31.01.2017

Модернизация



Четко по графику начался очередной важный этап модернизации доменной печи № 3 – крупноузловая сборка сегментов печи непосредственно на площадке реконструкции.

ОБЩИЙ вес металлоконструкций, которые предстоит смонтировать на новом фундаменте, составляет порядка пяти тысяч тонн, сообщает пресс-центр комбината. В настоящий момент установлен первый из шести блоков кожуха печи, которые были ранее смонтированы на подготовительной площадке. После демонтажа более 13 тысяч тонн металлоконструкций старой доменной печи № 3 специалисты вместе со строителями обустроили новый надежный фундамент. В его основе 128 свай длиной по 24 метра каждая. Для заливки фундамента печи использовано более 400 кубометров прочного бетона.После обустройства фундамента монтажники приступили к самому трудоемкому этапу – крупноузловой сборке ДП № 3. Узлы весом до 300 тонн каждый подаются на площадку на модульных тележках и устанавливаются на фундамент печи сверхмощным краном компании Mammoet грузоподъемностью 1600 тонн. Круглосуточно здесь работает порядка 600 тружеников подрядных организаций.В настоящий момент в рамках реконструкции домны полностью выполнена сборка основных металлоконструкций системы газоочистки: скруббера, труб Вентури, водо- и каплеуловителей, завершается монтаж системы орошения. Общий вес металлоконструкций новой системы газоочистки – 700 тонн.«Проект реконструкции доменной печи № 3 уверенно преодолел «экватор». Сейчас уже начат монтаж новой, более экологичной и энергоэффективной, более современной печи», – подчеркнул генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма. Напомним, масштабная экологическая реконструкция доменной печи № 3 стартовала 1 ноября 2016 года. Впервые в Украине при реализации крупных инфраструктурных проектов комбинат «Запорожсталь» использовал лучшую мировую практику – создал интеллектуальную модель доменной печи, которая повысит эффективность реконструкции, сократит ее сроки проведения. Инвестиции комбината в экологическую реконструкцию ДП № 3 составят порядка 1,5 миллиарда гривен.

Справка в тему



ПАО «Запорожсталь» в 2016 году увеличило налоговые перечисления в бюджет Украины на 28 процентов (на 704 млн гривен), направив в государственную казну рекордную сумму в размере 3,2 млрд гривен. В 2015 году комбинат выплатил государству 2,5 млрд гривен налогов и сборов.



ОБЪЕМ налоговых отчислений предприятия в местный бюджет в 2016 году возрос на 66 процентов (на 255 млн гривен) – до 640 млн гривен. В 2015 году этот показатель составлял 385 млн гривен.

Комбинат ежегодно наращивает объем отчислений в бюджеты всех уровней, несмотря на кризис в отрасли, в частности снижение спроса и цен на металлопродукцию, продолжающийся упадок внутреннего рынка, давление монополий. Укрепить свои позиции ПАО «Запорожсталь» удалось за счет эффективной работы, направленной на снижение издержек, реализации крупных модернизационных проектов, программ энергосбережения, повышения качества продукции, эффективного использования производственных ресурсов.

«Увеличение выплаты налогов в первую очередь свидетельствует о прозрачной работе комбината «Запорожсталь». Налоги – это стабильная выплата зарплат и пенсий бюджетникам, работающая экономика, реализация важных инфраструктурных проектов, нормальная жизнь Запорожья и Запорожского края. Мы это понимаем и со своей стороны делаем все необходимое для того, чтобы обеспечить своевременное поступление налогов в полном объеме», – отметил генеральный директор ПАО «Запорожсталь» Ростислав Шурма.

Эффективная работа комбината «Запорожсталь» отразилась на росте заработной платы сотрудников, которая в 2016 году увеличилась на 16,8 процента, составив по итогам декабря 2016 года в среднем по комбинату 11120 гривен.

ПАО «Запорожсталь» является одним из крупнейших налогоплательщиков Украины и Запорожской области. Комбинат входит в ТОП-список ста крупнейших плательщиков налогов Украины, который составляет Государственная фискальная служба по итогам уплаты налогов в сводный бюджет страны.



Пресс-служба ПАО «Запорожсталь».