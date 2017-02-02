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Харьков, Киев и Львов попали в десятку самых криминогенных городов Восточной Европы по версии всемирной базы данных Numbeo. Замыкает десятку Будапешт. При подсчете индекса учитывались преступления, связанные с наркотиками, взяточничество, разбойные грабежи, кражи и прочее.





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Главная / ДИСКУССИЯ / Если я заболею, к врачам обращаться не стану…

02.02.2017 Медицинские бунты … «Постелите мне степь, занавесьте мне окна туманом, в изголовье поставьте упавшую с неба звезду!» Кто мог подумать полсотни лет назад, что этот бардовский музыкальный шедевр Юрия Визбора на стихи Ярослава Смелякова когда-нибудь станет лучшим методическим рецептом для каждого серьезно заболевшего гражданина Украины? ТОЛЬКО сейчас постепенно население Украины начинает осознавать, что оно приговорено к вымиранию. После того как жители Винницкой области узнали о новой «нарезке» госпитальных округов, «благодаря» введению которых, большинство из них окажется без медицинской помощи, они вышли на массовые акции протеста.

Наиболее взрывоопасная ситуация в Винницкой области сложилась в Шаргороде. Перед зданием местной администрации собрались тысячи людей, требующих вернуть им элементарное доступное медицинское обслуживание. «На Винничине проживает 1,6 миллиона человек, которых разделили на три округа, – возмущается житель Шаргорода, один из активистов Майдана. – Другие похожие регионы – Полтавскую, Черниговскую, Ивано-Франковскую, Сумскую области – разделили на четыре-семь округов. По каким критериям проходило разделение? Мы требуем перераспределения госпитальных округов, увеличения их количества и увольнения тех чиновников, которые довели ситуацию до критической точки. Если они не пойдут навстречу людям, то увидят еще не один Майдан».

На этой неделе соберется внеочередная сессия областного совета Винницкой области, на которой этот вопрос обещают рассмотреть. Грядущая реформа американскоподданной гражданки Супрун оставляет для жителей Винницкой области одну крупную многопрофильную больницу (так называемого интенсивного лечения) – в областном центре. Районные же лечебницы «перепрофилируются», что в первую очередь означает закрытие отделений скорой помощи при этих лечебных учреждениях.

Участники медмайдана написали обращение к представителям областной власти, в котором указывают, что по новым правилам полноценная больница со стационаром может быть создана только в населенном пункте, где живет больше 40 тысяч человек. «В нашей области таким городом является ТОЛЬКО Винница. Способна ли единственная больница в области предоставить своевременную помощь для более чем полутора миллионов жителей? А больница, в которой будут предоставлять специализированную и экстренную медицинскую помощь, будет только одна на 120 тысяч жителей. У нас в районах осталось 20-60 тысяч человек. Учитывая качество дорог, это лишает экстренной помощи жителей всех отдаленных сел. Чтобы попасть в больницу нужно будет преодолевать 60-100 км», – говорится в обращении, которое участники медмайдана передали областным чиновникам.



ДАВНО в Украине не видали такой бурной массовки, без лидеров или заказчиков. Если появятся энтузиасты, которые сумеют скоординировать возмущение, процесс рискует стать лавинообразным, а и без того шаткая стабильность «системы Порошенко» окажется под угрозой развала. Понятно, что лидеры протеста («массовики-затейники»), если это потребуется весомым игрокам «украинской политики», найдутся сразу.

Шаргород не единственный райцентр, где кипят страсти. Бастуют против закрытия Центральной районной больницы жители Казатина в этой же области. Протестующие на минувших выходных привычно скандировали у зданий городского и районного советов «Банду геть!» и «Ганьба!»

Возмущенные люди поставили ультиматум: если руководители города и района не позаботятся о сохранении больницы, движение транспорта по железной дороге будет заблокировано. Станция Казатин – крупный железнодорожный узел, развилка направлений на Киев, на Одессу, на Львов, а значит и на западную границу.

Акции протеста проходят в Ильинецком районе, в Томашполе. Возмущаются жители Черновецкого района, которые уже несколько лет вынуждены обращаться за помощью в Могилев-Подольскую больницу. При этом из районного бюджета денег уходит больше, чем раньше тратилось средств на содержание «своей» больницы. Люди же вынуждены добираться, как и в соседний райцентр, так и в Винницу за свой счет.

Представители местных властей в публикациях на сайтах райгосадминистраций соглашаются, что такое реформирование является античеловеческим. Но как в таком случае назвать власть в Украине? Неужели волонтер из Мичиганского медуниверситета, по специальности радиолог г-жа Супрун является таким непоколебимым авторитетом в реформировании десятилетиями отлаженной и достаточно эффективной в советские времена системы украинского здравоохранения?

Как всегда, вопросов много, а отвечать некому. Не зря очередного временщика на посту главы украинского минздрава в народе прозвали «грибным министром». Некоторые виды грибных супчиков весьма эффективно способствуют сокращению народонаселения!

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