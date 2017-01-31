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31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г. Образование Складывается впечатление, что в гуманитарной сфере идет соревнование властных структур по принятию безумных решений. К ним следует отнести взрывоопасный законопроект о языке, а также еще одну инициативу в сфере образования – объединить в средней школе украинский язык, украинскую и зарубежную литературу в один предмет.

«В ОДНУ телегу впрясть не можно коня и трепетную лань». Этот вечный аргумент не останавливает прорабов сомнительных реформ. «Объединение этих двух предметов – это не что-то несочетаемое. Объединение – залог того, что языковое, культурно-литературное образование выживет в национальной школе», – говорит эксперт аналитического центра CEDOS Ирина Когут. Если речь идет о простом выживании, то понятно. Если о жизни – не совсем.

Педагогическая общественность восприняла инициативу Минпроса в штыки. Министру образования адресовано письмо за подписью более тысячи авторитетных педагогов высшей и средней школы с просьбой не совершать эту глупость, ибо «идея объединения украинского языка, украинской литературы и зарубежной литературы является уничтожением национальной системы культурно-литературного образования». Также подписанты отмечают, что изучение украинской литературы отдельным предметом и во взаимосвязи с курсом украинского языка усиливает действенность последнего в овладении учеников речевыми навыками, грамотностью, творческим и аналитическим мышлением, а предмет «Зарубежная литература» не только расширяет горизонты владения родным языком, но и дает возможность через «другое» («чужую культуру») глубже познать «свое» («родную культуру»), увидеть и осмыслить ее мировой контекст. Любой вариант объединения вышеупомянутых школьных предметов, по нашему глубокому убеждению, является нецелесообразным, поскольку приведет к ухудшению качества литературного образования, потери целого ряда жизненно важных компетенций учащихся и сведет на нет мощный потенциал этой триады в решении общественно важных и крайне актуальных для Украины задач. Мы должны лелеять достижения собственного гуманитарного образования, а не слепо копировать опыт обучающих систем других стран».

– Мы устали от бесконечных экспериментов в области школьной словесности. Не успеваем перестраиваться. Готовящееся нововведение напоминает мне оптимизацию в стиле Минздрава, когда больницы и поликлиники пытаются собрать в одном месте, не обращая внимания на то, сколь сложно будет людям туда добраться, – говорит заслуженный учитель Украины Альбина Петровна Януш. – Уверена, что, кроме вреда, интеграция ничего не принесет. Всего понемножку означает ничего. К языку и литературе, как фундаменту гуманитарной культуры, так относиться нельзя.

Кроме всего прочего, нововведение, по мнению экспертов, создаст огромные кадровые проблемы и отразится на качестве образования. Словесник работает сердцем. Сердце не может стучать в унисон нескольким языкам и культурам сразу. А ученики воспринимают только сердечные импульсы.



Рисунок Геннадия НАЗАРОВА.

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