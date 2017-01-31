31.01.2017 , № 12 от 31 января 2017 г.

УКРАИНА

• Дефицит государственного бюджета Украины в 2016 году составил 70,13 млрд гривен, в том числе по общему фонду – 63,74 млрд гривен, сообщает Государственная казначейская служба. Доходы госбюджета в прошлом году достигли 616,275 млрд грн, недобор составил 2,38 процента.

• Сколько оружия находится на руках у населения Украины? Ответ на этот вопрос дает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на своей странице в социальной сети Facebook, сообщает Joinfo.ua: более одного миллиона частных лиц владеют оружием, из них почти 879 тысяч человек – огнестрельным. Кроме того, он заявил, что является противником доступа частных лиц к короткоствольному оружию и рассказал о необходимых мерах контроля.

• В Киеве открыли Центр обработки данных комплексной системы безопасности столицы, которые объединили в единый общегородской комплекс видеонаблюдения. По словам мэра Виталия Кличко, в столице уже установили более 3700 камер в разных общественных местах, пишет AIN.

• На стандарты НАТО перешли четыре батальона Вооруженных сил Украины, сообщил руководитель генштаба ВСУ Виктор Муженко в интервью «Пятому каналу». Он сказал, что всего существует 1250 стандартов НАТО и что на сегодня только на территории Украины подготовку с иностранными инструкторами прошли более двух тысяч украинских военнослужащих.

• Из-за нехватки финансирования из госбюджета сотрудников оборонных предприятий вынуждены отправлять в неоплачиваемый отпуск. «На сегодняшний день возможности «Укроборонпрома» в несколько раз превышают возможности госбюджета Украины. Так, мы выполнили государственный оборонный заказ на 100 процентов», – сообщает пресс-служба концерна.

ЗА РУБЕЖОМ

• Американские спецназовцы провели рейд по уничтожению боевиков «Аль-Каиды» в Йемене, после которого их обвинили в убийстве мирных жителей, среди них 10 женщин и трое детей, сообщает Reuters. «Если информация о рейде спецназа США подтвердится, то рейд будет первым вмешательством американских военных в гражданскую войну в Йемене за два года», – говорится в сообщении представителей местных властей.

• В Беларуси предусмотрена замена льготного кредитования жилищного строительства граждан, состоящих на учете и нуждающихся в улучшении жилищных условий, кредитованием на рыночных условиях с адресной государственной поддержкой таких лиц за счет бюджетных средств. Кроме того, сообщает БЕЛТА, в 2017 году деньги граждан на приобретение и строительство жилья планируется освободить от декларирования и налоговых претензий.

• Миноносец 45 HMS Diamond ВМС Великобритании направляется в Черное море, сообщает интернет-издание «Хроника-инфо». Он движется туда с целью охраны британских военных, которые прибудут в Украину для проведения учений, в которых примут участие также военнослужащие США, Латвии, Литвы, Эстонии, Канады, Германии, Люксембурга, Словакии, Румынии, Болгарии и Швеции».

• В Бухаресте и других крупных городах Румынии прошли антиправительственные митинги, сообщает «Европейская правда». Участники акции протестовали против планов правительства внести изменения в законодательство, которые могут позволить коррупционерам избежать ответственности. Речь идет об амнистии для отдельных категорий заключенных.