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Главная / ПОТРЕБИТЕЛЬ / Коварство булочки с повидлом

31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г. Ваше здоровье «Пораженные плесенью продукты питания представляют огромную опасность для нашего организма», – предупреждает врач-инфекционист Зинаида ЛЕБЕДЕНКО. – ЗИНАИДА Андреевна, из Фастова Киевской области написала нам Галина Т., рассказавшая о своей знакомой: «Пенсия у Наташи маленькая, она вынуждена собирать бутылки на вокзале. Однажды Наталья подобрала брошенную кем-то булку с повидлом. С одного бока булка позеленела. Наталья плесень обрезала, булку доела. И так отравилась, что еле я ее отпоила чаем с ромашкой»…

– Как бы вы ни нуждались, не подбирайте на мусорниках крупы, хлеб и консервы, пораженные плесенью. Плесневых грибков известно более 200 видов, некоторые из них используются при производстве лекарств, сыров, вин. Но большинство плесневых грибков вредны, опасны для человеческого организма. Плесень – это как бы айсберг, но даже если мы срежем ее с заплесневелой буханки хлеба или булки, продукт от этого не станет безопасным, потому что он весь поражен невидимыми грибками, заражен ядами, которые они выделяют, чтобы убить другие конкурирующие с ними микроорганизмы и очистить для себя жизненное пространство. Поэтому продукты, пораженные плесенью, надо безжалостно выбрасывать и не пытаться их прокипятить, прожарить. Это бесполезно! Яды, выделяемые плесневыми грибками, практически не разрушаются при термообработке.

– Каковы последствия отравления плесневыми грибками и что делать, если это с кем-то из нас произойдет?

– Признаки отравления в этом случае обычно такие: тошнота, рвота, понос, головная боль, повышенная температура, слабость. Нужно немедленно очистить желудок, вызвав рвоту, принять активированный уголь, пить большое количество жидкости (кипяченая вода, сладкий чай). Если не лечиться, возможно тяжелейшее поражение почек и печени, образование язв в желудочно-кишечном тракте.

– Ольга Корниенко из Сум пишет, что на рынке возле вокзала купила по дешевке пять килограммов гречневой крупы в полиэтиленовых пакетах. «Когда вскрыла пакеты, в нос ударило гадким запахом плесени! – рассказывает наша читательница. – Гречка вся позеленела. Мы ее есть не стали, сварили кашу для собаки, но даже она не прикоснулась к такой крупе. Пришлось всю ее выбросить»…

– Искусственно созданный дефицит гречки привел к росту цены на нее, на складах образовались тонны нереализованной продукции. А в полиэтиленовом пакете крупу можно хранить максимум год, вот на рынке и появилось много заплесневелой крупы. Ни в коем случае не покупайте ее, даже на корм свиньям она не годится. Берите крупы только в тех магазинах и у тех продавцов на рынке, где можно ее рассмотреть, понюхать.

– Есть еще письмо о заплесневелом хлебе. Никита Карбованый из Белой Церкви Киевской области пишет: «Дуже люблю пшеничний хліб з висівками. Але чомусь він швидко пліснявіє. 2-3 дні полежить на кухні – і зеленіє. Зріжу зелений прошарок, але їсти все рівно не можу, бо тхне пліснявою».

– Если продукт позеленел, выбрасывайте его безжалостно, потому что последствия отравления могут быть ужасными. Опыты на животных показали, что токсины, выделяемые плесневыми грибками, накапливаются в организме и могут вызвать рак печени. Многие люди неправильно хранят хлеб. Он не должен лежать в закрытом полиэтиленовом пакете, это способствует развитию плесени, которая любит тепло и влагу. Хлеб надо хранить в хлебнице из природных материалов или в мешочке из льна или хлопка. Чтобы в хлебнице был сухой воздух, в нее можно поставить солонку. Когда соль впитает в себя влагу и намокнет, замените ее сухой.

– Иван Доброхот из Чернигова пишет, что отец-медик с детства приучил его в хлебницу класть намоченную йодом ватку. «Благодаря этому методу, мой хлеб хранится неделю и дольше и не плесневеет», – делится опытом наш черниговский читатель. Что это за метод?

– Очень эффективный. Пары йода препятствуют развитию плесени. Я тоже так часто делаю. Возьму маленькую баночку, положу в нее ватку, на которую капну пять-семь капель йода, и ставлю эту баночку в хлебницу. Неделю хлеб лежит и не плесневеет!

– Олег Жуковский из Николаева пишет, что долгое время прожил в комнате, пораженной грибком, и теперь у него бронхиальная астма. Может она развиться из-за плесени?

– Может. Плесень в помещениях способна вызвать у людей бессонницу, головокружение, повышение температуры, головные боли, астму, бронхит, дерматит, пневмонию и даже рак легких. Поэтому не жалейте денег на ремонт, уничтожьте грибок, чаще проветривайте помещение.

– Нина Карпенко из Житомира пишет, что в ванной боролась с грибком, используя импортное средство, и отравилась так, что два дня болела голова. Есть менее токсичные средства борьбы с грибком?

– Да, уксус и пищевая сода, в концентрации чайная ложка на стакан воды. Помогает уничтожить плесень также нашатырный спирт, лимонная кислота, перекись водорода.

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