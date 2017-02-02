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Выпуск № 13 от 02 февраля 2017 г.
 
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Судьбу памятника Ленину решит общественность
02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.
На очередной сессии Запорожского горсовета снят с рассмотрения проект решения о продаже памятника Ленину.

КАК известно, в прошлом году, выполняя так называемый закон о декоммунизации, был демонтирован величественный памятник вождю мирового пролетариата и первого в мире социалистического государства на фоне Днепрогэса. Его отвезли на хранение на территорию одного из подразделений городского ЖКХ. Потом ряд депутатов предложили памятник продать. И этот вопрос включили в повестку дня очередной сессии.
Но городской голова Владимир Буряк предложил снять его с повестки дня, мотивируя тем, что памятник является собственностью территориальной громады Запорожья, значит, его судьбу должны решать запорожцы, а не только депутаты горсовета.
– В связи с этим я поручил создать рабочую группу, которая будет заниматься судьбой памятника. В ее состав могут войти представители общественности, активисты. Также должны пройти общественные слушания по этому вопросу, – сказал Владимир Буряк. Он подчеркнул, что запорожцы сами решат, продавать памятник или, может быть, отправить его в музей. Мэр высказал мнение: если памятник действительно будет продан, то заработанные деньги можно будет направить на оказание помощи детям льготных категорий.
Ныне на сайте горсовета размещена электронная петиция в защиту памятника Ленину как произведения монументального искусства и передачи его в музей. Начался сбор подписей неравнодушных запорожцев. Будем надеяться, что здравый смысл возобладает.

Запорожье.

 

Автор: Григорий ПЕТРАКОВ.
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