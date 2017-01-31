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31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г. Курам на смех Практически без последствий остался чудовищный ляп депутатского корпуса Верховной Рады, случайно ликвидировавшей налоговую милицию.

ОСТАЕТСЯ только посочувствовать ее сотрудникам, которые, как обычно после встречи Нового года, собирались отметить его новыми достижениями в борьбе со злостными неплательщиками налогов, коих в нашей стране накопилось в избытке. И вдруг они узнают, что в их услугах никто не нуждается. Как утверждается, налоговую милицию случайно отменили якобы из-за технической ошибки, и она с 1 января 2017 года оказалась вне закона. Каково: слуги охраняющие законность, вне закона?! Где можно, допустив дикую ошибку, не попытаться ее исправить?

Во вступившем в силу 1 января 2017 года Налоговом кодексе места для налоговой милиции не нашлось, утверждает нардеп Татьяна Острикова.

Как разъяснила нардеп, раздел ХVІІІ-2 «Налоговая милиция» был исключен из Налогового кодекса, и норма действует с 1 января. «Планировалось, что норма о ликвидации налоговой милиции вступит в силу вместе с новым законом о создании финансовой полиции, возможность принятия которого нынешним составом Рады близка к нулю. То есть никогда. Так и голосовалось на этом условии. Однако в законопроекте изменили номер пункта о налоговой полиции, а в переходных положениях, которые относятся к вступлению в силу соответствующих норм, номер изменить забыли. И выходит, что пункт 134 об исключении из Налогового кодекса раздела ХVІІІ-2 «Налоговая милиция» вступил в силу», – написала Острикова.

Еще один нонсенс – сам орган в установленном порядке в соответствии с законом не ликвидирован, его преемник не определен, уголовные дела и документы никому не переданы. Так, может быть, тут нет никаких ошибок и случайностей? Сотрудников налоговой милиции подвесили за ноги, чтобы они не совали свой нос, куда им не следует? А количество средств, поступающих в казну от сбора налогов, будет неуклонно сокращаться.

«Де юре правовой статус налоговой милиции сейчас «вне закона». Де факто она не ликвидирована, сотрудники не уволены, производства не переданы, деятельность продолжается», – пояснила нардеп.



ЕЩЕ кому-то не нравится деятельность наших судов. Таких недовольных в народе хоть пруд пруди. И они решили парализовать работу украинских судов.

Применяется уже проверенная методика. Верховная Рада забывает переназначить судей, и дело в шляпе – украинские суды «и не туды и не сюды»… Судьям приходится увольняться, так как они не имеют права рассматривать дела.

О критической ситуации в судебной системе рассказал председатель Верховного суда Украины Ярослав Романюк: «Сегодня восемь судов в Украине вообще парализованы – там нет ни одного судьи. В более чем 70 судах работает только один судья, в 120 – меньше 40 процентов штата, примерно в 300 судах – меньше половины судей».

Как сообщил председатель Верховного суда, почти тысяча судей формально числятся в штате и не допускаются к рассмотрению дел только из-за того, что у них истек пятилетний срок контракта, а у нардепов Верховной Рады просто не доходят руки решить вопрос об их бессрочном назначении. Кроме того, многие вакансии образовались из-за увольнения судей по собственному желанию.

Романюк не коснулся причин бездеятельности нардепов и массового увольнения судей по собственному желанию. Но, как считают эксперты, задача переназначения судей требует кропотливой работы по каждой кандидатуре и последующей ответственности. А для депутатов сейчас важны другие приоритеты – зарабатывать пиар на политических проектах.

Массовое увольнение судей по собственному желанию объясняется тем, что многие не выдерживают давления или даже угроз как по политическим, так и по хозяйственным и уголовным делам. В условиях развала государственных институтов они чувствуют себя беззащитными.



ЧТО же делать народу, когда государство разваливается просто на глазах? На всех привокзальных территориях Львова наблюдается массовая эвакуация народа из страны. Толпы молодых украинцев в переполненных автобусах уезжают на работу в Польшу.

«Автобусы битком набиты молодежью. Вокруг билборды и машины с растяжками о труде в Польше… Стоял и думал: это эвакуация, как 70 лет назад, или принудительный вывоз на работу?» – пишет львовянин Александр Хлибович на своей странице в соцсети. «Автобусы в Польшу заполнены не на 100, а на 200 процентов. Вчера на 17.30 в Варшаву вместо одного отправили сразу два автобуса. И то еще были приколы с двумя проданными билетами на одно место», – подтверждает слова львовянина Василий Солтыс из Тернополя.

Судя по сообщениям в соцсетях, схожая ситуация наблюдается и в других регионах Украины.

Как это расценить иначе, чем реакцией украинцев на непрофессиональные действия правительства хапуг? К великому сожалению, это не та ситуация, как сто лет назад, когда народ с оружием в руках пел «Весь мир насилья мы разрушим». Строить государство по-новому не в интересах нуворишей!

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