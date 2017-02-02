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02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г. Ваше здоровье Большинство людей отдыхают неправильно, потому что не знают, как быстро восстановить силы. На эту тему размышляет инструктор лечебной физкультуры Игорь ОМЕЛЬЧЕНКО.

– ИГОРЬ Александрович, наша читательница из Броваров Киевской области Наталья Андреевна П. пишет: «Я пенсионерка, но денег не хватает. Устроилась уборщицей в магазине. Целый день работаю физически, очень устаю. Ноги и руки после смены гудят, спина ноет. Прихожу домой и падаю на диван, как подкошенная, даже чай себе заварить нет сил. Утром встаю не отдохнувшая и опять иду на работу. Наверное, в мои годы уже физически работать не стоит? Или я отдыхаю неправильно?»

– После выполнения интенсивной физической работы происходит закисление мышц, когда в результате активного обмена веществ в мышцах накапливается избыток молочной кислоты. Вам, наверное, знакомо состояние, когда в работающих мышцах появляется жжение – так чаще всего проявляется закисление. Это дискомфортное и опасное состояние. Потому что из-за накопления молочной кислоты мозгу труднее передавать нервные импульсы в мышцы, движения человека замедляются, ухудшается координация движений, в таком состоянии человек может упасть и травмироваться.

– Светлана К. из Запорожья пишет, что танцует в народном ансамбле. Однажды после выступлений на сцене она, усталая, поднималась по лестнице, споткнулась, упала, сломала руку…

– Это подтверждает, что, когда мышцы закислены, человек хуже контролирует свои действия и может травмироваться. А если физическая работа была очень напряженная, из-за накопления молочной кислоты возможен отказ мышц, когда они не слушаются команд из головного мозга. После работы очень важно быстро восстановиться. И вот из-за незнания своей физиологии многие делают ошибку. Как мы обычно отдыхаем? Человек сильно устал, упал на диван или уселся в кресло перед телевизором и час-другой сидит неподвижно, думая, что так быстрее отдохнет.

– Разве это неправильно?

– Как показали новейшие исследования, неправильно. В американском университете Айовы собрали группу опытных бегунов. Четыре-шесть минут они очень быстро бежали на беговой дорожке. Затем спортсменов разделили на три группы. Спортсмены первой группы лежали неподвижно на спине, во второй группе тоже лежали, но в это время им делали массаж. В третьей группе бегунам предложили 15 минут в медленном темпе «поездить» на велотренажерах. Результаты многих шокировали. Как оказалось, в третьей группе уровень молочной кислоты в крови и мышцах оказался ниже, чем у бегунов первой и второй групп.

–То есть получается, что для самого быстрого восстановления сил нужно не лежать неподвижно на диване, а заняться легкой физической работой?

– Да, не спеша погулять в парке, походить вокруг дома, медленно пройтись по улице.

– Есть еще письмо в тему. Из Чернигова пишет Николай Р., который работает вахтовым методом на стройке в Киеве, очень устает: «Как приеду домой, дня два не могу от усталости руку поднять». Он спрашивает: может, какие-то проблемы со здоровьем, если организм так долго восстанавливается?

– Спортивные врачи часто используют термин «общая скорость восстановления организма». У каждого человека этот показатель индивидуальный, чем старше человек, чем хуже он тренирован, тем больше времени нужно организму для восстановления. При интенсивных нагрузках скорость восстановления организма составляет не менее 48 часов. Видно, Николай очень тяжело работает, если дня два не может восстановить силы.

– Молочная кислота – это яд? Закисление мышц может вызвать какое-то тяжелое заболевание?

– Не надо бояться молочной кислоты. Наш организм так ра­зумно устроен, что две трети всей молочной кислоты, накопившейся в мышцах, используется как источник энергии для последу­ющей физической работы. Надо во всем искать золотую середину, действовать рационально, чтобы ваш организм стабильно выполнял свои функции.

– Еще есть письмо по поводу общего закисления организма. Надежда Светличная из Херсона пишет: «Читала статью, что по этой причине возникает рак. Как преодолеть закисление?»

– Вопрос спорный, единого мнения нет. Считается, что когда человек питается неправильно, употребляя много мяса, жиров животного происхождения, пьет сладкую газировку, в организме образуется кислотная среда, снижается иммунитет, создаются предпосылки для образования опухолей. А когда человек ест свежие фрукты и овощи, организм ощелачивается, и это очень благотворно влияет на все органы и системы. Как бы там ни было, ешьте больше свежих фруктов и овощей и меньше мяса, особенно жареного.

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