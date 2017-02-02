02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.

Невероятно, но факт

В этой истории все начиналось прозаично, а закончилось фантастикой – и ученые до сих пор ломают головы, пытаясь объяснить случившееся.

Когда врачи бессильны

В ИЮЛЕ 2016 года 67-летний киевлянин Олег Иванович С. ходил мрачнее тучи: жена Ирина умирала от рака поджелудочной железы. «Готовьтесь, – сказал онколог. – Больше года вашей жене не прожить...»

Ирина почти не ела, пила только зеленый чай. Вскоре ее слабеющий организм перестал принимать и его.

«Не хочется мне этого китайского зелья, – тихо произнесла Ирина. – Съезди в лес, привези мне каких-нибудь травок».

Олег Иванович сел на старенький велосипед и поехал в лес. Часа два ездил по лесным тропинкам, срезая ветки малины, и сбился с дороги. Куда ехать – неизвестно; компаса нет, ни людей поблизости, ни автомобилей...

Встреча возле общежития

ЧАСА два С. ездил по лесу, пытаясь найти дорогу. Вдруг в просвете между деревьями увидел какое-то строение. На поляне стояло кирпичное здание, напоминающее церковь. Рядом на детской площадке играли дети.

– Куда я выехал? – спросил Олег у пожилой женщины, сидевшей на скамейке с пушистым котенком на коленях.

– Это общежитие работников лесного хозяйства, – объяснила она. – А раньше здесь стояла церковь, но ее перестроили.

Разговорились. Олег Иванович рассказал о своем горе.

– Я помогу вам, – пообещала новая знакомая Таисия Ивановна. – Я всю жизнь провела в лесу, знаю каждую травинку. Дам вам таких трав, которые очистят организм вашей жены, запустят механизм самоисцеления. Три дня пусть ничего не ест, только пьет чай из моих трав сколько захочет. А через три дня давайте ей кушать все, что попросит.

Таисия Ивановна повела Олега Ивановича в комнату, где сушились травы и пахло, как в аптеке, составила огромный букет из трав, рассказала, как готовить чай.

Муж Ирины поинтересовался, сколько он должен.

– Лечить за деньги – большой грех, – покачала головой целительница, отказавшись от денег. Она показала дорогу в город, и через часа два он выехал на трассу.

Чудо свершилось!

ЧАЙ из лесных трав поставил Ирину на ноги: через три дня у нее появился аппетит, она попросила картошки в мундире. Через день больной захотелось овсяного киселя. Вскоре Ирина уже ходила по квартире, поливала цветы и даже стала выгуливать любимую собаку. Врачи разводили руками, пожимали плечами и отказывались верить, что Ирину исцелил лесной чай.

Когда Олег С. рассказал обо всем знакомым, собралась толпа желающих отправиться за травами к Таисии Ивановне. На двух автомобилях они поехали в лес, но, сколько ни кружили по лесным дорогам, не нашли общежитие работников лесного хозяйства. Расспросили одного пожилого лесника. Он вспомнил, что еще в 60-е годы действительно в лесной глуши стояло общежитие, размещенное в бывшей церкви.

– Но его лет 40 назад разобрали, а полянку засадили деревьями, – сказал лесник.

Олег Иванович был потрясен. Получается, что он каким-то образом попал в прошлое? Как такое возможно? Все лето и осень, до первых заморозков, С. на велосипеде колесил по лесным тропинкам, пытаясь найти общежитие, где жила Таисия Ивановна, чтобы отблагодарить ее и попросить трав для своих знакомых. Но безрезультатно.

Туннель во времени

«ТУННЕЛИ во времени – излюбленная тема писателей-фантастов, – комментирует ситуацию уфолог Иван Керженец.

– Серьезные ученые считают, что путешествие во времени невозможно, ибо следствие не может предшествовать причине. А ведь, путешествуя в туннеле времени, взрослый внук может увидеть своего деда, когда тот был еще младенцем»...

«Согласно теории Эйнштейна, туннели во времени возникают рядом с мощными источниками электромагнитного поля, - говорит физик Антон Горелов. – Чтобы такой туннель возник на Земле, нужно со­здать магнит длиной три километра... Понятно, что это невозможно, но туннели во времени могут возникать возле гигантских звезд. Есть и другой взгляд на проблему. В ХХІ веке появилась так называемая М-теория, предполагающая, что Вселенная двенадцатимерна, а не четырехмерна, как еще недавно считалось. Если М-теория верна, то возможны два потока времени – в будущее и в прошлое, значит, человек сможет, будучи живым, встретиться со своими умершими предками. Пока такие предположения за гранью наших представлений о мире, но я считаю, что, находясь в стрессовом состоянии психики, вызванном болезнью жены, Олег Иванович вполне мог попасть в туннель времени и встретить травницу, которая давно умерла»...



По материалам интернет-изданий