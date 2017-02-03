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03.02.2017 Выставки Выставка «Внутренняя Япония», открывшаяся в Музее истории Киева, стала одним из первых значительных мероприятий года Японии в Украине, который проводится при поддержке посольства Японии и посвящен 25-летию установления дипломатических отношений между странами.

ЕЕ инициатором выступил востоковед и коллекционер Андрей Накорчевский, известный исследователь японской культуры, уроженец Киева, а ныне профессор самого старого в Японии Токийского университета Кэйо, собравший работы художников, в разное время посетивших Японию или испытавших ее влияние по книгам, фильмам и произведениям искусства.

Выставка представляет работы Андрея Блудова, Гамлета Зиньковского, Константина Зоркина, Алексея Иванюка, Натальи Карпинской, Романа Романишина, Сергея Савченко, Петра Сметаны, Дениса Струка…

Почему такое странное название – «Внутренняя Япония»?

– Экспозицию составили произведения, – поясняет Андрей Накорчевский, – на которых, как видите, нет классических образов, которые чаще всего ассоциируются со Страной восходящего солнца – самураев, гейш или видов горы Фудзияма. Перед зрителем предстает внутреннее ощущение страны и ее культуры художниками. Одна из задач проекта – доказать, что глубинные смыслы концептуального искусства можно передать с помощью традиционных средств», в данном случае – живописью.

Надо сказать, что участники выставки действительно сумели прочувствовать глубинные смыслы японской живописи. На картинах характерный для японского взгляда медитативный подход к натуре. Можно сказать, что это не столько повествование о ней, сколько передача настроений и чувств, которые она вызывает, подчеркивание поэтической основы единства человека с окружающим миром, будь то природа или обыденная домашняя среда.

Именно такой взгляд чувствуется в работах Натальи Карпинской «Таинственный лес», «Мелочи» Сергей Савченко, «Вечной медитации» Петра Сметаны.

Японцы очень экономны в выражении своих эмоций, но это не вредит выразительности. По меткому выражению одного из участников выставки Константина Зоркина, Япония – отличный пример максимального использования минимальных возможностей. Эта формула справедлива и в отношении японской живописи, вскрывающей скромными средствами скрытую красоту и скрытый смысл – причем с глубокой древности и по сей день. Живопись японских мастеров, часто монохромная, также лаконична, как знаменитый стихотворный жанр хокку, когда в трех строчках одновременно присутствуют и глубина, и красота.

– Пока что Украина для Японии – terra incognita, – говорит Андрей Накорчевский. – Ситуацию необходимо менять. «Внутренняя Япония» – наш вклад в решение этой проблемы: проект проходит при поддержке посольства Японии в Украине, и мы ведем переговоры о возможности показать его в Японии.

С другой стороны, Япония – terra incognita для многих украинцев. Вот одна из причин, по которой выставку в Музее истории Киева нужно посетить и открыть Японию внутри себя. Экспозиция доступна для просмотра до 15 февраля.



Снимок предоставлен музеем.

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