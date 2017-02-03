03.02.2017

Хроники тоталитарного государства

Все говорят, что в Украине назрела необходимость внутреннего диалога между политическими силами и общественными организациями, ибо, помимо локальной гражданской войны в Донбассе, вот уже три года полным ходом идет всеукраинская холодная гражданская война. Все говорят, но никто не понимает, каким может быть этот диалог. Так как трудно представить за одним столом фашиста и коммуниста, социалиста и буржуазного националиста, мирно беседующих о проблемах гражданского общества.

В надежде на диалог

А ВОТ руководитель умеренно левой общественной организации «Приумножим славу Приднепровья» Виктор Березка не только представил эту ситуацию, но и попробовал на днях воплотить ее в жизнь. Действительно, не может же общество жить и дальше в таком разорванном состоянии. Наряду с левыми организациями он пригласил за круглый стол не только представителей городской власти, но и представителей нацио­налистических партий и организаций, в том числе и знаменитого своей «демократичностью» «Правого сектора».

Представители областной власти на мероприятие так и не явились. Зато точно в назначенное время пришли «правосеки» и с ходу начали дискуссию по уже принятой и обкатанной за годы программе: для начала назвали всех левых «сепарами», потом стали, видимо, для придания дискуссии большего конструктива, обзывать всех, кто не согласен с их позицией, другими бранными словами. Когда оппоненты им возражали, они просто стали бить пожилых людей.

Самого Виктора Березку нацисты подняли и со всей силой кинули на кафельный пол библиотеки, где проходило мероприятие, после чего удалились, удовлетворенные «дискуссией». В результате у человека – сотрясение мозга и множественные ушибы.

«Увы, кому-то выгодно расшатывать ситуацию. Нам надо осмыслить ситуацию и наметить меры по регулированию данного необычного конфликта, который кому-то уж очень выгоден», – пишет Виктор Березка по поводу данного происшествия. Но можно ли называть этот конфликт необычным? Ведь именно такие «молодые общественники» жгли людей в Одессе, именно такие нападали на коммунистов после митингов, избивали и убивали «леваков» по всей Украине. Именно такие застрелили писателя Олеся Бузину...

Трудно договариваться с гориллой

ИХ мотивация в данном деле вполне понятна. Вначале им от власти была дана лицензия на преступления против инакомыслящих, ну а сейчас многие из них уже кровью повязаны с этим режимом, и любое его устранение грозит им не только пресечением дальнейших безнаказанных преступлений, но и ответом за старые. Поэтому и бьют сейчас они уже не за страх и деньги, а за совесть. Ну а то, что у них совесть такая, так другой у нацистов и быть не может. Что же касается «расшатывания ситуации», то именно расшатанная ситуация и война всех со всеми и есть залог стабильности для нынешней власти.

При этом нужно заметить, что программа организации «Приумножим славу Приднепровья» вполне конструктивна и более чем осторожна в каких-либо определениях, что просто необходимо в обществе, где человека могут посадить за решетку за слово «коммунизм» или за «серп и молот» на страничке в социальных сетях.

Ведь только за несколько недель до вышеописанного случая в квартире секретаря обкома ЛКСМУ Сергея Никитенко прошел обыск с последующим задержанием и допросом комсомольца. В частности, ему вменяется (цитирую дословно), что он «имеет непосредственное отношение к администрированию группы «Коммунисты Днепропетровщины» социальной сети «В Контакте», с использованием которой осуществляется информационное содействие деятельности Коммунистической партии, а также распространяются матери­алы, запрещенные Законом Украины «Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов».

Ну а для тех, кому нельзя впаять статью из УК тоталитарного государства Украина, и существуют подобные активисты, которые просто бьют тех, кто отклоняется от линии режима, его правительства и госбезопасности с накрепко пристегнутой к ним «четвертой ветвью власти» в виде тех же СМИ, предназначенных исключительно для пропаганды и толкования того самого «генерального курса».

В любом случае подобные встречи и круглые столы сейчас ни к чему хорошему привести не могут, так как сажать за один стол людей и дрессированных горилл в надежде на диалог абсолютно контрпродуктивно.