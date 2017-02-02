02.02.2017

Политдозор

Кто виноват и что делать

«СОЕДИНЕННЫЕ Штаты глубоко обеспокоены вспышкой насилия на востоке Украины вокруг Авдеевки и Ясиноватой. Бои привели к гибели десятков украинских солдат и ранению мирных жителей. Кроме того, 17 тысяч гражданских, в том числе две с половиной тысячи детей, остались без воды, отопления и электричества, – заявил исполняющий обязанности представителя ведомства Марк Тонер. Он подчеркнул, что США поддерживают полную реализацию Минских соглашений, и призвал воюющие стороны прекратить обстрелы».

Как видно из цитаты, Госдеп по-прежнему занимает расплывчатую позицию, как пьяный на заборе, который забыл, в какую сторону ему падать. Та же мантра о прекращении обстрелов и реализации Минских соглашений. А в это время артиллерия лупит по Донецку. Американский разведывательный спутник (не исключено – недалеко от российского) висит над зоной боевых действий, и не знаю, как Госдеп, но ЦРУ не нуждается в докладах миссии ОБСЕ, там точно знают, откуда и куда летят снаряды, сколько разрушено домов и убито людей.

Слоган «Трамп приде, порядок наведе» в действии. Вернее – в бездействии. Мне кажется, мы присутствуем при очередной попытке продать Западу гнилой товар: Украина стоит на пути российских орд и не пускает их в Европу.

Ситуация в мире сложилась вполне абсурдно-идиотическая. Все кровавые блюда подаются народам под сладким кремом наглого вранья. А элиты эти блюда готовят, но не едят. Разве можно представить себе любого мало-мальски мыслящего политика (не говоря уже о руководителях) любой страны, который может поверить в бред о российской агрессии? Любой мальчик из шестого класса может посмотреть на карту и спросить у самого себя: почему Россия рвется завоевывать Европу через Донбасс, когда ей проще это сделать через Прибалтику или Калининград?

Почему украинский «звичайний громадянин» не может сопоставить два простейших и неоспоримых факта? А именно: ВСУ третий год «освобождают Донбасс от агрессора», а Крым никто не освобождает, хотя и там и там, по утвержденной для СМИ версии, украинская земля. По той же версии и в Донбассе, и в Крыму российские войска. Стоит только «звичайному громадянину» напрячь согнутую телевидением в малую дугу мозговую извилину, даже единственную, он сразу увидит разницу. В Донбассе есть российские советники, добровольцы со всего мира, местное ополчение, а регулярных, кадровых российских войск нет. А вот Крым российскими войсками забит под завязку, плюс Черноморский флот, плюс мощная группировка в Ростовской области. Наш верховный главнокомандующий и наш славный украинский Генштаб эту разницу хорошо знают. И не лезут «отвоевывать исконно украинскую территорию Крыма», зная точно, что наваляют им сполна.

Тюрьма за правду

24 ЯНВАРЯ в Верховную Раду Украины внесен закон о введении уголовной ответственности за «отрицание факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX столетии или Голодомора», предусматривающий для нарушителей до пяти лет лишения свободы. Одним из авторов законопроекта является Юрий Шухевич – сын Романа Шухевича.

Понятно, что логика и здравый смысл в законопроекте отсутствуют. Но малограмотные авторы законопроекта не понимают простейших правовых опорных точек. Предположим, закон приняли, и он начал действовать. На основании каких документов предполагаемый суд будет обосновывать обвинение в отрицании голодомора-геноцида, якобы устроенного Москвой специально для уничтожения украинцев как нации? Во-первых, есть документы, что голодомор был не только в Украине, но и в России, в Казахстане и на Кавказе. Был он также в США. А в Украине пострадали не только украинцы, но и другие национальности, в том числе и русские. Во-вторых, на основании каких документов суд будет устанавливать, что украинцы – отдельная нация, а не малый, искусственно созданный на Галичине этнос? Разбор этого вопроса в судебном заседании может завести в такие исторические дебри, что от украинства как такового даже щепок не останется.

Или представим себе судебное заседание по уголовному делу «отрицания факта правомерности борьбы за независимость Украины в XX столетии». Каким таким волшебным образом можно доказать, что борцы за независимость не пришли вместе с оккупантами, что они не имели немецких воинских званий, что они не участвовали в карательных операциях против населения Украины? Только при одном условии – если окончательно растоптать суд и устроить нечто вроде суда инквизиции. С его неотъемлемой системой доказательств – камерой пыток.

Новые узоры в орнаменте вышиванок

«В УКРАИНЕ с 1 февраля повышаются тарифы на газ и электроэнергию, цены на проезд и интернет. За газ промышленность будет платить около 340 долларов (рост на 60 долларов), другие покупатели – более 375 долларов – в связи с «ростом цен природного газа на европейском рынке», – заявил «Нафтогаз». Следом за газом вырастут и цены на электроэнергию – на 0,7-3 процента. Цена билетов на поезд также выросла и, судя по заявлениям «Украинских железных дорог», это будет не единственное повышение за год. Эксперты отмечают, что украинцам стоит приготовиться к подорожанию проезда в метро, трамваях и троллейбусах. Украинские провайдеры также повысили цены на услуги – в среднем на 6 процентов» (ТАСС).