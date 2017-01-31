31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г.

Происшествия

Нарушение правил пользования газовым баллоном ведет к беде. Это в очередной раз подтвердило чрезвычайное происшествие, произошедшее в жилом поселке Змиевской ТЭС.

Баллон уложил на больничные койки

СЕМЬЯ, проживающая в хрущевке, решила сделать ремонт квартиры, но пригласила не лицензированных специалистов, а «мастеров на все руки». При монтаже натяжного потолка шабашники применили баллон со сжиженным метаном. Вследствие нарушения правил пользования газовым сосудом произошла утечка содержимого, которое вспыхнуло от случайной искры. Воспламенившаяся газовоздушная смесь вызвала пожар и взрыв. Ударная волна выбила окна и двери квартиры, где велся ремонт, повредила жилые и подсобные помещения подъезда дома. В самом помещении начался пожар, повлекший разрушение строительных конструкций здания.

Но самое страшное – другое. Пламя, образующееся при взрыве газовоздушной смеси в помещении, вызывает тяжелые ожоги открытых частей тела. От них пострадали пять человек, находившихся в квартире. Молодой женщине обожгло половину туловища. Серьезные повреждение лица, верхних и нижних конечностей случились и у мужчин – двух отделочников, хозяина квартиры и его сына. Пострадавшие доставлены в больницу, их состояние врачи оценивают как крайне тяжелое.

– Принимаем все меры по спасению пациентов, но прогнозов не даем, – сказал заведующий ожоговым отделением Харьковской городской больницы скорой помощи Аслан Цогоев.

По факту происшествия в жилом доме поселка энергетиков полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 270 (нарушение установленных законодательством требований пожарной безопасности) Уголовного кодекса Украины.

«Пропановые» бомбы

НЕСОБЛЮДЕНИЕ правил эксплуатации газового оборудования, в частности баллонов, нередки на Слобожанщине. Отступление от инструкций часто заканчивалось трагически. В поселке Купянск-Узловой при косметическом обновлении жилья в многоквартирном доме нанятый отделочник использовал баллон сжиженного газа. От его взрыва калымщик получил ожоги. А еще детонация разрушила перегородки трехэтажного здания. Строение пришлось капитально ремонтировать, отселив жильцов.

В бомбу замедленного действия превратился сосуд с пропаном, который принес в квартиру с мороза жилец высотки на Московском проспекте областного центра. От нагрева в теплом помещении баллон взорвался, отчего погибли жена хозяина квартиры с двумя дочерьми и внуком. Кроме того, ударная волна разрушила наружные и внутренние стены, лифтовую шахту. Глава погибшей семьи оказался на скамье подсудимых.

С грубыми нарушениями требований безопасности используют газовые баллоны не только в быту, но и на производстве. Так, при ремонте замерзшего зимой водопровода сельской школы аварийщики не придерживались правил ведения газопламенных работ. От открытого огня взорвался сосуд, наполненный сжиженным газом. Его осколки оторвали ноги директору учебного заведения.

Ночной «закусон»

ВОПРЕКИ требованиям безопасности используют баллоны со сжиженным газом торговые точки и предприятия общепита. В Харькове уличные повара готовят шаурму на горелках, присоединенных к 50-литровым баллонам пропана, что не предусмотрено нормативными актами. Игнорирование правил к добру не ведет. Свидетельство тому – ЧП, случившееся в вечерней закусочной, расположенной в цокольном этаже одного из жилых домов в центре Харькова. На предприятии общепита взлетел в воздух газовый баллон, который повара использовали для приготовления блюд. В результате взрыва загорелось деревянное перекрытие и оборудование кухни. Посетители закусочной успели выбежать на улицу, но семь человек пострадали. К счастью, происшествие обошлось без жертв.

– Правительство запретило пожарным проверять ныне предприятия с малой и средней степенью риска, – посетовал начальник отдела агитационно-пропагандистской работы центра обеспечения деятельности харьковского главка Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям Игорь Лупандин. – Мы обратились в Киев с просьбой разрешить рейды по местам массового пребывания людей, в том числе по заведениям общепита и развлечений, где часто не соблюдаются меры противопожарной безопасности.

Харьков.