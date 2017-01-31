31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г.

Горячая тема

В сложной ситуации оказались 450 юношей и девушек, обучающихся в Измаильском центре профтехобразования (ИЦПТО), в котором из-за разгула коррупции забыли о лицензировании ряда специальностей.

Центр профтехобразования – не частная лавочка

ТАК заявили в коллективном обращении министру образования и науки Украины Лилии Гриневич работники ИЦПТО, требуя отстранить от исполнения служебных обязанностей директора центра Татьяну Горшкову и досрочно расторгнуть с ней трудовой контракт. Данная петиция принята в конце прошлого года на расширенном заседании профсоюзного комитета в присутствии 53 работников коллектива. Профком ИЦПТО проинформировал о решении коллектива Департамент образования и науки облгосадминистрации и руководство Федерации профсоюзов Украины. Копия текста обращения к министру поступила в редакцию «Рабочей газеты». Выступающие на заседании профкома крайне негативно оценивали работу Горшковой, указывали на грубые нарушения ею статей коллективного договора и социально-экономических прав сотрудников.

После проведения тайного голосования счетная комиссия объявила, что 52 человека проголосовали за выражение недоверия директору и только один воздержался. Последней каплей, переполнившей чашу терпения коллектива, стали переговоры директора (без обсуждения с коллективом) с Одесской национальной морской академией о передаче в совместное пользование имущественного комплекса ИЦПТО, который расположен на проспекте Мира, 15. Там находится основная часть кабинетов, лабораторий, мастерских, которые задействованы в учебном процессе, а также общежитие и столовая. Именно база этого имущественного комплекса на 85 процентов обеспечивает учебно-производственный процесс учебного заведения.

Из письма министру видно, что работники ИЦПТО возмущены тем, как Горшкова обращается с деньгами, собираемыми родителями для оказания помощи в обновлении и пополнении материально-технической базы центра. Первый благотворительный фонд был создан при учебном заведении в 2014 году. В июле 2016 директор организовала регистрацию Благотворительного фонда «Родительский комитет» государственного учебного заведения «Измаильский центр профессионально-технического образования», расчетный счет которого почему-то был открыт в одном из отделений сбербанка Одессы.

Пока министр думает, Горшкова увольняет неугодных

ОБРАЩАЯСЬ к министру, сотрудники центра подчеркивают, что во время вступительной кампании 2016 года на заседании приемной комиссии ИЦПТО по указанию директора родители сдавали по 1500 гривен в этот фонд. Если кто-то не давал согласия на подобную «благотворительность», то поступление в центр оставалось под вопросом. И совершенно справедливо работники центра называют такие действия коррупцией. К тому же никому из родителей, учащихся и сотрудников центра неизвестно, какая сумма была собрана фондом и на что уходят эти деньги. В 2016 году Татьяна Горшкова провела списание 15 токарных и фрезерных станков. Сдача металлолома была организована тайно, в выходной день. И в письме министру подчеркивается, что несколько станков были проданы за полную стоимость. А чтобы пополнить вес металлолома, порезали деловой металл (уголки, трубы), который мог бы использоваться в учебном процессе.

Сотрудников, которые критиковали действия Горшковой, она пыталась запугать, шантажировала, более десяти человек уволены только в прошлом году. А после того как было направлено обращение министру, Горшкова уволила своего заместителя Андрея Негруцу и старшего мастера Владимира Маринова. Причем, по мнению большинства сотрудников центра, именно на энтузиазме Андрея Негруцы, отдавшего центру 10 лет своей жизни, и держался Измаильский центр профтехобразования.

Медпункт не конкурент вип-комнате

МАСТЕРА и преподаватели подчеркивали, что Татьяна Горшкова под разными предлогами игнорировала заседания педсовета, не обращает внимания и на явную бесхозяйственность. В январе произошла авария отопительной системы в пустующем корпусе ИЦПТО на улице Репина, 7, где забыли слить воду. Во время сильных морозов вода в системе замерзла, разорвались трубы и ради­аторы батарей, залило помещения. Теперь понадобится ремонт, а систему отопления придется полностью менять.

Недавно в ИЦПТО побывала комиссия Департамента образования и науки Одесской облгосадминистрации, возглавляемая главным специалистом Николаем Манзюком. У сотрудников возник вопрос, почему Горшкову, продолжающую расправляться с неугодными ей людьми, не отстранили от работы в период проверки. В ответ они услышали, что у Департамента образования и науки облгосадминистрации нет таких полномочий — отстранить директора может только Министерство образования и науки, с которым у Татьяны Горшковой заключен контракт.

Сегодня в Измаильском центре проф­техобразования обучаются 450 юношей и девушек, из которых 44 – сироты. Здесь готовят специалистов по девяти специальностям: электрогазосварщик, тракторист-машинист сельхозпроизводства, монтажник сельскохозяйственных систем, слесарь по ремонту автомобилей, электромонтер, маляр-штукатур, столяр-плотник, портной, повар. По мнению педагогов, в последнее время условия жизни и обучения студентов ухудшились. В общежитии обустроена вип-комната непонятно для кого, а вот расположенный напротив ее медпункт уже давно не ремонтировался и выглядит убого. В нем зачастую нет необходимых медикаментов. В одной части общежития плохо работает отопление.

…Рынок предъявляет высокие требования к квалификации современного рабочего. И нельзя допускать, чтобы разгул коррупции разрушал мечту выпускников ИЦПТО занять достойное место в нынешней жизни.



Одесская область.