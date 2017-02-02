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02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г. Общество и закон Заявления МВД Украины о нововведениях для водителей изрядно взбудоражили последних, оставив при этом целый ряд неясностей. Якобы в ближайшее время планируется укоротить срок действия водительских прав, ввести периодические медицинские осмотры для водителей, а также пересдачу экзаменов на знание ПДД.

ЭТИ инициативы были предложены молодым заместителем главы министра внутренних дел Украины Анастасией Деевой под «соусом евроинтеграции». Профильная заместительница ссылается на четкие требования Соглашения об ассоциации, а именно: директивы 2006/126/ЕС.

Кстати, подписав Соглашение об ассоциации, Украина взяла на себя обязательства приблизить законодательство в сфере безопасности движения на дорогах к европейским стандартам. Часть из них содержится в директиве 91/439/ЕЭС об удостоверении водителя. С

19 января 2013 года она была заменена на базовую директиву 2006/126/ЕС, последние изменения в которую внесены в 2015 году (директива 2015/653). Как видим, все это произошло уже после согласования текста Соглашения об ассоциации. Таким образом, перед Украиной не стоят обязательства ввести новые версии европейских норм, но в МВД все же решили изменить устоявшиеся уже правила «дорожной игры».

В новой директиве меняются возрастные требования для получения водительских прав на транспорт разных категорий, требования к экзаменам по вождению, стандарты по физической и умственной (психической) пригодности к управлению транспортным средством, а также требования к лицам, принимающим экзамены по вождению. Рекомендуется ввести водительское удостоверение с чипом – единый образец для всех стран-членов ЕС. Планируется установить обязательную процедуру замены водительских прав НОВОГО образца раз в 15 лет, а водителям категорий «C» и «D» – каждые 5 лет. В документе НЕТ требования пересдачи экзаменов для продления срока действия удостоверения категории «В». При этом каждая замена прав, по идее автора, будет сопровождаться медицинским обследованием. Исключение сделали владельцам прав старого образца. Они не будут обязаны их менять и смогут и дальше их использовать, так как закон обратной силы не имеет.

После озвученной МВД реформы читатели задаются вопросами: к примеру, нужен ли такой медосмотр водителям легковушек и мотоциклов? К тому же Евросоюз не обязывает государство требовать медицинские справки от водителей категорий «А» и «В». Согласно директиве 2006/126, каждая страна на свое усмотрение может ввести или не ввести требование обязательного медосмотра для продления срока действия водительского удостоверения. И какой орган будет выдавать эти справки, если практика показывает, что выдача медицинских документов у нас уже давно превратилась в коррупционную практику?

В МВД говорят, что хотят идти по пути евроинтеграции и перенести европейские нормы в нашу дорожную сферу. Но многие водители считают, что такие реформы надо начинать не с замены водительских прав, а с наведения порядка в правилах дорожного движения, улучшения качества дорог, установления и использования устройств ограничения скорости для коммерческого транспорта. А еще следовало бы ввести европейскую систему проведения обязательной проверки пригодности транспортных средств к эксплуатации, в соответствии с которой техосмотр осуществляют независимые СТО. Но, видно, такие действия пока не входят в планы МВД.

Трудно представить, сколько дополнительно нужно открыть автошкол для пересдачи экзаменов миллионами водителей. Отныне добавится работы и полиции, которая будет проверять каждую машину для сверки документов, не упустив при этом шанс «поиметь» с этого выгоду. Обогатятся новые медицинские фирмы, штампуя справки установленного образца. Еще глубже в карманы простых украинцев залезут «лица», которым государство поручит выдавать новые права. Да это же просто Клондайк на асфальте! Неужели это и есть наш путь в Европу и задекларированная борьба с коррупцией?

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