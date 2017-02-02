02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.

Штрихи до портрета сучасника

«Коли за твоїм проектом виростає споруда, то разом із нею ростеш і ти, – каже заслужений будівельник України, кандидат технічних наук Віталій Сопік. – Бо немає на світі більшого задоволення, ніж усвідомлювати, що зроблене тобою дарує людям радість і щастя».

Народився в сорочці

ВІТАЛІЙ Сопік, стрункий студент столичного інженерно-будівельного інституту з чорним неслухняним чубом захищав дипломний проект, довгою указкою ритмічно вистукуючи по широкій дошці з почепленими на ній ватманськими аркушами зі схемами, кресленнями конструкцій і розрахунками. Члени екзаменаційної комісії дратівливо переглянулись.

– Та не гупайте по своїх творах, – зауважив голова комісії, – можете порвати. А вони вам знадобляться.

Інший викладач запитав:

– А чому ви обрали тему – охорона праці?

– Якщо не збережемо на роботі людей, то хто будуватиме, – відповів дипломник і додав: – Та й маю особистий мотив.

І Віталій розповів про випадок, що трапився з ним під час виробничої практики на будівництві школи в Білій Церкві.

– Закінчивши мурувати карниз, я почав втирати розчин у щілини. «Тепер, – командує бригадир, – розшивай шви, потім перейдеш на пілястру». «Але стіна ще жива, – кажу йому, – може попливти. В інституті нас вчать, що розшивати кладку треба не раніше, ніж через три години після того, як схопиться розчин». «Поки ти в нас, – наказує бригадир, – виконуй, що вимагаю». Я розпластався на карнизі й, не дивлячись з шостого поверху вниз, швидко розшив шви, підвівся і милуюся своєю роботою. Раптом шви між цеглинами першого ряду почали розширюватись, і за мить карниз загуркотів донизу.

Після цього випадку бригадира й виконроба понизили на посаді за порушення норм техніки безпеки, а про мене мулярі заговорили: «Ти в сорочці народився»…

Захисник робітників

ДИВЛЯЧИСЬ, як члени екзаменаційної комісії жваво загомоніли, Сопік зрозумів, що своїм «особистим мотивом» він «влучив у яблучко». Вони продовжили засипати його запитаннями. Віталій відповідав чітко.

Його висновки та ідеї щодо поліпшення стану техніки безпеки праці екзаменатори зустріли схвально. Особливо високу оцінку дістала пропозиція застосовувати розроблену ним ковзку опалубку при спорудженні каркасних будинків, де конструкції виготовляються з монолітного бетону. Сопік підрахував, що це дасть значний економічний ефект, підвищить довговічність і міцність залізобетонних виробів.

– А ось за такої погоди, як зараз, ви, інженер-виконроб, наполягатимете продовжувати мурувати? – допитувався голова комісії, показуючи на вікно, за яким вирувала травнева злива.

– Ні в якому разі! – рішуче відповів дипломант. – Не можна наражати робітників на небезпеку. Та й розмитий дощем розчин не тримав би цегляну кладку…

Дипломний проект Віталія Сопіка члени екзаменаційної комісії одностайно оцінили на «відмінно».

Невдовзі молодого фахівця з «червоним» дипломом запросили на роботу в Головне управління капітального будівництва столиці на посаду інженера з технагляду за будівництвом будівель та інженерних споруд у житлових масивах. Його вимоги суворо дотримуватись правил техніки безпеки праці дратували недбалих керівників. Зате робітники називали його своїм захисником. Ці слова чув і тоді, коли його приймали в партію комуністів, вірність ідеалам якої зберіг на все життя.

Купол для парламенту

РОКИ плинули непомітно. За проектами Сопіка виростали житлові будинки й промислові об’єкти. Він стає помітною фігурою в середовищі українських винахідників і раціоналізаторів.

Енергійного, ініціативного інженера примітили в Держбуді України і невдовзі призначили завідувачем відділу технології та механізації багатопанельного будівництва в Науково-дослідному інституті будівельного виробництва.

– Опинившись у «сідлі» науки, – згадує Віталій Іванович, – я перечитав безліч нормативних актів, інструкцій і практичних рекомендацій. У кожному документі йшлося про те, як правильно виконувати ту чи іншу роботу на будові. Але в них не було прив’зок до конкретного технологічного циклу. Цю «зшивальну» роботу випало виконувати мені разом із колективом талановитих науковців.

Свої практичні напрацювання я теоретично обґрунтував більш ніж у 40 статтях, опублікованих у науково-інформаційному збірнику. Вони стали основою кандидатської дисертації.

І ось під егідою Академії наук України оголосили конкурс на краще вирішення заміни купола українського парламенту. До змагання долучились аси будівельного мистецтва. Не міг залишатись осторонь і Сопік. Захоплено працюючи над своїм проектом, він переглянув гори документів із вітчизняної і зарубіжної практики. Провів аналіз інженерних вирішень найвідоміших у світі палаців. Знав: нелегко буде конкурувати майже з півсотнею поданих на конкурс цікавих варіантів. І все ж після ретельного просіювання цих робіт прискіпливе журі спинилося на фоліанті Віталія Сопіка.

За столом сиділи доктори, академіки, членкори. Головував президент Академії наук України Борис Євгенович Патон. Обгрунтувавши ідею застосування для покрівлі листів корозієстійкої нержавіючої сталі Х18Н9Т, Сопік перейшов до зварювального моменту. Вчені зосереджено слухали. Коли промовець детально розповів, як треба аргонно-дуговим методом зварювати стальні листи, Патон зупинив запитанням: «Ви готові очолити впровадження власного проекту?» По-студентському зухвало Віталій Сопік відповів: «Хоч зараз!»

І робота закипіла. До кінця року Держкомісія прийняла покрівлю з оцінкою «відмінно»…

Опівдні 3 червня 2010 року зателефонували з приймальні Патона. «За чаєм» із президентом Академії наук України згадували минуле, говорили про сьогодення, «зазирали» в перспективу.

– Ти чув, як сьогодні під час сесії блискавка влучила в купол Верховної Ради? – запитав, розсміявшись, Борис Євгенович. – Ох і перелякалися народні депутати. Це Боженька попереджає: якщо не перестанете ухвалювати грабіжницькі закони – гірше буде».

І зазначив, що купол, зроблений за проектом Віталія Сопіка, вічний.

Післямова

СЬОГОДНІ Віталій Іванович Сопік – радник на громадських засадах у Державному центрі консервації і реставрації пам’ятників «Конрест».

– Будівельна енергія ще вирує? – запитую наостанок свого співрозмовника.

– Ще й як! Будую, тому і торжествую. Шкода тільки, що держава не цінує. Дала таку пенсію, за яку соромно перед людьми.

– Зате, мабуть, для морального задоволення нагород багато?

– Цього добра вдосталь. Та найбільша нагорода – моя терпелива родина. З дружиною, педагогом за освітою, виховали двох орлів. Радості додають дві внучки…