане право на это? Письма с подобными вопросами комментирует юрист Сергей ЛОПУШЕНКО. «В детективных сериалах часто показывают, как преступники, переодевшись в полицейскую форму, грабят людей, совершают дерзкие нападения на банки. Не бывает дыма без огня, и если такое показывают в кино, значит, и в жизни подобные ситуации возникают часто. Недавно по нашему дому ходил молодой человек, звонил в квартиры, говорил, будто он следователь и опрашивает жильцов. Я незнакомца не пустила, сказала: «Если я вам нужна, вызывайте к себе в кабинет повесткой!» Правильно ли я поступила?»

Ирина Игоревна. Запорожская область.



–КОНСТИТУЦИЯ Украины гарантирует гражданам неприкосновенность жилища. То есть теоретически без вашего разрешения никто не может войти в вашу квартиру или дом, в том числе и сотрудник правоохранительных органов. За незаконное проникновение в ваше жилище, с применением насилия или угрозой его применения, сотрудник полиции может быть привлечен к уголовной ответственности и наказан лишением свободы на срок от двух до пяти лет. Однако в некоторых случаях правоохранители имеют право войти в ваше жилище без вашего согласия. Например, имея ордер на обыск или арест; преследуя преступника, который забежал в вашу квартиру; получив оперативную информацию о том, что в вашей квартире скрывается преступник или готовится преступление, а также хранятся орудия преступления; в случае техногенной или природной катастрофы; освобождая заложников; в других случаях, когда ради интересов общества необходимо пожертвовать правами отдельной личности.

В стране постоянно ухудшается криминогенная ситуация. Если в 2013 году было совершено 1252 преступления на 100 тысяч человек, то в 2015 году – уже 1487, то есть реальный рост преступности составил 20 процентов. Нередко при совершении ограблений и убийств преступники выдают себя за полицейских, пряча свою волчью личину под полицейской формой. Не исключено, что такой «оборотень в погонах» однажды позвонит в вашу дверь и вежливо скажет: «Здравствуйте, я ваш новый участковый. Хочу с вами познакомиться, поговорить». При этом преступник может показать поддельное служебное удостоверение. Как быть в такой ситуации? Вы можете поговорить с незнакомцем через дверь, не снимая цепочки. Можете попросить подождать, позвонить в райотдел и выяснить, работает ли там сотрудник с такой фамилией и действительно ли он сейчас делает обход своего участка? Безопаснее всего поступить, как ваша читательница Ирина Игоревна из Запорожской области, которая попросила участкового прислать ей по почте официальную повестку. Кстати, учитывая, насколько сложна криминогенная ситуация и как напуганы ростом преступности простые граждане, участковым разумней было бы собирать для знакомства людей в жэках, дворцах культуры, советах ветеранов, а не делать поквартирный обход домов, что может быть использовано преступниками для совершения грабежей.



«Год назад был убит мой внук, а убийство до сих пор не раскрыто. Чем занимается полиция? Хочу, чтоб убийца был пойман и наказан. Если полиция не может раскрыть убийство, могу ли я обратиться к частному детективу?»

Оксана Л. Житомирская область.



–КОЛИЧЕСТВО убийств в Укра­ине растет, а раскрываемость этого вида преступлений падает. В 2013 году по статье 115 УК «Умышленное убийство» было открыто 5861 дело, в 2015 году – 8224, а за два месяца 2016 года зарегистрировано уже 3 367 дел. По убийствам показатель раскрываемости не превышает 18 процентов, а по заказным убийствам раскрываемость меньше 10 процентов. Если полиция не раскрыла преступление, стоит ли обращаться к частным сыщикам? Правовое поле, в котором они работают, несовершенно, частные сыщики в Украине постоянно балансируют на грани закона, 90 процентов заказов, за которые они берутся – сбор доказательств супружеской измены. Расценки частных сыщиков необычайно высоки. Обслуживают они в основном богачей и средний класс, обычному гражданину придется продать квартиру, чтобы оплатить услуги частного сыщика.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия