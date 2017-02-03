Акценты дня

Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo. Замыкает десятку Будапешт. При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.





Архив

« Февраль 2017 » ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

Главная / ИНТЕРВЬЮ / Дети должны получать радость

03.02.2017 Гостиная «РГ» В последние годы государство уклоняется от внешкольного воспитания молодежи, перекладывая эту ответственную задачу на общественные организации или энтузиастов. Сегодня у нас в гостях организатор и художественный руководитель детской театральной студии «Колесико» при театре «Колесо» Мария Груничева. – МАРИЯ Юрьевна, как создавалась студия?

– Студия работает уже четвертый год, по-театральному – сезон. У нас нет вступительного конкурса, ведь студия занимается не подготовкой детей в актеры, а их развитием. Это наше кредо, и педагоги работают в таком ключе. Поэтому, если есть места, берем всех желающих. Дети разные и по разным причинам приходят в студию. Кто-то из родителей намерен организовать своего чересчур активного ребенка, кто-то, наоборот, надеется раскрепостить скованного.

Как «отчеты» о проделанной работе дети готовят спектакли. Три предыдущих сезона мы готовили полноценные спектакли только весной – в конце занятий. А в середине года был открытый урок в виде выступления. В этом сезоне мы решили несколько перестроить свою работу и для открытого урока перед Новым годом подготовили с каждой группой спектакль.

Организовывая студию, мы думали, что давать детям. Что, по большому счету, должен уметь настоящий актер? В идеале – уметь говорить, обладать актерскими способностями, петь и танцевать.

И мы решили давать такие базовые знания, чтобы дети развивались всесторонне. Раз в неделю ребята занимаются вокалом, раз в неделю хореографией. Считаю, это большой плюс нашей студии.

– Как я понял, в студии не одна группа…

– У нас их пять. Мы разделили ребят по возрасту. Группа «Дебют» – малыши 5-6 лет. Далее 7-8, 9-11, 12-13 и 14-16 лет. Ведь у каждого возраста свой подход к работе, и надо иначе подавать материал. В пять лет хочется бегать, прыгать зайчиками, а уже с семилетними можно заниматься чем-то более серьезным, с 16-летними мы даже говорим о душе.

– Какие вы ставили с ребятами спектакли?

– В первый год мы поставили со старшими сонеты Шекспира. Потом были «Сватання на Гончарівці» Квитки-Основьяненко, «За двома зайцями» Старицкого, в прошлом году – «Отак загинув Гуска» Кулиша, а со средней группой – мюзикл «Казка без підказки». В 2016 году мы работали над совместным проектом с Австрийским культурным центром и немецким посольством – по сказкам австрийского писателя Эрвина Мозера «Фантастические истории спокойной ночи» и «Паном Коцьким». В прошлом году каждая группа создала свой вариант украинских вечерниц. Мы их объединили в одно представление и показали в воинской части. На этот Новый год старшая группа поставила новогоднюю сказку, на которую пригласили учеников ближайших школ, средняя – «Алису в стране чудес», малыши показали «Рукавичку».

– Что подвигло создать такую студию? Ведь у вас хватает работы как у актрисы театра «Колесо».

– Меня когда-то пригласили преподавать на стороне, но не пошло. Может, тогда я еще не созрела и много лет гнала от себя эту мысль. И вдруг пять лет назад решила – пора попробовать. И тут все окна и двери стали сами открываться. Мы в этом году даже не давали объявление о наборе. Ведь «Колесико» уже знают, к тому же у нас ограниченные возможности – не можем принять многих. В студии занимается порядка 60 ребят – по 10-12 человек в группе. Это удобно детям и педагогам, которые могут уделить внимание каждому ребенку. Стараемся, чтобы каждый имел потом равноценную роль, а не стоял на заднем плане пятым зайчиком без слов. Ведь дети должны получать радость от занятий.

– Не повлиял ли на ваше решение о создании студии опыт многодетной мамы?

– Я тогда еще не была многодетной (сейчас у Марии трое детей. – Авт.). Я всегда к детям относилась без сюсюканья. Возможно, именно такое отношение к ним как к личностям и оказалось правильным. Я работаю со старшими группами. Меня предупреждали, что будет большая текучка, но оказалось все не так. Ко мне даже ходит второкурсница института, и я никого не могу отчислить.

– Кто еще, кроме вас, работает со студийцами?

– У нас два вокалиста – один ведет младшие группы, другой – старшие. Это Марина Грачева, преподающая также в Детской академии искусств, и Сюзанна Витман, работающая со своим хором. Замечательный хореограф Анна Лысенко из Детской академии искусств. И Наталья Коваленко, которая с этого года начала преподавать у нас актерское мастерство. А до этого с малышами работала актриса театра «Колесо» Ольга Васинюк.

– Чем завершится сезон?

– Пока могу сказать только о группах, с которыми работаю. Старшая готовит «Соломенную шляпку» Лабиша, средняя – «Сказку о потерянном времени» Шварца. Для нас это ностальгия, для ребят – в первый раз. И я вижу, как им интересно.

– Всегда обидно, что у учебных постановок (к примеру, в театральном институте) короткий век – как правило, один спектакль, хотя нередко это великолепные работы. Не задумывались ли вы, как продлить их жизнь?

– Очень хочется показать еще где-то. Для этого мы и завершаем сезон в апреле, чтобы в мае, пока ребята не разъехались, сыграть еще раза три. В прошлом году нам это удалось. Но сохранять спектакль с детьми очень тяжело. Они уходят, приходят, теряют интерес. Так что три-четыре показа – уже успех.

– А не намерены ли поучаствовать в одном из детских театральных фестивалей?

– Это отдельный кусок работы. Любой фестиваль предполагает сбор денег: на дорогу, проживание. Море организационных моментов. Должен быть менеджер, который этим занимается. Вот тогда бы мы – ух! Но мы плотно заняты в учебном процессе и на основной работе. Конечно, постараемся сделать все возможное…

– Есть ли планы по расширению студии?

– Хочется добиться большего, когда ты живешь своим делом, и оно тебе нравится. Внутреннее желание у меня есть. Думаю, если Господь даст «золотой ключик», то дверца в волшебный театр откроется. Но на Бога уповать – последнее дело. Надо придерживаться принципа: «Если видишь цель, беги к ней. Если не можешь бежать, иди. Не можешь идти – ползи. Не можешь ползти – лежи, но головой к цели». Мы пока лежим...

– Что ж, желаем «Колесику» встать и уверенно покатиться к своей цели.

КОММЕНТИРОВАТЬ комментариев: 0 Опубликовать печатная версия