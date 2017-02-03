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03.02.2017
Автор: Геннадий НАЗАРОВ
о братьях наших меньших
Хорошая музыка радует не только людей, но и собак – к такому выводу пришли научные сотрудники шотландского университета в Глазго. Как оказалось, четвероногие чувствуют себя счастливее, если слушают такие музыкальные жанры, как регги и софт-рок.
ВО ВРЕМЯ эксперимента собак из приюта для бездомных животных снабдили мониторами сердечного ритма и, включая музыку разных жанров, следили за их реакцией. Но только зажигательные ритмы регги и софт-рока помогали животным проявлять активность и бодрость. Замечено, что в музыке этого направления нет сильных басов и низких частот, которые способны испугать собаку.
По душе пришлась псам и классика. Так что если вы хотите порадовать питомца, смело включайте произведения Моцарта или других известных композиторов.
Американские специалисты по психоакустике и авторы музыки создали для собак даже специальные композиции, которые помогают им расслабиться. Примечательно, что многие владельцы домашних животных в США и Канаде, уходя на работу, оставляют включенную музыку для своих подопечных. Так они надеются доставить больше радости кошкам и собакам.