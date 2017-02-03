03.02.2017

Горячая тема

Так заявляют жители Херсона, возмущенные, что коммунальное предприятие «Херсонский водоканал» уже успело произвести с начала года закупки различных товаров и услуг на сумму, превышающую 140 миллионов гривен, нарушая прозрачность закупок.

Многомиллионная карусель коррупционных рисков

–ВЕДЬ эти 140 миллионов гривен, – говорит педагог Ирина Белоус, – будут закладываться в тарифы на водоснабжение и водоотведение. И хотя сведения о закупках водоканала отражаются в системе ProZorro, в них нет данных о количестве и стоимости единиц того или иного товара. Неясно, во что предприятию обходятся тонна металла, метр трубы, рабочая обувь. Зная такие параметры, горожане сразу бы определили, выгодными ли для предприятия оказались поставщики товаров и услуг. Ведь там, где нет прозрачности, всегда возникают коppупционныe pиcки.

Херсонцы уже не раз предъявляли претензии менеджерам водоканала за то, что они не считают нужным принимать участие в электронных торгах системы ProZorro, не пользуются возможноcтью выбрать поставщиков на конкуpeнтной оcновe. В прошлом году здесь уже возникал скандал, когда водоканал, минуя электронные торги, приобрел почти на 189 тысяч гривен насосных агрегатов.

«Мы не нарушили закон о закупках по системе

ProZorro, – объяснял тогда экономист по материально-техническому обеспечению водоканала Иван Лобанов, – так как относимся к заказчикам в отдельных сферах хозяйствования и являемся предприятием-монополистом со всеми лицензиями. Поэтому, согласно четвертому абзацу пункта 1 статьи 2 этого закона, имеем право проводить закупки без участия в системе ProZorro, но с обязательным размещением документов о закупках в ней».

Перед приобретением насосных агрегатов, как заверял Лобанов, на предприятии промониторили предложения, выбрали подходящие и отправили сообщение об этом в горсовет. После того как получили соответствующее разрешение за подписью заместителя мэра, провели заседание тендерного комитета водоканала и сделали закупки у поставщиков, которые будут заниматься в дальнейшем еще и профессиональным обслуживанием агрегатов. А еще приводился «убийственный» довод: как-то здесь купили дешевый китайский насос, который после поломки оказалось некому чинить.

Горожан тревожит расчет наличными

–А МНЕ лично кажется, – говорит инженер-электронщик Евгений Алексеенко, – что «убийственный» довод как раз свидетельствует о низком уровне профессионализма менеджеров водоканала. Если бы они выставили на электронные торги подробную заявку о приобретении насосов с дальнейшим их обслуживанием, у них не возникло бы проблем с ремонтом этой техники. И в данном случае вышло, что руководство города благословило водоканал на покупку, о которой не знали большинство производителей и продавцов, которые в случае электронных торгов пошли бы на снижение цены за свою продукцию, чтобы реализовать ее.

– Я понимаю, – продолжает мой собеседник, – что и в нынешнем году коммунальщикам необходимо приобретать металл, cтpойматepиалы, cпeцодeжду, трубы, наcоcы, краны, находить фирмы по обслуживанию той или иной техники, но возмущает, что и на этот раз они предпочитают обходиться без электронных торгов. Из договоров, pазмeщeнных ими в системе ProZorro, неясно, каким образом выбирались поставщики, какова стоимость того или иного товара и сколько единиц его приобретается. Очень смущают херсонцев договора с бизнесменами, форма собственности которых отражается тремя буквами ФЛП, то есть физическое лицо-предприниматель. Ведь они могут вести расчеты с контрагентами, партнерами за наличный расчет.

Значительный коррупционный риск обнаружили в договоре с ФЛП Надеждой Ивановой, взявшейся поставлять водоканалу компьютерное оборудование на 1,158 миллиона гривен. У единственной Надежды Ивановой, проживающей по адресу, указанному в договоре, возраст намного выше работоспособного и составляет 82 года. Поэтому совсем неудивительно, что херсонцев тревожит и нынешняя многомиллионная карусель закупок, большинство договоров на которые заключались без открытых торгов. А это значит, что водоканал понес значительные потери при закупках, проводившихся без конкурентной борьбы. И мои собеседники не исключают, что при таких финансовых операциях часть средств может выводиться через подставных лиц наличными.

Оставили «законные» лазейки для махинаторов

–ОЧЕНЬ странным горожанам показался договор, заключенныйводоканалом 2 июля прошлого года с киевским Научно-исследовательским и конструкторско-технологическим институтом городского хозяйства, – подчеркивает Евгений Алексеенко. – Предметом договора, за который уплатили 109 тысяч гривен, были научно-исследовательские работы по разработке нормативов питьевого водоснабжения и норм удельного водопотребления населением. А закончилось это сотрудничество тем, что, согласно постановлению НКРЭКУ, с 1 октября прошлого года в Херсоне почти на 40 процентов возросли тарифы на централизованное снабжение холодной воды и водоотведение.

– Сегодня за кубометр холодной воды жильцы многоквартирных домов Херсона платят 8,29 гривны, а за водоотведение – 7,26 гривны, – говорит Ирина Белоус. – Причем эксперты снова «радуют» прогнозами, обещая, что в нынешнем году нас ждут очередные повышения тарифов на газ, электричество, тепло, горячую воду. А поскольку в марте начинается очередной этап повышения стоимости электроэнергии, то это должно обернуться и повышением тарифа на холодную воду, в структуре которого почти 30 процентов занимает сто­имость света. Поэтому херсонцев очень возмущает, что центральная власть, начав борьбу за прозрачность и конкурентность в продажах товаров и услуг на тендерах, оставила в законе лазейки для махинаторов, что в конечном счете оборачивается непосильным ростом коммунальных тарифов.



Херсон.