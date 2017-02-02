02.02.2017 , № 13 от 02 февраля 2017 г.

Студенты встретились в Алматы

В АЛМАТЫ стартовала 28-я Всемирная зимняя Универсиада. В ней участвуют 1629 мастеров зимнего спорта из 57 стран. Украина представлена 61 спортс­меном. После четырех дней состязаний в активе украинской делегации четыре медали, к сожалению, нет еще ни одной золотой награды.

Основной «урожай» собрали сноубордисты. Воспитанница Львовского государственного университета физической культуры Аннамари Данча стала вице-чемпионкой в параллельном гигантском слаломе. На счету у студента у Харьковской государственной академии физической культуры и спорта Александра Белинского две бронзовые медали – в параллельном гигантском слаломе и в гигантском слаломе.

Еще одну «бронзу» принесла Украине биатлонистка Надежда Белкина. Воспитанница Национального университета физического воспитания и спорта Украины в индивидуальной гонке на 15 километров пропустила вперед только хозяек трассы Алину Райкову и Галину Вишневскую.

Возвращение

ЧЕМПИОН мира во втором легком весе по версии WBO Василий Ломаченко бросил вызов обладателям трех других чемпионских поясов в своем весе.

Об этом украинский боксер написал на своей странице в Инстаграм.

Этими боксерами стали: чемпион WBA Хесрил Корралес, чемпион WBC Мигель Берчельт и Джервонта Дэвис – чемпион IBF. «Корралес, Берчельт и Дэвис. Я иду за вами», – написал Ломаченко.

Но его команде придется изрядно потрудиться, чтобы найти соперника для боя, запланированного на 8 апреля. Еще месяц назад было заявлено, что главный кандидат на бой – мексиканец Орландо Салидо, запасной вариант – кубинец Юриоркис Гамбоа. Сначала от идеи проведения матча-реванша с украинским чемпионом отказался Орландо Салидо, и недавно стало известно, что из числа кандидатов на бой с Ломаченко выбыл и Юриоркис Гамбоа.

Таким образом, среди упомянутых командой Ломаченко кандидатур на бой с украинцем остался только чемпион WBA панамец Хесрил Корралес, но и в его команде уже заявили, что предложенные промоутером Ломаченко Бобом Арумом финансовые условия их абсолютно не устраивают.

С прицелом на Белград

ВСЕГО месяц остается до чемпионата Европы в помещении по легкой атлетике, который пройдет в столице Сербии. Поэтому все старты атлетов проходят под знаком выполнения необходимых нормативов.

Украинские легкоатлеты приняли участие в международных турнирах во Франции, Швеции и Чехии и везде заняли призовые места.

Рекордсменка Украины по прыжкам с шестом Марина Килипко замкнула тройку призеров на соревнованиях серии Perche Elite Tour Premium в Руане (Франция). Она, как и немка Анника Ролофф, с первой попытки преодолела 4,40 м, но стать второй ей помешала ошибка на предыдущей высоте. 4,30 подчинились Килипко, в отличие от Ролофф, только со второй попытки. Победила американка Сэнди Моррис (4,57 м).

Юлия Левченко и Ирина Геращенко стали призерами международного легкоатлетического турнира Bauhaus – Galan Indoor в Стокгольме. Обе спортсменки завершили соревнования по прыжкам в высоту с результатом 1,89 м. Столько же показала шведка Эмма Грин. По попыткам победительницей стала Грин. Левченко вторая, а Геращенко замкнула первую тройку.

Сразу четыре серебряные медали завоевали на турнире Jablonecka hala 2017 в Яблонце-над-Нисой (Чехия) украинские спортсмены. Владимир Супрун с личным рекордом стал вторым в беге на 60 м (6,75 секунды). Богдан Черномаз установил в забеге личный рекорд в беге на 60 м с барьерами

(8,00 секунды), а в финале финишировал вторым. Еще два «серебра» у Василия Коваля в беге на

1 500 м (3 минуты 52,29 секунды) и Юлии Фирсовой в прыжках в длину (5,82 м).