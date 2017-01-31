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Главная / КОНСУЛЬТАЦИИ / Самый надежный «банк» – свой огород

31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г. Советы юриста У наших читателей часто возникаю вопросы, связанные с использованием земельных участков. Письма на эту тему комментирует юрист

Нина ЛЯШЕНКО.



«Выходя на пенсию, хотела я обеспечить себе старость, чтобы с протянутой рукой не стоять на улице и из детей не тянуть копейку. Были у меня кое-какие сбережения, часть из них я положила в один банк (он тогда казался таким стабильным!), на оставшиеся деньги купила в селе скромный домишко и 18 соток земли рядом с ним. «Лопнул» мой «стабильный» банк. Ох и намучилась я, пока забрала у банкиров свои кровные денежки! Положила их в другой банк, а через полгода и он «лопнул». Поняла я, что с банками лучше не связываться, самое надежное вложение – недвижимость, дом, земля. Сдала свою городскую квартиру переселенцам, переехала в село. Кормлюсь со своего огорода, дышу чистым воздухом, ем свои яблоки, свою малину и клубнику. Наведывались ко мне торговцы недвижимостью, хотели купить мой участок, обещали приличные деньги, но я ни в какую! Последнее, что осталось у простых людей, – земля. Как можно ее продавать? Слышала, что это запрещено, однако все газеты пестрят объявлениями о продаже земли, на каждом столбе можно увидеть такое объявление. Как это понимать? Или закон о продаже земли отменили?»

Ирина Степановна Б.

Сумская область, Ямпольский район.



– В НАСТОЯЩЕЕ время в Украине действует мораторий на продажу земли сельскохозяйственного назначения. Этот вопрос приобрел политическое значение, так как власти опасаются, что основные аграрные активы нашей страны будут скуплены иностранными инвесторами, чьи финансовые ресурсы значительно превосходят возможности отечественного бизнеса и конкурировать с которыми по этой причине крайне сложно. Многие эксперты, да и, как показали социологические опросы, подавляющее большинство населения с пониманием относятся к мораторию на продажу земли. Ведь в нынешних условиях, когда у населения нет денег, а многие сельские жители плохо знают свои права, при продаже земли сотни тысяч селян разорятся, будут обмануты и станут нищими. Большинство сельских жителей боятся одного – что мораторий будет отменен. Но аферисты находят различные способы, как обойти закон и торговать землей. Например, собственник земельного надела имеет право обменять один земельный участок на другой. Если у крестьянина участки в разных частях поля, он имеет возможность объединить их в один массив, поменявшись с соседями. Мораторий в данном случае не должен быть помехой. Этим положением иногда злоупотребляют, хотя далеко не все нотариусы соглашаются оформлять такие сделки. Бывали случаи, когда участок в четыре гектара меняли на несколько соток с доплатой, то есть, формально прикрываясь законом, совершали незаконные действия. Не соглашайтесь на подобные авантюры, какие бы деньги вам ни предлагали: они скоро обесценятся, а земля с каждым годом будет все дороже.



«Моя бабушка работала в колхозе, но умерла, не успев получить земельный пай. Могу ли я, ее внучка, получить земельный участок или компенсацию за него?»

Тамара Корнийчук.

Чернигов.



– КАТЕГОРИИ граждан, име­ющих право на земельный пай, а также порядок получения земельных паев определены Указом президента Украины «О порядке паевания земель, переданных в коллективную собственность сельскохозяйственным предприятиям и организациям» от 8 августа 1995 года №720. Согласно ему, право на земельный пай имеют члены коллективного сельхозпредприятия, сельскохозяйственного кооператива или акционерного общества, в том числе пенсионеры, которые ранее работали в нем и остаются его членами, в соответствии со списком, прилагаемым к государственному акту на право коллективной собственности на землю. Таким образом, право на земельный пай имеют только граждане, которые являются членами сельскохозяйственного предприятия и внесены в указанный список.

Уважаемая Тамара! Если ваша бабушка не была внесена в список, утвержденный на общем собрании колхоза и переданный в земельный отдел сельсовета, не получила земельный сертификат и госакт на земельный участок, право на пай практически потеряно. Но если у вас сохранились документы, что бабушка была членом сельхозпредприятия, вы можете обратиться в сельсовет, чтобы там признали право бабушки на пай. Если это будет сделано, вам нужно будет обратиться в райгосадминистрацию с заявлением о выдаче госакта. Если районные чиновники откажут, придется обращаться в суд.

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