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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Чей ребенок?

02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г. Советы юриста Семейные конфликты – болезненная тема, которой посвящены многие письма наших читателей… «Мама и бабушка часто читают вашу газету, обсуждают некоторые статьи. Очень хорошо вы освещаете проблемы экономики, политики, живо пишете о культуре, спорте, здоровье. А меня особо интересует рубрика «Советы юриста», потому что попала я в непростую ситуацию. Два года прожила в гражданском браке. Сергей, как оказалось, скандальный, неуправляемый, к тому же любитель выпить. Решила расстаться с ним и уже собралась ему об этом сообщить, как вдруг узнала, что беременна. Аборт делать не захотела. Подумала: вдруг Сергей станет сни­сходительнее и серьезнее, узнав, что у нас будет ребенок. Но вышло наоборот. Он озлобился, заявив, что в стране кризис и дети никому не нужны. Мы то расходились, то сходились. Я родила мальчика, но Сергей отказывается признавать своего ребенка, не хочет ни жениться на мне, ни алименты платить. «А где гарантия, что ты мне не изменяла, когда я ездил в командировки? Кто докажет, что это ребенок от меня?» – заявил бывший муж. Я предложила сделать экспертизу. «Не верю я экспертизам, не хочу ничего делать!» – отрезал Сергей. Можно ли его заставить сделать биологическую экспертизу? Я знаю с точностью 100 процентов, что ребенок от Сергея. Но как это ему доказать?»

Виктория.

Сумская область.



ОТВЕЧАЕТ юрист Наталья САДОВАЯ:

«Если мужчина не признает себя отцом ребенка, признание отцовства устанавливается в суде. Иск о признании отцовства в суд может подать мать, опекун или лицо, которое содержит и воспитывает ребенка. Доказательствами для суда могут быть: различные документы, показания свидетелей, вещественные доказательства, объяснения третьих лиц и заключение экспертизы. Она не является обязательной, если не возникают споры относительно признания отцовства. Если же мужчина не уверен, что отцом ребенка является именно он, проводится тест на отцовство. Если вопрос об отцовстве рассматривается в суде, а ответчик уклоняется от проведения судебно-биологической экспертизы, суд может вынести постановление о принудительном приводе на проведение такой экспертизы. ДНК-тест на установление отцовства, при условии, что биоматериалы хранились правильно, гарантирует точность результатов: положительный результат «является отцом» гарантируется с точностью 99,99 процента; отрицательный «Не является отцом» дается с точностью 100 процентов».



«Мы с мужем после 17 лет совместной жизни решили развестись. Квартиру поделили легко, а вот с дачей возникли проблемы. Приобрела я ее на деньги своего отца еще до замужества, но приватизировала уже в браке. Имеет ли супруг при разводе право на половину дачного дома и участка?»

Галина.

Киевская область.



«ПРИ разводе супруги могут добровольно поделить дом и участок. Если они не могут самостоятельно прийти к соглашению, которое устраивает обе стороны, раздел производится через суд. Если дача и земельный участок, на котором она стоит, приобретены до заключения брака, то, соответственно, все имущественные права на нее после развода будут принадлежать одному супругу. При разделе такая недвижимость не будет включаться в дело.

Если же дача была построена на участке, принадлежащем одному из супругов до регистрации брака, но без приватизации, то ее приватизация после заключения брака автоматически означает получение обоими супругами прав на нее. При разводе каждый из них сможет претендовать на половину недвижимости».



«Дачу и земельный участок мне подарил отец, еще когда я не была замужем. Все это имущество было мной приватизировано до замужества. С мужем мы прожили 23 года, но сейчас разводимся. Муж заявил о своих правах на половину дома и половину земельного участка, мотивируя тем, что во время брака он за свои личные деньги построил домик-времянку, установил забор, провел воду. Имеет ли мой бывший муж право на половину дачи и участка?»

Тамара Г. Переяслав-Хмельницкий, Киевская область.



«ЕСЛИ во время брака супруги производили улучшение дачи и других построек на участке, а эта недвижимость принадлежала одному из супругов, при разводе другой супруг может предъявить суду чеки и квитанции на выполненные работы и закупленные материалы. В этом случае он не получит долю в совместном имуществе, но может претендовать на компенсацию в размере половины от общих затрат на проведенные работы».

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