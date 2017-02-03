03.02.2017

Невероятно, но факт

Это случилось на одном из курортов, где появилась женщина с уникальными способностями.

Ученица Ванги

В СТОЛОВОЙ санатория за завтраком отдыхающие обсуждали новость: в поселке возле церкви поселилась ясновидящая, на прием к ней выстраиваются длинные очереди желающих узнать свою судьбу.

«Я вчера вечером хотела к ней записаться, а мне говорит старший по очереди: «Перед вами уже 234 человека. Вы 235-я», – доедая омлет, рассказывала полная рыжеволосая женщина.

Днем многие отдыхающие записались на прием к ясновидящей, и за ужином вся столовая санатория гудела, обсуждая посещение Галины.

– Представляете, я только переступила порог ее кабинета, а она мне сразу заявляет: «Вы приехали из Киева. С мужем у вас проблемы, вы решили разводиться. Не советую вам это делать. Лучше помиритесь, потому что скоро ваш муж станет депутатом Верховной Рады, и все ваши материальные проблемы сразу разрешатся».

– А я пришел к Галине по поводу мо­его правого колена, сильно оно болит после аварии, – рассказывал лысый мужчина. – Не успел я даже рот раскрыть, а она мне заявляет: «У вас боли в правом колене. Причина – травма. Вы приехали именно туда, где вас вылечат: перед сном делайте на колено компресс из местных лечебных грязей – через неделю все как рукой снимет!

– И мне тоже Галина посоветовала мазать поясницу лечебными грязями, – говорила худощавая женщина. – А еще посоветовала пить местную минеральную воду. Но откуда ясновидящая узнала, что у меня радикулит и хронический гастрит?

Женщина в белом

ЗА НЕДЕЛЮ на приеме у Галины побывала треть отдыхающих. Они отзывались о ясновидящей восторженно. Молодая светловолосая женщина с горящими глазами поразила посетителей своей удивительной проницательностью, знанием народной медицины: посмотрев две-три минуты на посетителя, Галина безошибочно ставила ему диагноз, давала травы и настойки. Услуги Галины стоили недорого, за визит она брала немного, а травы давала бесплатно.

Отдыхающие звонили своим знакомым и родственникам, рассказывая об удивительной ясновидящей, приглашали приехать на курорт и записаться к ней на прием.

Вскоре в окрестностях санатория стали происходить странные вещи. По ночам в лесу видели женщину в белом, которая внезапно появлялась из темноты и так же внезапно исчезала. Привидение никому не причинило зла, наоборот, женщина в белом разбрасывала вокруг себя мелкие купюры и шоколадные конфеты. Не отравленные, очень вкусные.

«Что это за странное привидение слоняется вокруг санатория по ночам?» – спросили отдыхающие у Галины. Она заглянула в магический голубой шар и ответила: «В начале прошлого века на горе над санаторием стоял большой дом, где жили польские графы. Их старшая дочь Марыся была надменна и жестока с прислугой, вела развратную жизнь, за что и поплатилась: один из любовников из ревности отравил ее. Душа Марыси не знает покоя. Совесть мучит грешницу. Oна приходит из царства мертвых и добрыми делами пытается загладить свои вину перед людьми и Богом»…

После такого объяснения отдыхающие успокоились, а конфеты и купюры, оставленные женщиной в белом, собирали и хранили как сувениры.

НЛО над санаторием

…ОДНАЖДЫ под утро несколько отдыхающих наблюдали, как над крышей санатория завис сигарообразный объект с мерцающими бортовыми огнями. Пока отдыхающие бегали за фотокамерой, объект исчез. Галина объяснила появление НЛО так: «Санаторий находится в месте гео­логического излома, где из Земли выходит благодатная энергия. Поэтому один день, проведенный в санатории, продлевает жизнь на два месяца». После этих событий и такого комментария в санаторий хлынул поток посетителей. Администрация только потирала руки от удовольствия.

Жадный главврач

ПОСЛЕ окончания сезона Галина куда-то исчезла. Выяснилось: ясновидящая, обидевшись на администрацию санатория, уехала, а на своем сайте в Интернете призналась, что ради денег участвовала в мистификации: «Мне срочно нужно было купить квартиру сыну и сделать операцию отцу. Я обратилась к своему бывшему однокурснику, главврачу санатория, с просьбой дать мне взаймы денег». «Придумай что-нибудь такое, чтобы отдыхающие валом к нам валили! – надоумил меня главврач. – Десятая часть всей нашей прибыли – твоя!» Мне пришлось стать «ясновидящей», разыгрывать спектакль с «женщиной в белом», с «НЛО». На какие низости способен человек ради денег! Но главврач оказался жадным и непорядочным человеком, он заплатил лишь треть из оговоренной суммы. Мне стыдно, что я помогала такому человеку».

Кризис никого не щадит

ВЛАДЕЛЬЦЫ санаториев, гостиниц и горнолыжных курортов с тоской вспоминают светлые «докризисные» времена. По словам хозяина отельного комплекса «Вершина Карпат» в урочище Драгобрат Павла Цибеленко, прибыль сократилась почти на треть по сравнению с предыдущими годами. В таких условиях доходы санаториев и курортов во многом зависят от рекламы. А рекламисты ради денег пойдут на многое – если не на все…