Главная / НОВОСТИ ЖИЗНИ / «Химеры» послужат человечеству

02.02.2017 Наука и жизнь Ученым из США и Британии впервые в истории удалось создать гибрид человека и свиньи. В ходе эксперимента человеческие стволовые клетки успешно развивались месяц в зародыше свиньи, после чего их уничтожили по моральным соображениям. Но эти опыты стали уже предметом острых споров. ВОПРОСОВ оказалось много. Что из этого можно выра­стить? Когда это станет возможным? И самое главное – этично ли это?

Сразу надо сказать, что выращенная клетка состояла всего лишь на 0,001 процента из человека. К тому же исследователи пересадили в свинью 2075 эмбрионов, из которых развилось всего лишь 186, что составляет пока достаточно малый процент. Тем не менее это все равно научный прорыв, поскольку чужие клетки никогда так долго не жили в теле столь большого животного.

Британский парламент дал разрешение на продолжение подобных опытов, чтобы в итоге на основе свиней и овец выращивать «химер», которые будут использоваться как донорские человеческие органы. Скорее всего, это даже не будет свиньей в нашем понимании, а некое подобное ей тело, но без сердца. Такие опыты проводятся, в лабораторных условиях уже вырастили мышей без главного органа.

Кроме всего прочего, научный эксперимент – простор для фармацевтических компаний, поскольку на таких полуживотных-полулюдях можно будет испытывать новые лекарства, что, как считают ученые, похвально с точки зрения этики.

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