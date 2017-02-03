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03.02.2017 Ваше здоровье Солить или не солить еду? Такой вопрос часто задают наши читатели. Размышляет на эту тему врач-валеолог Ирина ДИДЕНКО.

– ИРИНА Сергеевна, из Житомира нам написала Оксана Демиденко: «Дочка знайшла в Iнтернеті науково-популярний фільм про потребу людини в солі. Один американський науковець створив інститут солі і доводить, що, вживаючи більше солі, людина продовжує своє життя. Але відомий дієтолог Поль Брег стверджував зовсім інше, називаючи сіль «білою смертю». То кому вірити?»

– Видимо, ваша читательница посмотрела фильм о Мортоне Сатине, вице-президенте американского Института соли. Деятельность этого института, на мой взгляд, преследует коммерческие, а не научные цели. Производители пищевых продуктов заинтересованы, чтобы люди употребляли много соленых продуктов. Соленая еда вкуснее, чем пресная, она возбуждает аппетит, человек ест много. Кроме того, как показали исследования, после соленых блюд человеку хочется чего-то сладенького. Поев хорошо приправленное солью кушанье, человек хочет сладкой газировки. А вот то, что в странах, где люди сильно солят пищу, продолжительность жизни растет, как утверждает Мортон Сатин, неправда. И доказать это можно на примере Финляндии. В 70-е годы прошлого века там от сердечно-сосудистых заболеваний население стало, что называется, вымирать.

– Говорят, финны поедали в те годы немыслимое количество соленой и жирной пищи.

– Это правда. Традиционная еда среднестатистического финна состояла из огромного куска ветчины и бутерброда, где на черный хлеб очень щедро намазывалось сливочное масло. И – никаких фруктов и овощей. В результате такого питания по количеству инфарктов и инсультов на тысячу населения Финляндия лидировала в мире. Но финское правительство разработало общенациональную программу по спасению населения и начало ее энергично претворять в жизнь. Социальная реклама объясняла финнам, что соленая и жирная еда в сочетании с малоподвижным образом жизни загоняет людей в могилу. Финны сильно ограничили соль и жиры в рационе, в результате количество инсультов и инфарктов уменьшилось на 80 процентов, а средняя продолжительность жизни достигла 81 года, увеличившись за полвека на 10 лет.

– А украинцы традиционно очень сильно солят пищу.

– Да, среднесуточное потребление поваренной соли в нашей стране составляет 15-20 граммов. Между тем есть рекомендации Всемирной организации здравоохранения, что предельно допустимое употребление поваренной соли в сутки не должно превышать пяти граммов. Гипертоникам и пожилым людям рекомендовано ограничить дневную дозу соли полутора граммами.

– Это сколько будет чайных ложек?

– В чайной ложке без горки содержится семь граммов соли, с горкой – 10 граммов. Учтите, что поваренная соль содержится в хлебе, макаронах, консервах, других продуктах. Если вы их употребляете, то нет потребности солить пищу. Например, один килограмм черного хлеба содержит

11 граммов соли.

– Чем вредна соль?

– Она удерживает жидкость в организме, тем самым повышая артериальное давление, увеличивает нагрузку на сердце и сосуды. Поваренная соль состоит из натрия и хлора, а избыток натрия в организме способствует вымыванию кальция из костей. Поэтому у любителей соленых блюд развивается остеопороз, кости становятся хрупкими, часто ломаются. А еще у любителей сильно солить пищу часто образуются камни в почках.

– «Прочитала в популярном журнале, что без соли человеческий организм не может нормально функционировать. Так ли это?» – спрашивает Галина Керженец из Луцка.

– Натрий и хлор мы получаем из других продуктов. Есть народы, которые в прошлом практически не солили пищу и от этого не вымирали: чукчи, каряки, тунгусы, киргизы. Так что привычка солить пищу, возникшая из-за того, что у людей не было холодильников и приходилось использовать соль в виде консерванта, вредная, и от нее нужно отказываться. А если вы не можете сразу перейти на бессолевую диету, то хотя бы существенно ограничьте соль в своем рационе.

– Мы говорили об успешном финском опыте по изменению вкусовых привычек целой нации. Можно ли этот опыт внедрить в Украине?

– Для этого нужно принципиально изменить государственную политику страны в области здравоохранения и образования. В Финляндии школьники питаются в школах бесплатно, их рацион содержит мало соли и жиров и много фруктов и овощей. В финских школах запрещено размещать автоматы по продаже чипсов и сладких газировок. Благодаря заботе государства о здоровье подрастающего поколения финская молодежь растет здоровой и, как показали исследования, по уровню интеллекта лидирует в Европе.

– Инна Кукса из Одессы пишет: «Я вегетарианка, питаюсь в основном салатами, но без соли они не вкусные. Обильно солю салаты, но знаю, что это вредно. Как быть?»

– У вегетарианцев нередко наблюдается дефицит натрия, но не стоит увлекаться солью. Натрия много в морской капусте, сельдерее, кинзе, а чтобы салат был вкуснее, сбрызните его лимонным или апельсиновым соком.

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