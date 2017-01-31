31.01.2017

Горячая тема

Преступность в Украине растет такими темпами, что «реформированной» полиции сдержать ее не удается…

Страшно на улицу выйти

НА СТОЛИЧНОМ автовокзале, ожидая автобуса, несколько мужчин обсуждали криминогенную ситуацию в стране.

«У нас в Одессе преступники такие, что на ходу у вас подметки срежут, часы снимут, а вы и не заметите! – рассказывал полный усатый мужчина. – Недавно один одесский киллер совершил убийство, на выстрелы приехала полиция, перекрыли улицу. Киллер понял, что ему не уйти, и застрелился – лишь бы не попасть в тюрьму».

«Сейчас везде в Украине жить страшно, – согласился его собеседник, молодой мужчина в сером пальто. – Харьков, Киев и Львов входят в десятку самых опасных для жизни городов Восточной Европы. Я из Сум, и мне странно, что наш город в этот список не попал. У нас каждый день то грабят кого-то, то обворовывают. Недавно банкомат обчистили».

«А со мной вот какой случай недавно произошел! – оживился одессит. – Иду я вечером по Дерибасовской. Не очень поздно было. Слышу: сзади осторожные шаги. Голову поворачиваю и боковым зрением вижу: крадется за мной женщина. Я резко остановился, повернулся к ней. Она быстро перебежала на другую сторону улицы. Наверно, хотела у меня незаметно кошелек вытащить, но не получилось».

«Со мной тоже похожий случай был, – вспомнил пассажир из Харькова, мужчина лет 50. –Купил продукты и с двумя тяжелыми сумками иду по улице. Слышу: кто-то за мной крадется! Оборачиваюсь и вижу мужчину лет 40, в черной куртке, черной шапочке, надвинутой на самые глаза. На улице ни души. К счастью, у меня во внутреннем кармане куртки молоток всегда лежит, так, на всякий случай. Достаю молоток, преследователь молча повернулся и бегом от меня!»

«Мою куму, она в Киеве живет, прямо в лифте ограбили, – рассказал одессит. – Зашел с ней в кабину незнакомый парень. Между вторым и третьим этажом парень внезапно выхватил нож, приставил к горлу моей куме. Она чуть сознание не потеряла от страха. Очнулась – кошелька нет, мобилки тоже. Хорошо, хоть жива осталась!»

«А на мою дочь напал недавно маньяк, – начал рассказывать пассажир из Николаева. – Дочка возвращалась вечером с работы, проходила мимо мусорного контейнера. Вдруг из-за него выскочил какой-то мужик с удавкой, набросился, хотел задушить. Хорошо, что она у меня крепкая, двинула его локтям по ребрам! А потом бросилась бежать».

«Что делается в стране! Страшно на улицу выйти, – подключилась к разговору женщина средних лет. – Обещали нам, что будем жить, как в Европе, а живем, как в средние века. Работы нет, по телевизору одни убийства показывают, жизнь дорожает. От такой беспросветности люди или с ума сходят, спиваются или идут в банды».

Как победить в Украине преступность?

С этим вопросом наш корреспондент обратился к жителям Киева.

Нина Ивановна, дворник:

– Надо покончить с безработицей, тогда краж и грабежей станет меньше. А то ведь все заводы позакрывали, молодежи нечем заняться, вот они пьют и воруют.

Сергей Евгеньевич, педагог:

– Пока страной руководят не слишком порядочные люди, преступность не победить. Рыба гниет с головы…

Яна Мильштейн, студентка:

– Чтобы жить в цивилизованном обществе, где можно без страха ходить по улицам, нужно устранить социальные и психологические корни преступности. Наша власть этим не занимается, ей, похоже, плевать на страну, наши «вожди» и их дети здесь жить не собираются. Но не будем обольщаться, будто, когда нас примут в Евросоюз, преступность исчезнет. Наоборот, в Европе сейчас даже опасней жить, чем у нас. В Берлине, например, один из озлобленных беженцев в метро толкнул под поезд девушку. От таких случаев ни одна страна не застрахована.

Вал уличной преступности

КАК заявил заместитель главы Нацполиции Украины Константин Бушуев, для борьбы с уличной преступностью созданы группы быстрого реагирования; правоохранители будут контролировать лиц, которые находятся на учете в связи с совершением насилия в семье, владельцев оружия, а также тех, кто находится под административным надзором. Большая проблема для общества – пьянство: 95 процентов бытовых убийств совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Полиции не хватает опытных сотрудников, более 20 тысяч должностей остаются вакантными. Авторитет правоохранителя в обществе подорван, народ не верит ни нынешней власти, ни тем, кто ее защищает…