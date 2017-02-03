сегодня: 03 февраля, пятница
карта сайта обратная связь расширенный поиск
 искать

Выпуск № 14 от 03 февраля 2017 г.
 
Регистрация Вход
ПЕРВАЯ ПОЛОСА ВЛАСТЬ ПОЛИТИКА РЕГИОНЫ ЖИЗНЬ РЕКЛАМА ПАРТНЁРЫ КОНТАКТЫ ПОДПИСКА
Подписаться на наше издание через Интернет можно на сайте ГП "Пресса" www.presa.ua с помощью сервиса "Подписаться On-line"
Акценты дня



Архив

  « Февраль 2017 »  
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
    1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28          

   Главная / НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ / Собаки любят Моцарта

Собаки любят Моцарта
03.02.2017

о братьях наших меньших

Хорошая музыка радует не только людей, но и собак – к такому выводу пришли научные сотрудники шотландского университета в Глазго. Как оказалось, четвероногие чувствуют себя счастливее, если слушают такие музыкальные жанры, как регги и софт-рок.


ВО ВРЕМЯ эксперимента собак из приюта для бездомных животных снабдили мониторами сердечного ритма и, включая музыку разных жанров, следили за их реакцией. Но только зажигательные ритмы регги и софт-рока помогали животным проявлять активность и бодрость. Замечено, что в музыке этого   направления нет сильных басов и низких частот, которые способны испугать собаку.
По душе пришлась псам и классика. Так что если вы хотите порадовать питомца, смело включайте произведения Моцарта или других известных композиторов.
Американские специалисты по психоакустике и авторы музыки создали для собак даже специальные композиции, которые помогают им расслабиться. Примечательно, что многие владельцы домашних животных в США и Канаде, уходя на работу, оставляют включенную музыку для своих подопечных. Так они надеются доставить больше радости кошкам и собакам.

 

Автор: Геннадий НАЗАРОВ
КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0
 
 
 
   
© Рабочая Газета, 2008-2010.
Создание сайта Limenet