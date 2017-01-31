31.01.2017

Общество и власть

На сайте Запорожской облгосадминистрации появилась информация под заголовком «Квартиры и дома за бюджетные средства получили 11 детей-сирот». Прокомментировать ее я попросил начальника Службы детей ОГА Антонину Матвееву.

1825 детей без жилья

– По инициативе ОГА в 2012 году была впервые разработана областная программа с целью помочь райгосадминистрациям, местным советам в приобретении жилья детям-сиротам и детям, родители которых лишены родительских прав, – сообщила Матвеева. – Поскольку законодательными документами предусмотрено, что именно они должны этим заниматься. Мы вышли с предложением в облсовет, и он принял программу на 2012-2015 годы. Для ее реализации было предусмотрено 10 миллионов гривен. С расчетом, что 50 процентов финансируют местные бюджеты, а 50 – из облбюджета. Программа закончилась в прошлом году. Мы разработали новую на 2016 – 2018 годы, и в марте 2016-го она была принята. В прошлом году в ней участвовали 11 районов. Использовали эти деньги 9 районов. Исходили из того, какие заявки дают районы, сколько они закладывают в бюджет на это денег. А мы дофинансируем 50 процентов.

Так, на 2017 год предусматривается на эти цели 2 миллиона

643 тысячи гривен. На три года – 7,655 миллиона. Для расчета для каждого района учли приблизительную стоимость однокомнатной квартиры. То есть 31 квадратный метр на человека с учетом стоимости квадратного метра в каждом населенном пункте. Вот получилась такая сумма. Но районы закладывают в заявки в зависимости от их финансовой возможности. В прошлом году было выделено из областного бюджета 966 тысяч гривен, а потрачено 757 тысяч. И плюс 757 тысяч, которые выделили районы. В целом сумма составила чуть более 1,5 миллиона гривен. За эти средства приобрели 5 квартир и 4 дома для 11 детей-сирот в Приморском, Приазовском, Акимовском, Запорожском,

Новониколаевском, Токмакском районах, а также в городах Мелитополе и Бердянске.

Аналогично на этот год собрали уже заявки, которые утвердим на сессии облсовета. Эти деньги для районов закладываются как субвенция из областного бюджета. На местах тоже есть комиссии социальной защиты детей и они рассматривают очередность. От 18 до 23 лет у нас на учете 1028 человек, до 35 лет – 346 и старше – 35. Подход такой: когда ребенку исполняется 16 лет, служба должна проконтролировать, или опекуны либо интернат должны поставить ребенка на учет. На учет он берется там, где стал сиротой, независимо от того, где он живет. Администрация или исполком должны обеспечить его жильем.

Решать проблему надо кардинально

– Как вы оцениваете уровень обеспечения жильем этой категории детей, если 68 процентов из них – это 1825 человек, на сегодня не имеющие своего жилья?

– Негативно. Четыре года назад, когда 50 процентов детей оставались без собственного жилья, меня эта цифра доводила до нервного состояния. И я предложила разработать областную программу. Потому что дети, у которых есть где жить, – это, как правило, жилье их родителей.

– Кто же должен в первую очередь добиваться, чтобы процент детей без жилья уменьшался?

– Думаю, этот вопрос будет лучше решаться, когда будут территориальные громады, – говорит Антонина Ивановна. – Согласно законодательству, это их уровень ответственности. Ребенок там стал сиротой, он становится членом этой громады, и она должна его обеспечить жильем. Он там стоит в льготной очереди.

– Сегодня многие ссылаются на будущие возможности громады. И дороги они будут строить, и уровень медицины и образования поднимут… Только откуда же возьмутся такие огромные средства?

– Например, в Запорожье в 2016 году выделили 8 квартир для детей, хотя в программе не участвовали. Сделали это за счет освобождающихся квартир. В предыдущем году они квартир 13 или 16 выделили. Так поступают и в других регионах. К сожалению, государственной программы по жилью для детей-сирот нет, так как это обеспечивают местные органы власти.

– А в каких районах или городах области очередь увеличивается?

– Например, в Великобелозерском районе 20 детей-сирот стоят в очереди на получение жилья, в Розовском – 13, в Приазовском – 25, а вот в Мелитополе – 346. Но ведь и возможности у них разные. Непременно, этой проблемой обязаны на местах более активно заниматься. Надо еще с главами администраций не одну лекцию на эту тему провести. В селах много брошенного жилья. Но сельсоветы не могут его дать, так как юридическое оформление очень дорогое. Нередко де-факто жилье есть, а де-юре его нет. В этом загвоздка. К тому же и через суд надо нередко решать этот вопрос. Хотя в областной программе предусмотрена и реконструкция жилья, и оформление документов. Скорее всего, исключением является Запорожье, где постоянно освободившееся по разным причинам жилье передают детям-сиротам.

– По большому счету – это проблема для всей Украины. И государственные органы, я думаю, обязаны гораздо активнее ее решать, а не отдавать на откуп местным громадам.

– К сожалению, эта проблема не решалась годами, – соглашается Матвеева. – Просто местные органы власти не выполняют своей функции. Возложенные на них государством обязанности они не выполняют. Порой спрашиваем: почему не участвуете в этой программе? Хотя бы 1-2 квартиры детям выделили. Многие руководители ссылаются на нехватку средств. С этим можно согласиться только частично.

Первым шагом в решении этой проблемы 10 лет назад открытие в Мелитополе общежития на 30 детей-сирот. Сегодня там проживают 22 детей этой категории. Оно очень спасает выпускников лицеев, колледжей как первая помощь, чтобы дети не оказались на улице. Выручает и созданный в Бердянске областной социальный центр матери и ребенка, где проживают 10 матерей-одиночек с 11 малолетними детьми. Но это полумеры.

А надо решать комплексно и всем вместе.

Запорожская область.