02.02.2017

Надзвичайні події

У Сумській області почастішали випадки забруднення території.

Під Охтиркою розлили нафту

СУМЩИНА багата на природний газ і нафту. Та під час розвідування, видобування й транспортування вуглеводнів нерідко складаються загрозливі техногенні ситуації, котрі негативно впливають на стан екосистем і безпеку життєдіяльності людей. Однією з них є забруднення навколишнього середовища розлиттям нафти. Потрапивши на землю, чорне золото плюндрує її верхній шар, забруднює ґрунтові води. На місці витікання нафтопродуктів, через те що вони пригнічують мікробне самоочищення довкілля, багато років не росте навіть бур’ян.

На жаль, забруднення природного середовища нафтопродуктами трапляється в області досить часто. В Охтирському районі 23 січня на землю витекли десятки тонн нафтово-водяної суміші. Сталося це внаслідок корозійного пошкодження труби забірного колектора. Подібна ситуація повторилася через тиждень.

– Через забруднення грунту нафтою нива вибуває з використання, – прокоментував ситуацію доцент кафедри прикладної екології Сумського державного університету Сергій Шевченко. – З часом складові частини ропи починають мігрувати, отруюючи підземні води.

Наслідки надзвичайної події усувають фахівці нафтогазовидобувного управління «Охтирканафтогаз». За обома фактами забруднення майже гектара земель сільськогосподарського призначення на території Підлозіївської сільської ради прокуратура відкрила кримінальну справу.

Діло – труба

ОХТИРСЬКИЙ район, основний наф­товидобувний майданчик Сумщини, постійно потерпає від забруднення навколишнього середовища розлиттям нафти. Велика екологічна біда трапилася тут наприкінці минулої осені. Виконуючи земляні роботи, трактор зачепив газогін, і кілька годин конденсат під шаленим тиском заливав грунт. Коли аварійні бригади приборкали небезпечний фонтан, виявилося, що в газову трубу врізається нелегальна магістраль, з допомогою якої злодії крали вуглеводи.

Улітку того ж року в охтирську землю потрапила нафта. Це сталося неподалік села Бугрувате. Там зловмисники викачували чорне золото з пошкодженого наф­топроводу.

Потерпають від забруднення навколишнього середовища й райони Сумщини, територією яких прокладено продуктопроводи. У Роменському районі на початку осені минулого року трапилася розгерметизація зварювального шва наф­топроводу. Ліквідовували аварію цілісінький тиждень. За цей час поблизу села В’юнне нафтою було забруднено три ділянки землі. Крім того, нафтопродукти потрапили на прилеглі водно-болотні угіддя, які струмком з’єднуються з річкою Ромен, що впадає в Сулу. Це вже була третя за рік надзвичайна ситуація на нафтопроводі в Роменському районі.

Дошкуляють жителям Сумщини й видобувники блакитного палива, з вини яких теж забруднюється довкілля. Так, на Новотроїцькому родовищі, що на території Лебединського району, газопромислове управління «Полтавагазвидобування» здійснювало господарську діяльність без дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря. За це порушення вимог законодавства Держекоінспекція в Сумській області наклала штраф на підприємство-філію ПАТ «Укргазвидобування».

Суми.