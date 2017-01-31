Главная / НОВОСТИ МИРА / Американцы несут первые потери в Польше

31.01.2017 Пока не было войны Наука блицкрига явно не является коньком американской военщины. Еще не прозвучало ни одного выстрела, а потери уже налицо.

ОНИ не столько весомые в материальном отношении, сколько бьющие по авторитету «джи ай» (солдат армии США) в смысле их боевой выучки и бойцовских качеств. А авторитет этот и без того-то не очень высок.

Как мы уже сообщали, две недели назад в немецкий порт Бремерхафен прибыла самая крупная партия тяжелого вооружения из США. Более сотни танков, самоходных гаубиц и другой военной техники должны быть направлены в страны Балтии и Польшу. Но до места дислокации в целости и сохранности удалось добраться не всем.

Американский боевой корпус с каждым днем сталкивается со все большим количеством сопротивления среди местного населения, которому соседство с вооруженными янки явно не добавляет спокойствия, а наоборот, только нагнетает ситуацию в регионе. Причина тому – поведение этих вояк, что само по себе естественно, ведь при недостаточно высоком профессиональном уровне и низкой дисциплине военных, им благодаря умелой пропаганде внушено чрезмерно гипертрофированное чувство собственного величия, бьющее в голову эффективнее водки с пивом. О моральных качествах вообще можно не упоминать. В столице Украины не забыли, как в 2015 году четверо американских военных обвинялись в том, что они изнасиловали двух несовершеннолетних девочек в Киеве. Это то, что не удалось скрыть. А сколько грешков осталось незамеченными?

Или случай в Японии в том же году, когда деталь размером 20 на 25 сантиметров отвалилась с американского разведывательного самолета и упала на жилой массив? Пострадавших не оказалось по счастливой случайности.

В прошлом году, осуществляя спецоперацию на территории Афганистана, американские военные потеряли гранаты, противотанковые установки и радиостанции. Естественно, все это «добро» не осталось бесхозным и вскоре оказалось в руках террористов ИГИЛ.



ЕДВА начался год 2017, а доблестные американские солдаты открыли счет не боевых потерь уже в Польше, причем не размениваясь на мелочовку: танковыми снарядами оказалась заблокирована национальная дорога у города Свидницы. Представитель местной полиции сообщил: «Из предварительных выводов следует, что водитель попал в занос, потерял управление над автомобилем и вылетел с дороги. Из грузовика американской армии высыпались снаряды для танков».

По сообщению радиостанции RMF, два человека пострадали в результате ДТП с участием пикапа американской армии на территории Польши. Инцидент произошел у населенного пункта Тшебув на западе страны — неподалеку от Жагани, где дислоцирована американская танковая бригада. Американский пикап столкнулся с автобусом, два находившихся в пассажирском автомобиле человека госпитализированы. Лечение обойдется каждому тысяч по пять евро. Делом занимается военная жандармерия, но пострадавшим от этого не легче.



ОСЛОЖНЕНИЯ в ходе переброски американской бронетехники в Польшу через германские порты привлекли внимание и The Wall Street Journal.

Следуя из немецкого порта Бремерхафен в Польшу, несколько бронемашин получили механические повреждения по весьма курьезной причине: они врезались в мосты, которые оказались ниже, чем рассчитывали военные. После этого армейское руководство занялось поиском способа переброски в Польшу остальных бронемашин. Безопасный маршрут пока не найден.

Кроме того, как сообщил командующий силами армии США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, часть американских танков была отправлена в Европу с разряженными аккумуляторами по причине того, что американское командование «не обладает достаточными сведениями об инфраструктуре в странах НАТО, ранее входивших в советский блок».



ПОКА все инциденты имели место на гладеньких, идеального европейского уровня автострадах. А что начнется в зыбучих песках прибалтийских дюн или в топях болот и на территориях других «достопримечательностей» пересеченной местности?

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