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В Украине силами коллективов ГП «Ивченко-Прогресс» и АО «Мотор-Січ» проведен первый тестовый запуск нового авиационного турбинного двигателя АИ-136Т.





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Главная / НОВОСТИ ПОЛИТИКИ / Приближение Дикого поля

31.01.2017 Политобозрение недели СОСТОЯЛСЯ телефонный разговор Трампа с Путиным. Длился он 45 минут, подробности не разглашаются. А вот темы известны: терроризм, торговля, санкции, Сирия и, конечно же, Украина. Мне кажется, что небольшой кусочек разговора об Украине между двумя президентами был доставлен непосредственно из Кремля господину Порошенко. Курьерской почтой. Для ознакомления. Уж очень Петр Алексеевич разнервничался. С одной стороны, ночью почти по всему фронту АТО прошли массовые обстрелы и атаки, о чем украинские СМИ не сообщали, либо говорили о провокациях со стороны ДНР-ЛНР. С другой стороны, как по мановению дирижерской палочки, в тех же СМИ заговорили о выполнении Минских договоренностей и признании независимого Донбасса. То есть мы присутствуем при повторе одного и того же сценария: начать войну, проиграть ее и тут же спрятаться за перемирие и возобновление Минских переговоров. Только мне кажется, это уже последний шанс. О чем мы точно узнаем в самое ближайшее время.

Как только сменился директор ЦРУ, перед телефонным разговором Трамп – Путин прошел очень весомый намек из Вашингтона Киеву. Подано это было в привычных американских традициях – в электронной библиотеке Центрального разведывательного управления США был обнаружен документ на четырех страницах, датированный 1951 годом, в котором утверждается, что Степан Бандера был немецким шпионом.

Понятно, что это «осетрина второй свежести», а может, даже протухшая утка с яблоками, но тут важно время и место информационного вброса, то бишь опубликования. Украинским властям напомнили, что их национальный герой, именем которого назван проспект в Киеве, всего лишь немецкий шпион. ЦРУ ведь не опубликовало документ, что Бандера к моменту убийства – 1959 год – был перевербован британской разведкой, а потом и ЦРУ.

Но, как мне видится, это не столько намек Киеву, сколько обращение к Европе: смотрите, господа европейцы, вы поддерживаете режим с нацистской идеологией.



И ЕЩЕ ОДНО сообщение, которое ложится в одну строку с вышеназванным: «Проживающая в Херсонской области Украины диаспора крымских татар хочет наладить сотрудничество с соотечественниками из Крыма в связи с положительными изменениями в вопросе реабилитации крымскотатарского народа. Об этом сообщил глава госкомитета Крыма по межнациональным отношениям и делам депортированных граждан Заур Смирнов».



НА ПРОШЕДШЕЙ неделе произошла реанимация отношений Украины с МВФ. Лучше бы этого не было; умерла, так умерла…

Новый транш возможен, но МВФ выдвинул 11 условий, выполнение которых равно расстрелу через повешение.

1. Распродажа земли. Ликвидация фермерства.

2. Повышение пенсионного возраста.

3. Контроль банковских счетов. Смысл – контроль над расходами, чтобы снимать с них налоги.

4. Цена на газ не ниже европейской. При нашей ничтожной зарплате и пенсии.

5. МВФ не поддержал списание долга России.

6. Пересчет социальных льгот. Их назначение станет возможным только после серьезных (читай – долгих) проверок.

7. Отмена единого налога, которая окончательно убьет малый бизнес.

8. Расширение полномочий антикоррупционного бюро. А именно: это самое бюро сможет беспрепятственно прослушивать телефоны, взламывать компьютеры и проверять почту.

9. Продажа «Ощадбанка». Что означает конец национальной финансовой системы.

10. Сокращение числа коек в больницах. Причина проста: финансирование больниц предполагается теперь не по количеству койко-мест, а по объему оказанных услуг. Лечение станет недоступным для многих, тем более, для пенсионеров.

11. Приватизация коммунальных служб. МВФ требует передать в частные руки областные службы, особенно это касается электроэнергетической отрасли страны. Результат – электричество в домах и электротранспорт подорожают мгновенно.

Если эти пункты не будут реализованы, транша не будет,

а дефолт будет. Реализация же невозможна. Куда ни кинь – все клин. Кирдык подкрался вполне заметно.



НЕСКОЛЬКО сообщений из разряда «Ему и больно и смешно, и мать грозит ему в окно».

Неутомимый труженик на ниве украинского беспамятства пан Вятрович выдал новый реформаторский шедевр: предложил запретить празднования 8 Марта, 1 и 9 Мая. В рамках закона о декоммунизации. С отменой выходных в эти дни.

Какой-то знойный сирокко дует в голове Вятровича, все там высушил. Декоммунизировать День Победы невозможно, отменить его тоже невозможно, так как придется отменять итоги Второй мировой войны. А итоги неподвластны даже такому титану галичанской мысли, как Вятрович.

Полицейская служба безопасности (ПСБ) Норвегии накопала большую сенсацию – в 2015 году российские спецслужбы предпринимали шаги, чтобы не допустить получение президентом Украины Петром Порошенко Нобелевской премии мира.

Вспомнилось, что летом 2015 года в Интернете было опубликовано письмо с подписью Владимира Гройсмана (в то время спикера ВР) к поверенному в делах США в Норвегии. Речь шла о договоренностях, в соответствии с которыми Порошенко ожидал «гарантий» получения Нобелевской премии. Потом Киев, Вашингтон и Осло объявили письмо фальшивкой.

И вот Полицейская служба безопасности Норвегии подтверждает, что письмо существовало и фальшивкой не было. И что Петр Алексеевич намеревался на фоне кровавой бойни в Донбассе получить Нобелевскую премию мира. По примеру своего кумира Обамы.

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