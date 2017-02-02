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Главная / МНЕНИЯ / Рука хозяина к плетке потянулась?

02.02.2017 Эхо войны Резкое обострение конфликта в Донбассе, пишет авторитетное издание Süddeutsche Zeitung, явно началось после команды из Киева начать обстрелы Донецка и локальные атаки. А причины чисто меркантильные – стремление ценой человеческих жизней решить определенные политические проблемы.

Свои выводы крупное немецкое издание делает, ссылаясь на представителей правительства ФРГ. Комментируя ситуацию в Донбассе, правительство Германии обвиняет именно Киев в эскалации конфликта.

В ЧАСТНОСТИ, Süddeutsche Zeitung отмечает, что в ходе недавней встречи Ангелы Меркель с Петром Порошенко в очередной раз были высказаны заявления о необходимости выполнять Минские соглашения. В очередной раз во всех грехах была обвинена Россия. Тем не менее, как пишет SZ, на этот раз в правительстве Германии обратили внимание на причастность именно Киева к новому витку кровопролития в Донбассе и непосредственно указали на попытки украинских войск сдвинуть линию разграничения в свою пользу. Сознательные действия ВСУ в агрессивном формате стали причиной наращивания напряженности, так как противостоящая сторона вынуждена защищаться, считают в Берлине.

Судя по всему, пишет SZ, Ангела Меркель решила не огорчать подобными заявлениями Порошенко во время переговоров, но вела себя крайне сдержанно. Кабинет министров же, выражаясь по-простому, решил «не тянуть кота за хвост» и огласил свои выводы, сделанные на основании данных специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. СММ, работающая в Донбассе, направляет данные о положении дел в регионе в Совет Европы, где с ними могут ознакомиться представители правительств всех стран, входящих в организацию. Немецкие власти пришли к решению не только ознакомиться с документами, но и предать гласности их содержание и свои выводы. К тому же, как отмечается в статье SZ, СММ ОБСЕ настояла на публикации не «фейковых», а реальных сведений об обстановке в Донбассе.

Издание высказывается предположение, что фактическое обвинение Киева в эскалации конфликта может быть инициировано последними заявлениями Дональда Трампа. Кстати, из Вашингтона не последовало вовсе никакой реакции на события в Донбассе(!)



НЕУЖЕЛИ эпоха сладеньких печенюшек ушла в прошлое? Как сообщило 26 января Associated Press, карьерный дипломат, каковой является повитуха киевского Майдана Виктория Нуланд, покинула пост помощника госсекретаря США. Одновременно с ней из Госдепа ушли сразу несколько ведущих карьерных дипломатов.

До победы Трампа в его избирательном штабе заявляли, что в соответствии с устоявшейся традицией карьерные дипломаты, в отличие от политических назначенцев, сохранят свои посты. Но, видимо, для самого президента Трампа Нуланд ничем не отличается от политических назначенцев. Сейчас неясно, ушла она сама или ей намекнули, но, по мнению экспертов, отставка с руководящих постов Нуланд и ряда других карьерных дипломатов однозначно должна помочь Трампу в корректировке внешнеполитического курса.

Пока обязанности госсекретаря, ведающего внешней политикой США, исполняет Томас Шэннон, заместитель бывшего главы госдепартамента Джона Керри. Предложенная президентом Трампом кандидатура экс-главы «ExxonMobil» Рекса Тиллерсона одобрена сенатским комитетом и ждет утверждения сенатом.



КАК мы уже отметили, Виктория Нуланд принимала активное участие в развязывании и течении политического кризиса в Украине в ноябре 2013 – феврале 2014 года. С ее легкой руки президентом стал Порошенко, премьером – Яценюк, а мэром Киева – Кличко. Четвертый тяжеловес Майдана – Тягнибок американской патронессой был «спрятан поглубже» ввиду его откровенно профашистских взглядов, дабы откровенно не дискредитировать правящий режим в глазах европейских обывателей.

По признанию самой Нуланд, США вложили в «развитие украинской демократии

5 миллиардов долларов». Как она утверждала, эти деньги «не были потрачены на поддержку Майдана», но на что именно их израсходовали, так и не призналась. Не исключено, что и тут работал «украинский метод» освоения средств, выделенных из госбюджета. Скупает же нынче отставной Яценюк на какие-то деньги недвижимость во Флориде в массовых количествах.



О НОВЫХ тенденциях во внешней политике Вашингтона свидетельствуют документы, ставшие доступными в электронной библиотеке Центрального разведывательного управления США. Так, в одном из них, состоящем из четырех страниц, датированных 1951 го­-

дом, утверждается, что икона украинского национализма (интегрального национализма, русофобии, антисоветчины и антикоммунизма) Степан Бандера был германским шпионом.

Кроме того, в числе опубликованных в электронном виде документов есть справка от 4 февраля 1948 года о Степане Бандере как лидере ОУН. Несмотря на то что спецслужбы США считали Организацию украинских националистов (ОУН) террористической, опубликованные архивные документы ЦРУ прямо указывают на финансирование спецслужбами США представителей ОУН после Второй мировой войны для противодействия СССР. При этом из текста удалены суммы и названия банков, через которые шло финансирование.

Документы в электронной библиотеке ЦРУ появились еще 10 лет назад. Но доступны они стали для широкой публики только сейчас. Едва ли сотрудники архива ЦРУ руководствовались стремлением восстановить историческую правду. Скорее тут просматривается откровенный намек Украине на бесперспективность возобладавшего здесь неофашистского курса.

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