02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.

УКРАИНА

• Недокомплект судей во многих судах Украины превышает 50 процентов, пишут «Українські новини» со ссылкой на данные Государственной судебной администрации. В таких условиях сложно говорить о соблюдении всех стандартов правосудия, заявила глава Совета судей Украины Валентина Симоненко.

• В Черном море начались учения Военно-морских сил стран НАТО, в которых также примут участие и украинские военнослужащие, сообщает Интерфакс. Координацию хода учений будет осуществлять командующий румынским флотом.

• В 2016 году Украина получила от Литвы 146 крупнокалиберных пулеметов разработки и производства бывшего СССР, пишет Укринформ. Ранее Литва поставила Украине 150 тонн боеприпасов, которые хранились на территории страны еще с советских времен.

• Переселенцы из Донбасса подали в Европейский суд по правам человека четыре тысячи исков против Украины. В основном претензии связаны с потерей имущества в результате боевых действий, сообщил председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк во время брифинга.

• Задолженность населения по оплате централизованного отопления и горячего водоснабжения в декабре 2016 года увеличилась на 17 процентов по сравнению с показателем на конец ноября – до 9,4 млрд гривен, информирует Госстат. Всего в декабре украинцы уплатили за услуги ЖКХ 7,9 млрд гривен, что составило 63,8 процента начисленных за этот период сумм.

ЗА РУБЕЖОМ

• Шведское правительство заявило, что не будет препятствовать намерениям портового города Карл­схамн сдать России в аренду часть своей гавани, что облегчит строительство газопровода «Северный поток-2», сообщает издание Euobserver.

• Природные и техногенные катастрофы в течение 2016 года унесли жизни более десяти тысяч человек и привели к финансовым потерям на общую сумму 158 млрд долларов – таковы данные перестраховочной компании Swiss Re. Самые разрушительные последствия принесло землятрясение, которое произошло в конце августа в центральной части Италии. Ущерб здесь оценивается приблизительно в три-четыре миллиарда евро.

• Страны Балтии – Литва, Латвия и Эстония – подписали соглашение о реализации проекта строительства железной дороги, соединяющей эти государства, сообщает интернет-портал Delfi. По окончании строительства от Таллинна до границы Литвы и Польши можно будет доехать за четыре часа. Общая стоимость проекта – пять миллиардов евро.

• В Германии в ряде городов силами полиции проведена масштабная антитеррористическая операция, сообщает Deutsche Welle. Проводились обыски в мечетях, офисах фирм и частных квартирах. В поле зрения правоохранительных органов – особо опасная вооруженная террористическая ячейка, в состав которой входят более 15 человек в возрасте от 16 до 46 лет, в том числе 36-летний гражданин Туниса, который арестован по подозрению в подготовке теракта.

• Американский ракетный крейсер «Энтитем» сел на мель вблизи побережья Японии, пишет издание Stars and Stripes. Авария произошла в 70 км от Токио, где находится главная база седьмого флота США. В результате повреждения двигателей в море вылилось более 4,1 тысячи литров гидравлического масла.