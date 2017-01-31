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Главная / НОВОСТИ МИРА / МИД ФРГ: министр новый – риторика прежняя

31.01.2017 Смена караула В минувшую пятницу президент Германии Йоахим Гаук освободил Франка-Вальтера Штайнмайера от должности министра иностранных дел. Новым главой МИДа стал председатель Социал-демократической партии, экс-министр экономики Зигмар Габриэль. ПО сообщениям СМИ, правящая коалиция выдвинула Штайнмайера кандидатом в президенты Германии, выборы состоятся 12 февраля. Пост президента в Германии является почти символическим, но перед выборами в бундестаг эта избирательная кампания может стать тестом политических предпочтений немцев.

В интервью Süddeutsche Zeitung Штайнмайер высказал сомнения в правильности стратегии Запада в сирийском конфликте. «История этой войны является хроникой упущенных возможностей и доказательством некомпетентности западных союзников», – заявил он. И добавил, что, несмотря на отсутствие личных симпатий к сирийскому правительству, всегда считал необходимым искать возможность сотрудничества с президентом Башаром Асадом.

Тем не менее, отмечает уходящий министр, Вашингтон и Париж ответили на все его инициативы резкой критикой, превратив Сирию в «воображаемую ось зла». Если бы Запад оценил ситуацию более реалистично и не требовал бы немедленного свержения Асада, то уже первые встречи по урегулированию конфликта могли бы привести к прогрессу.



НОВЫЙ глава МИДа ФРГ Зигмар Габриэль поспешил в Париж для консультаций с французским коллегой Жан-Марком Эйро. После встречи Габриэль заявил: «Очень важно, что Франция и Германия остаются вместе по ряду вопросов». Он добавил: они с Эйро договорились о создании двусторонних рабочих групп на уровне политдиректоров, которые будут работать «по вопросам России и Украины, по трансатлантическим отношениям, по политике на Ближнем Востоке и вопросам о будущем Европы».

В свою очередь, Эйро подтвердил, что Франция солидарна с ФРГ в вопросе о ситуации в Украине, при этом добавив, что необходимо долговременное решение по урегулированию кризиса. Министр уточнил, что реализация Минских соглашений «должна происходить в плодотворном и конструктивном диалоге с Россией – одновременно твердом и открытом». Он отметил, что необходимо избегать логики холодной войны.

Подобные замечания странно звучат от инициаторов подобной политики. В завершении Зигмар Габриэль подчеркнул, что санкции с России могут быть сняты при условии реализации Минских соглашений. Украина не выполнила ни одного положения минских договоренностей, не желает вступать в контакт с руководством непризнанных республик, саботирует все переговоры в Минске, а виновата во всем Россия. При таком отношении Минские соглашения так и останутся только на бумаге. Ни Париж, ни Берлин даже не пытаются брать ответственность на себя, поощряя бездействие Киева.



ПОДТВЕРЖДЕНИЕМ тому стало заявление украинского министра по вопросам «временно оккупированных территорий» и перемещенных лиц Вадима Черныша, выступившего категорически против предоставления Донбассу особого статуса. Он заявил о возможности решения конфликта только военным путем. «Формула уже придумана, она прописана в Минских соглашениях. Там речь идет не об особом статусе, а об «особом порядке местного самоуправления», – сказал он. То есть обычное словоблудие.

О том, что в Киеве не видят иного пути, кроме военного, видно и из действий ВСУ. Судя по сообщениям украинских СМИ, украинские войска переведены в повышенную боевую готовность по всей линии фронта в Донбассе из-за обострения обстановки в районе Авдеевки.

В воскресенье утром российские боевики начали проводить активные штурмовые действия в районе Авдеевской промзоны и понесли существенные потери. Звуки боя слышны в разных районах Донецка. Ситуация в районе проведения спецоперации в Донбассе остается сложной, при этом в ходе боев в районе авдеевской промзоны украинским подразделениям удалось занять стратегически важный пост, заявил министр обороны Украины Степан Полторак. По сообщениям волонтеров, «у боевиков паника», «по слухам, идет уничтожение документации», «при этом была атака боевиков на авдеевском направлении, она отбита ВСУ», «Слава Украине!»

Но есть и иная информация. Как передает интернет-ресурс «Диалог.UA», украинские силовики активизировались в промзоне вечером в субботу, внезапно приняв решение идти на штурм позиций сил ополчения у линии разграничения с целью отрезать их от сообщения из тыла и занять новый кусок территории. По словам одного из лидеров самопровозглашенной республики Александра Ходаковского, ныне в направлении Авдеевки наблюдаются наиболее интенсивные боевые действия за последнее время, а в оперативном командовании ДНР вынуждены были отдать приказ об отправке на передовую дополнительных сил сдерживания из тыла. Под обстрелом тяжелой артиллерии ВСУ оказались центральные кварталы Донецка и Макеевка.

Тяжелая артиллерия работает с обеих сторон, причем, в отличие от предыдущих недель и месяцев, стала применяться реактивная артиллерия – а это не только «Грады», но и «Ураганы». Сторонами указывается различное количество потерь, но данные, как всегда, очень противоречивы. В любом случае они значительны.



ТЕПЕРЬ становятся понятнее цели визита в Киев вице-президента Джо Байдена 16 января этого года, за несколько дней до ухода в отставку. Он приезжал явно для того, чтобы поощрить своего наперсника к более агрессивным действиям против непризнанных республик. Дабы принудить Россию к более резкому ответу, который бы затруднил Трампу диалог с Путиным. Администрация демократов, покидая Белый дом, вовсе не собирается покидать мировую политическую сцену, и подстроить «очередную подлянку» Дональду Трампу – задача для нее куда более значимая, чем какие-то там потери славянского «пушечного мяса».



По сообщениям информагентств.

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