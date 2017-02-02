02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.

Депопуляция

Сегодня, когда говорят об угрозах, стоящих перед Украиной, как правило, принято указывать на внешние факторы: войну на востоке, экономический коллапс и так далее. Но все же главная угроза для нашей страны лежит в иной плоскости. Речь идет о стремительном сокращении главного ресурса Украины – человеческого капитала.

Дети уходят в «минус»

НЕДАВНО печальные данные привел уполномоченный президента Украины по правам ребенка Дмитрий Кулеба. Цифры шокируют: за последние четверть века количество детей в стране сократилось почти в два раза. «За годы независимости детское население сократилось с 13,5 миллиона до 7,6 миллиона, то есть почти в два раза. Это говорит о том, что украинцы боятся рожать, ведь государство должным образом не заботится о них», – сообщил Кулеба.

По его словам, в настоящее время Украина занимает лишь 186-е место в мире по рождаемости и 13-е место по динамике вымирания населения.

При этом численность населения за годы независимости уменьшилась на 20 процентов, а его возрастная структура претерпела значительные изменения. Страна стремительно стареет, а количество пенсионеров уже превысило число официально трудоустроенных граждан Украины, отчисляющих налоги. Это означает, что все усилия по ликвидации дефицита Пенсионного фонда, по сути, тщетны, а об уровне достойного пенсионного обеспечения можно даже не мечтать.

Адвокат или недруг?

СТОИТ признать, что демографические проблемы (особенно падение уровня рождаемости) в той или иной мере характерны для большинства европейских стран. Но там, во-первых, значительно меньше уровень смертности, включая детскую, а, во-вторых, более успешные страны компенсируют дефицит трудоспособного населения притоком мигрантов. Понятно, что в нашей ситуации желающих переселиться в Украину, а тем более устроиться здесь на работу, практически не наблюдается. Наоборот, соцопросы демонстрируют устойчивый рост численности потенциальных эмигрантов из страны, чем, к слову, успешно пользуются наши соседи. Например, в России заявляют, что готовы принимать (и уже принимают) и трудоустраивать у себя квалифицированных работников авиационной и космической отраслей, приходящих в упадок с современной Украине.

А вот Польша, зачастую называемая «адвокатом Украины в ЕС», за счет украинцев компенсирует не только нехватку собственных рабочих рук, но и фактически успешно реализует стратегию по превращению украинцев в поляков.

В 2000-х годах Польша столкнулась с нехваткой студентов в польских вузах – сказалась демографическая яма 90-х и массовый отъезд поляков из страны в поисках работы. В итоге были запущены программы по привлечению в польские вузы украинских студентов, многие из которых просто не возвращаются домой, оставаясь и даже натурализуясь в Польше, тем более что освоить польский язык украинцу куда проще, чем немецкий, финский или шведский. Да и попасть в более развитые страны ЕС куда сложнее, чем в Польшу.

Основатель польского портала PracaDlaUkrainy.pl Даниель Дзевет честно признает, что поляки сами массово мигрируют в гораздо более успешные страны, а потому освободившуюся нишу нужно заполнять украинцами.

«Мы нужны друг другу. До 2050 года, чтобы Польша не стала страной одиноких стариков без будущего, к нам должны приехать пять миллионов человек. Они дадут нам рабочие руки, родят детей и будут работать на наши пенсии», – более чем откровенно заявляет Дзевет, которого цитирует журнал «Новое время».

Прощание с социальным капиталом

ЭКСПЕРТЫ говорят, что демографические проблемы куда опаснее экономических, ведь даже в том случае, если оживится экономика, то некому будет просто работать. Впрочем, уже сейчас страна начинает испытывать острую нехватку квалифицированных кадров, что показал скандал с расторжением Таиландом контракта на поставку украинских танков «Оплот», обращает внимание руководитель информационно-аналитического центра Андрей Золотарев.

«Понадобилась элементарная вещь – обточить кольцо под погон башни. Станки есть, деньги уже пришли от заказчика, а людей, которые могли бы сделать работу высочайшей точности, УЖЕ НЕТ. Один умерли, другие на харьковский рынок Барабашова ушли», – сокрушается политолог.

Он предупреждает, что основная угроза и вызов для сегодняшней Украины – катастрофическая потеря социального капитала, и говорит, что если ситуация не изменится, то 50-летие украинской независимости просто некому будет встречать.

«По тем данным, которыми мы располагаем, 52 процента молодежи в возрасте до 25 лет не связывают свое будущее с Украиной. Это крайне тревожный показатель, поскольку теряется человеческий капитал. Можно восстановить предприятия, компенсировать производство другими экономическими кластерами, но если Украина будет такими темпами терять человеческий капитал, радужных перспектив не будет. И большой вопрос, с каким количеством населения Украина будет встречать свое пятидесятилетие и будет ли вообще его встречать», – говорит Золотарев.